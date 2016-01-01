Родители и дети

В мире существует два вида разделения, которые являются причиной всех остальных проблем нашего общества. Первое и основное – это разделение человека с Богом. Второе – это разделение между людьми, и особенно в семье между поколеньями. Одним из многочисленных последствий этих двух проблем разделения являются брошенные дети при живых родителях, а также ненужные родители-старики. Поэтому, для того чтобы наши судьбы и судьбы наших детей не были разбитыми и отношения между нами не были разрушенными, нужно, во-первых, примириться с Богом, во-вторых, родители должны изо всех сил стараться создать хорошие, добрые, искренние взаимоотношения со своими детьми, в-третьих, воспитывать детей в учении и наставлении Господнем.Ребенок уже от рождения связан с матерью: он развивался и рос внутри нее 9 месяцев, она вскармливала его своим молоком еще какое-то время. Эта связь между матерью и ребенком очевидна. Обычно дети, по крайней мере, до подросткового возраста бывают очень близки с матерью. Отцу же приходится устраивать эти отношения со своими детьми самому! И начинать это надо еще до рождения. Находясь в утробе матери, ребенок воспринимает своего отца через реакцию матери на его голос, на его отношение к ней. Таким образом, когда ребенок рождается, он уже имеет определенное, хотя и неосознанное, отношение к своему отцу. Поэтому так тяжело, к примеру, бывает родителям строить хорошие взаимоотношения с нежеланным ребенком. Да и самому такому ребенку очень тяжело приходится в жизни. Такие дети уже рождаются с чувством отверженности и идут по этой жизни с ощущением своей ненужности. Поэтому очень важно, чтобы малыш был радостно встречен. «Я нужен! Я важен!» - это «запишется» в его сердце. И если с вашим чадом было иначе, он рождался ненужным, нежеланным, то молите Бога, чтобы Он исцелил вот эту рану в его сердце. Если он уже взрослый, то чаще говорите ему о своей любви, о том, как он нужен вам. Даже такие простые разговоры могут исправить многое!Когда же ребенку надо начинать прививать любовь к Богу? С самого рождения! Во время своей молитвы берите, когда это возможно, малыша на руки, читайте Библию в его присутствии. Когда ребенок подрастет, сажайте его на колени и читайте ему, рассматривайте с ним картинки. Пусть эти первые уроки чтения Библии будут сопровождаться материнской и отцовской лаской. Пусть сначала они будут чувствовать прикосновение ваших рук. Через эти прикосновения ребенок сможет познать и руки Всемогущего Бога.Когда малыш растет, отец должен стараться искать удобные моменты, чтобы самому покормить его, уложить спать, погулять с ним. Это очень важно! Таким образом закладывается прочный фундамент для будущих хороших взаимоотношений. Но, к сожалению, многие дети при живых отцах вообще не знают отцовской заботы. Они знают добытчика денег, но отца-друга – нет.Многие мальчики, которые, повзрослев, попадают в различные компании, идут туда в надежде найти там то, чего не получили в семье. Многие девочки, вступившие в добрачные половые отношения, неосознанно стараются восполнить ту ласку и нежность, которую в детстве не дал им родной отец. Эти девочки порой говорят потом, что они не хотели таких отношений. Просто тот мужчина или парень сказал ей, что она красивая, просто он выслушал ее, чего никогда не делал родной отец. Но этот человек потом использовал ее и бросил!Очень часто бывает так, что дети-подростки кричат: «Меня не понимают в семье! Я хочу поговорить с отцом, а он меня не хочет понять!» А родители кричат: «Мы не понимаем, что такое с нашими детьми, что с ними делать!» Правы и те и другие. Дело в том, что родители должны расти, как родители, вместе со своими детьми, строя хорошие взаимоотношения с ними день за днем. Но если родители много лет не интересовались жизнью своих детей, то они не росли как родители. Поэтому они не в силах понять, о чем говорят их дети. Они говорят на разных языках!Пример из жизни. Папа сидит за столом кушает, заходит дочь. Он на нее посмотрел и спрашивает: «Слушай, ты в каком классе учишься?» Дочь говорит: «Угадай!» - «Наверное, в четвертом». – «Нет, уже в восьмом!» Чем занимался все эти годы отец? Другой случай из жизни. Сын приходит из школы, а папа сидит за компьютером. Сын говорит: «Папа, я получил пятерку!» Папа в ответ: «Молодец, положи в холодильник!» Столкнувшись раз, другой, третий с холодностью и занятостью своего отца или матери, ребенок больше не побежит к ним. Он пойдет к друзьям, к соседям, к кому угодно, и чужие люди будут радоваться с ним и заодно будут учить его тому, чему, быть может, мы и не хотели бы.Родители не должны забывать и о том, чтобы просто словами благословлять своих детей. И дети обязательно будут знать ценность этого благословения, потому что оно будет действовать в их жизни! Конечно, для того чтобы давать такое вот благословение, нужно знать Бога и иметь с Ним личные взаимоотношения. Но сколько родителей не то чтобы благословляют, а напротив, унижают, оскорбляют своих детей словами и не просят за это прощения! Если сегодня у вас разрушены отношения с детьми, то сделайте все, чтобы их восстановить. Любыми путями! Даже если это будет очень тяжело для вас! У израильского народа считалось проклятьем, когда молодое поколение оставалось без стариков. А как страшно, когда старое поколение остается без молодых! Сколько брошенных детей при живых родителях, столько же будет брошенных стариков при живых детях. Эти разрушенные взаимоотношения строятся трудно, но их обязательно нужно строить ради счастья наших детей и нашего собственного счастья. И Бог обязательно будет помогать вам в этом нелегком деле. Нет ничего ценнее и важнее на свете, чем твоя семья!