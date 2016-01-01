Рубрика «Спрашивали? Отвечаем!»
ВОПРОС: Может ли дьявол читать наши мысли?
Нет, конечно же, нет! Только Господу Богу свойственно проникать в мысли людей, и Библия много раз подчёркивает это. «Ибо Я знаю деяния их и мысли их» (Ис 66:18). «Господь знает мысли человеческие» (Пс 93:11). «…Он знает тайны сердца» (Пс 43:22). «…Господь испытует все сердца и знает все движения мыслей» (1Пар 28:9). Господь назван Сердцеведцем, Он Один является Всеведущим, Всевидящим, Он знает наши желания и мысли даже лучше нас самих! Как написано: «Еще нет слова на языке моем, - Ты, Господи, уже знаешь его совершенно» (Пс 138:4). А дьявол - это падший ангел, и он является творением, а не Творцом. Следовательно, ему не могут быть присущи качества, которые имеет один только Господь. Он не всеведущ, не вездесущ, не всемогущ.
Однако Сам Господь предупреждает: «…берегись, чтобы не вошла в сердце твое беззаконная мысль» (Втор 15:9), потому что дьявол может «сеять» в разум и сердце человека свои «мысли». Так случилось с Ананией, который согрешил, и апостол Пётр сказал ему: «…Для чего ты допустил сатане вложить в сердце твое мысль солгать?..» (Деян 5:3). Дьявол может отчасти предугадывать, какие мысли, пришедшие из мира нечистых духов, развиваются в человеке. Кроме того, нужно принять во внимание тот факт, что дьявол со своими демонами является не просто нашим врагом, но весьма опытным соперником. За многие тысячелетия он отточил свое мастерство обмана, искушения, развращения и отработал свои многочисленные коварные приемы погибели. За все это время сатана превосходно изучил человека и его психологию, а также узнал все наши слабые места. Несмотря на то, что дьявол не может читать наших мыслей, он может предугадать ход наших мыслей и действий. Как написано в псалме: «…Изыскивают неправду, делают расследование за расследованием даже до внутренней жизни человека и до глубины сердца» (Пс 63:7). Это не значит, что эти «расследования» всегда достигают цели, но совершенно очевидно, что они существуют. Человек, не защищённый Христом и Его истиной, немощен против таких «следователей». Более того, у него есть риск стать марионеткой и развивать приходящие к нему нечистые мысли, думая, что они – его собственные! Надо также понимать, что мы и сами порой не очень-то и скрываем наши человеческие мысли. Даже люди способны отчасти предугадывать мысли друг друга. Это напоминает то, как мошенники и шарлатаны обманывают азартных игроков. Они ведь тоже не могут читать мысли своей «жертвы», но своими трюками и приемами вынуждают человека сделать тот или иной шаг, который будет одним из звеньев в запланированной цепочке обмана.
Итак, никто, кроме Бога, не обладает свойствами всеведения, поэтому можно смело заключить, что дьявол наши мысли не может читать.
Более того, апостол Павел пишет о дьяволе, что «…нам не безызвестны его умыслы» (2Кор 2:11). То есть духовно возрождённый человек понимает обман дьявола и противостоит ему, в том числе и в своих мыслях.
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ВОПРОС: Здравствуйте. Меня очень волнуют такие вопросы: грех ли обижаться? Если да, то как определить, простил ли я обидчика? А как заставить себя простить всем сердцем, если обидно до боли?!
Ответ: Слово Божье приравнивает нежелание прощать к греху, за который последует наказание. Почитайте притчу о злом рабе. В ней вы увидите отношение Бога к людям, отказавшимся кого-то простить: Матфея 18:23-35 «Посему Царство Небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими; когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему десять тысяч талантов; а как он не имел, чем заплатить, то государь его приказал продать его, и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить; тогда раб тот пал, и, кланяясь ему, говорил: государь! потерпи на мне, и все тебе заплачу. Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему. Раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему сто динариев, и, схватив его, душил, говоря: отдай мне, что должен. Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял его и говорил: потерпи на мне, и все отдам тебе. Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Товарищи его, видев происшедшее, очень огорчились и, придя, рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь его призывает его и говорит: злой раб! весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня; не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя? И, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Так и Отец Мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешений его».
Вот что Господь Иисус говорил о важности прощения: «Так и Отец Мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешений его» (Матфея 18:35). И ещё в Евангелии от Матфея 18:21-22 описан следующий разговор Петра с Иисусом: «Тогда Петр приступил к Нему и сказал: Господи! сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? до семи ли раз? Иисус говорит ему: не говорю тебе: до семи раз, но до седмижды семидесяти раз». Господь не оставляет нам ни малейшей лазейки для того, чтобы не простить и жить в обиде. Более того, если человек умрет с обидой, то он не может попасть на Небо. Некоторые люди часто говорят так: «Умру, но не прощу!» Если они действительно в таком состоянии умрут, то их участь - в озере огненном.
Как же определить, простили вы обидчика или нет? Если вам всё ещё хочется отомстить обидчику или вы постоянно об этом вспоминаете, то скорее всего вы его ещё не простили. Обратитесь к Господу в молитве с просьбой дать вам силы для прощения, и Он обязательно вам поможет.
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ВОПРОС: Мир вам! Ответьте, пожалуйста, на мой вопрос: благословляет ли Бог не верующего в Него человека? Некоторые люди достигают в жизни очень многого (и честным путем!), но при этом не верят в Бога. Можно ли это назвать благословением от Господа? Заранее благодарен.
Ответ: 1. Во-первых, Господь благословляет всех, потому что Бог любит Своё творение и потому что Он благ ко всем: «…ибо Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных» (Матфея 5:45).
2. Во-вторых, Господь благословляет не только верующих, но и неверующих, надеясь, что они, в конце концов, оценят Его милость и благость по отношению к ним и придут к Богу, возблагодарив Его за все его благословения и благодеяния: «Или пренебрегаешь богатство благости, кротости и долготерпения Божия, не разумея, что благость Божия ведет тебя к покаянию?» (Римлянам 2:4).
Однако, как известно, многие воспринимают Божью благость как должное, продолжая испытывать Божье долготерпение: «Не скоро совершается суд над худыми делами; от этого и не страшится сердце сынов человеческих делать зло» (Екклесиаст 8:11).
3. В-третьих, Господь благословляет неверующих в Него с определённой целью, чтобы на Суде они не могли упрекнуть Бога за то, что Он не был к ним благ и милосерден: «Потому не устоят нечестивые на суде» (Псалтирь 1:5).
Слово Божье предупреждает нас о том, что каждого, кто не признает Творца и не прославит Его при жизни, ожидает весьма плачевный конец: «Есть пути, которые кажутся человеку прямыми; но конец их – путь к смерти» (Притчи 14:12). «Ибо вот, удаляющие себя от Тебя гибнут; Ты истребляешь всякого отступающего от Тебя» (Псалтирь 72:27).
Вопрос о благословении нечестивых будоражит умы людей с давних пор. Этой теме посвящёна 21-я глава Книги Иова и 72-й Псалом Асафа.
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