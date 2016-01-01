Готов ли ты к концу света?

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Поразительно, но выражение «КОНЕЦ СВЕТА» не встречается в Библии. Даже слово «АПОКАЛИПСИС», которое часто считают синонимом «конца света», обозначает совсем другое – а именно, в переводе с греческого, «ОТКРОВЕНИЕ». Дело в том, что в Библии с таким названием содержится рассказ о событиях последних времён, поэтому «конец света» стали называть «апокалипсисом». Там написано так:. О каких же «последних временах» тогда речь? И какой «конец» имел в виду Иисус Христос, когда сказал Своим ученикам:Итак, о войнах и других бедствиях мы слышим, но что такое «конец»?Современное материалистическое мировоззрение предлагает нам очень безрадостную картину: «концом света» называют вероятную катастрофу планетарного масштаба, природную или техногенную, в результате которой может погибнуть всё или почти всё живое на земном шаре. При таком «конце» совершенно невозможны попытки какой-то индивидуальной «защиты» или «спасения» с помощью подземных укрытий, космических кораблей или чего-либо подобного. Но Христос говорил о совершенно другом «конце»! Библейская позиция состоит в том, что Бог, сотворивший мир, «контролирует» ситуацию, и мы, и наша планета просто не может «случайно» погибнуть! С точки зрения Библии, бедствия, случающиеся на Земле, часто становятся строгим Божьим наказанием и предупреждением против царящих среди людей грехов: разврата, воровства, обмана, насилия… Это подтверждается многими библейскими примерами, такими, как разрушение городов Содом и Гоморра, развалины которых недавно обнаружены археологами. Но приведём примеры наших дней.Михаил Дмитрук в своей статье «Репетиции конца света» пишет:Профессор Фессалоникийского университета Феодор Зисис издал потрясающую брошюру "Благотворное и очистительное цунами. Виноват ли Бог в стихийных бедствиях?"– пишет он о цунами 26 декабря 2004 года в Юго-Восточной Азии.Профессор Зисис рассказывает, что эти места привлекают богатых развратников со всего мира. Пользуясь крайней бедностью и нуждой местного населения,Конец современного мироустройства назван в Библии «Днём Господа», днём, когда Он Сам положит конец греху и злу, царящим среди людей. В Библии записаны такие слова Господа Бога:Документальные строки древнего Евангелия сообщают нам об обещании Христа вновь прийти на Землю, чтобы восстановить то, что потеряли первые люди, Адам и Ева, и снять с Земли проклятие греха. Именно время перед Его возвращением Библия называет «последним временем», а момент Второго пришествия Иисуса Христа называется «концом» - концом царства греха и смерти на Земле, царства антихриста, которое достигнет своей кульминации перед этим. Именно с этим периодом истории связаны многочисленные Библейские откровения о том, какое оно будет, это последнее время – время войн и природных катаклизмов, время болезней и страхов… Писание около двух тысяч лет назад предвозвестило наши дни:Но написано это не для того, чтобы люди впадали в панику, напротив, Христос сказал:То есть для многих людей это момент избавления от страданий, момент долгожданной встречи с Небесным Отцом. Именно в этом смысле Евангелие призывает каждого человека БЫТЬ ГОТОВЫМ к этому «концу», к моменту встречи с Богом – будет ли это во время возвращения Христа, или в неизбежный для каждого из нас момент перехода в вечность.Быть готовым к встрече с Богом, с точки зрения Библии, это прежде всего ясно понимать, что Он есть:. Следующим необходимым шагом «подготовки» является признание Сына Божьего Иисуса Христа и Его учения, записанном в Евангелии:. Евангелие – самая распространённая книга на нашей планете! Оно. По учению Евангелия всякий человек может понять, что он – грешник, нарушитель Божьих заповедей и достоин сурового наказания за свои грехи:. Результатом покаяния человека должна стать перемена его мыслей и дел:. Человек, которому Бог прощает грехи, должен вступить в Завет с Богом через водное крещение и стать членом поместной церкви, которая верит в истину Евангелия:. Крещение - это. А «дар Святого Духа» - это то, о чём Христос говорил Своим ученикам:После всего этого человек ПОЛНОСТЬЮ ГОТОВ к встрече с Богом и к вечной жизни с Ним! И это пережили миллионы людей в истории нашей планеты!