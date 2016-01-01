Рубрика «Спрашивали? Отвечаем!»

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Нет, конечно же, нет! Только Господу Богу свойственно проникать в мысли людей, и Библия много раз подчёркивает это.. Господь назван Сердцеведцем, Он Один является Всеведущим, Всевидящим, Он знает наши желания и мысли даже лучше нас самих! Как написано:. А дьявол - это падший ангел, и он является творением, а не Творцом. Следовательно, ему не могут быть присущи качества, которые имеет один только Господь. Он не всеведущ, не вездесущ, не всемогущ.Однако Сам Господь предупреждает:, потому что дьявол может «сеять» в разум и сердце человека свои «мысли». Так случилось с Ананией, который согрешил, и апостол Пётр сказал ему:. Дьявол может отчасти предугадывать, какие мысли, пришедшие из мира нечистых духов, развиваются в человеке. Кроме того, нужно принять во внимание тот факт, что дьявол со своими демонами является не просто нашим врагом, но весьма опытным соперником. За многие тысячелетия он отточил свое мастерство обмана, искушения, развращения и отработал свои многочисленные коварные приемы погибели. За все это время сатана превосходно изучил человека и его психологию, а также узнал все наши слабые места. Несмотря на то, что дьявол не может читать наших мыслей, он может предугадать ход наших мыслей и действий. Как написано в псалме:. Это не значит, что эти «расследования» всегда достигают цели, но совершенно очевидно, что они существуют. Человек, не защищённый Христом и Его истиной, немощен против таких «следователей». Более того, у него есть риск стать марионеткой и развивать приходящие к нему нечистые мысли, думая, что они – его собственные! Надо также понимать, что мы и сами порой не очень-то и скрываем наши человеческие мысли. Даже люди способны отчасти предугадывать мысли друг друга. Это напоминает то, как мошенники и шарлатаны обманывают азартных игроков. Они ведь тоже не могут читать мысли своей «жертвы», но своими трюками и приемами вынуждают человека сделать тот или иной шаг, который будет одним из звеньев в запланированной цепочке обмана.Итак, никто, кроме Бога, не обладает свойствами всеведения, поэтому можно смело заключить, что дьявол наши мысли не может читать.Более того, апостол Павел пишет о дьяволе, что. То есть духовно возрождённый человек понимает обман дьявола и противостоит ему, в том числе и в своих мыслях.Слово Божье приравнивает нежелание прощать к греху, за который последует наказание. Почитайте притчу о злом рабе. В ней вы увидите отношение Бога к людям, отказавшимся кого-то простить:Вот что Господь Иисус говорил о важности прощения:. И ещё в Евангелии отописан следующий разговор Петра с Иисусом:. Господь не оставляет нам ни малейшей лазейки для того, чтобы не простить и жить в обиде. Более того, если человек умрет с обидой, то он не может попасть на Небо. Некоторые люди часто говорят так: «Умру, но не прощу!» Если они действительно в таком состоянии умрут, то их участь - в озере огненном.Как же определить, простили вы обидчика или нет? Если вам всё ещё хочется отомстить обидчику или вы постоянно об этом вспоминаете, то скорее всего вы его ещё не простили. Обратитесь к Господу в молитве с просьбой дать вам силы для прощения, и Он обязательно вам поможет.1. Во-первых, Господь благословляет всех, потому что Бог любит Своё творение и потому что Он благ ко всем:2. Во-вторых, Господь благословляет не только верующих, но и неверующих, надеясь, что они, в конце концов, оценят Его милость и благость по отношению к ним и придут к Богу, возблагодарив Его за все его благословения и благодеяния:Однако, как известно, многие воспринимают Божью благость как должное, продолжая испытывать Божье долготерпение:3. В-третьих, Господь благословляет неверующих в Него с определённой целью, чтобы на Суде они не могли упрекнуть Бога за то, что Он не был к ним благ и милосерден:Слово Божье предупреждает нас о том, что каждого, кто не признает Творца и не прославит Его при жизни, ожидает весьма плачевный конец:Вопрос о благословении нечестивых будоражит умы людей с давних пор. Этой теме посвящёна 21-я глава Книги Иова и 72-й Псалом Асафа.http://www.cogmtl.net/