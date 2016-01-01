Великие и малые

Всем известно, что среди нас есть люди малые и есть великие. Великие обычно одарованы интеллектуально, физически, имеют красивую внешность, «подвешенный» язык, им легко продвигаться по жизни, двери для них везде открыты, их замечают, уважают, почитают. Но есть и другие люди, которые никогда в своей жизни не были, и, быть может, не будут великими. Зачастую они закомплексованны, неразговорчивы, не впечатляют своей внешностью, у таких людей нет шансов стать любимчиком или душой компании. Кроме того, к ним часто бывают претензии в плане вежливости, пунктуальности, аккуратности и ответственности. И многие, как правило, пренебрегают такими людьми. От них никто не ждет приглашения на день рождения, да и их пригласить на какое-то торжество тоже никто не стремится. Про них часто забывают, их присутствия не замечают. Если кто-то видит неправильное поведение таких людей, то без стеснения и даже с удовольствием делает им замечание или выговор, не подыскивая для этого слов помягче, не думая о том, что будет испытывать эта душа после такого «назидания». Если таких людей просят что-то сделать, и у них не получается, то им никто не старается дать второй шанс. Но, напротив, если та же самая ситуация возникает с заметными, яркими личностями, то им, не задумываясь, дают второй и третий, и четвертый шанс.Когда я размышлял на эту тему, то вспоминал примеры из жизни, где я сталкивался с такими вот малыми людьми. Я вспоминал из своего детства девочку в детском саду, которая очень медленно жевала пищу за обедом и которая была постоянным объектом наших детских насмешек. Я вспоминал одноклассника, который читал в третьем классе 16 слов в минуту. Я вспомнил одногруппника из училища, которого считали все забитым, никчемным. Кстати, только этот человек из всей группы стал слушать мое свидетельство о Боге. Впоследствии он обратился к Нему, стал верующим, и Господь очень сильно дал расцвести его личности. Почему же существует такая группа людей на земле? Является ли то их виной или для этого существуют какие-то другие причины?Если мы посмотрим на то, как Бог создал животный мир, то увидим, что в нем есть место и пантере, и слону, и льву, а также и улитке, и черепахе. И для каждого из них Господь определил свое назначение. Мы никак не можем сказать, что эта часть животных нужна, а эта часть не нужна. В Послании к Коринфянам Апостол описывает, как Бог сотворил человеческое тело:. Бог сотворил так и этот мир, и Он хочет, чтобы более совершенное заботилось о менее совершенном. Бог соразмерил, это значит - смешал в нужной пропорции. Каким-то образом происходит так, что такое вот несовершенное и немощное играет в жизни важную роль! Обратите внимание:Если бы таких людей не было на земле, то у человечества, видимо, были бы очень большие проблемы!Бог не создал этот мир, как общество элитных, отборных людей. Как это было у царя Саула, который отбирал себе самых лучших воинов, а к Давиду собирались разные люди – огорченные душою, притесненные. И очень часто мы поступаем, как поступал царь Саул, мы смотрим на лицо, на внешние данные человека, а то, что в наших глазах не имеет «вида и величия», мы отметаем, как сор. Но обратите внимание: Голиафа-то победил белокурый пастушок Давид, который в то время никак не был похож на воина. Царь Саул не верил в то, что этот, малый в его глазах, человек сможет победить профессионального бойца.Бог создал этот мир, дав в нем место и великим и малым, желая, чтобы великое полагало большее попечение о малом! И очень часто бывает так, что при подобном положении вещей малое тоже расцветает и становится большим.Но порой в мире жестокость к малым людям доходит до крайности, когда тяжелобольные, слабые, от которых ничего нельзя получить, просто уничтожаются. Это дьявольское мышление! И Богу противен такой подход даже в самых, казалось бы, безобидных формах его проявления. И даже если мы не высмеиваем этих людей, не унижаем их словесно, но они для нас просто ничего не значат, то мы поступаем противно Богу. Наши эмоции подчас могут говорить громче, чем наши слова. Мы можем поздороваться с малым человеком и даже спросить, как у него дела, но сделать это только из приличия, чтобы побыстрее пойти пообщаться с другим - одарованным, говорливым, который гораздо интереснее для нас. И эти люди будут чувствовать такое наше отношение к ним. Это очень горькая ситуация, потому что мы пренебрегаем человеческими душами, каждая из которых имеет великую ценность в глазах Божьих.Однажды я понял, что чувствовала вдова, которая принесла две лепты в храм и которую похвалил Иисус. Я до конца не понимал, в чем была ценность ее приношения, когда она положила в сокровищницу в храме эти две монеты. Христос сказал про нее, что она положила больше всех. Раньше я думал, что ее заслуга была только в том, что она отдала все, что у нее было. Но вот однажды, когда у меня в жизни был довольно продолжительный период материального недостатка, меня пригласили на день рождения. Я не мог купить дорогого подарка и купил очень скромный. Я ждал, когда все приглашенные уйдут, чтобы отдать свой подарок. И тогда я понял, что для того, чтобы положить две лепты на глазах у других людей в сокровищницу, нужно быть еще и смиренным человеком, потому что твой дар никого не впечатлит. Христос учил Своих учеников смотреть на все Его глазами, и Он видел в приношении этой женщины значительный, важный вклад. Так и мы не должны пренебрегать людьми слабыми, действия и жизнь которых кажутся нам незначительными!В Послании к Римлянам Апостол Павел сказал такие слова:. Таким образом, Апостол говорит, что на земле есть люди, которые способны заботиться не только о самих себе, но еще и о ком-то, и есть люди, которые зачастую не в силах нести даже самих себя. Апостол призывает нас участвовать в жизни таковых людей, помогать им, поддерживать их, и тогда Бог будет с нами!