Готов ли ты к концу света?
Разрушительное землетрясение со страшным цунами в Японии вблизи атомной станции, войны и перевороты в африканских странах и на Ближнем Востоке, экономический кризис, террористические атаки, засуха и пожары, наводнения, невиданные болезни… События наших дней всё чаще заставляют каждого из нас задуматься – что будет дальше? Где случится беда в следующий раз? Что будет с нами? Мы снова и снова слышим новые предсказания о конце света – и действительно, наш мир всё больше становится похож на старый неуправляемый поезд, который на всех парах мчится, разваливаясь на ходу, к новому повороту… Что за ним? Есть ли надежда, что этот состав может проехать ещё несколько километров? Есть ли надежда, что наш мир не погибнет в какой-то момент от катастрофы глобального масштаба? Где есть ответы на эти вопросы?
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Поразительно, но выражение «КОНЕЦ СВЕТА» не встречается в Библии. Даже слово «АПОКАЛИПСИС», которое часто считают синонимом «конца света», обозначает совсем другое – а именно, в переводе с греческого, «ОТКРОВЕНИЕ». Дело в том, что в Библии с таким названием содержится рассказ о событиях последних времён, поэтому «конец света» стали называть «апокалипсисом». Там написано так: «Откровение Иисуса Христа, которое дал Ему Бог, чтобы показать рабам Своим, чему надлежит быть вскоре» (Откр 1:1) . О каких же «последних временах» тогда речь? И какой «конец» имел в виду Иисус Христос, когда сказал Своим ученикам: «Когда же услышите о войнах и смятениях, не ужасайтесь, ибо этому надлежит быть прежде; но не тотчас конец» (Лк 21:9)? Итак, о войнах и других бедствиях мы слышим, но что такое «конец»?
Современное материалистическое мировоззрение предлагает нам очень безрадостную картину: «концом света» называют вероятную катастрофу планетарного масштаба, природную или техногенную, в результате которой может погибнуть всё или почти всё живое на земном шаре. При таком «конце» совершенно невозможны попытки какой-то индивидуальной «защиты» или «спасения» с помощью подземных укрытий, космических кораблей или чего-либо подобного. Но Христос говорил о совершенно другом «конце»! Библейская позиция состоит в том, что Бог, сотворивший мир, «контролирует» ситуацию, и мы, и наша планета просто не может «случайно» погибнуть! С точки зрения Библии, бедствия, случающиеся на Земле, часто становятся строгим Божьим наказанием и предупреждением против царящих среди людей грехов: разврата, воровства, обмана, насилия… Это подтверждается многими библейскими примерами, такими, как разрушение городов Содом и Гоморра, развалины которых недавно обнаружены археологами. Но приведём примеры наших дней.
Михаил Дмитрук в своей статье «Репетиции конца света» пишет: «…Члены организации "Покайся, Америка" заявили о том, что ураган "Катрина" был Божьей карой Новому Орлеану, что Господь наслал на этот город разрушительный ураган, таким образом предотвратив проведение очередного всемирного съезда геев и лесбиянок. Каждый год тысячи гомосексуалистов из разных стран приезжали в Новый Орлеан на фестиваль "Южный декаданс", однако на этот раз мероприятие не состоялось, потому что в назначенные для фестиваля дни на улицы города хлынули бурные потоки воды, прорвавшейся сквозь дамбу. Большинство жителей были эвакуированы перед надвигающимся ураганом, а после него в разрушенном городе начались жуткие грабежи, убийства, изнасилования... "Рука Господа уничтожила этот злой город, – сказал руководитель организации "Покайся, Америка" Майкл Маркавейдж. – Новый Орлеан открыл двери греху. Нельзя забывать, что жители Нового Орлеана терпели и даже охотно принимали порок в своем городе в течение долгого времени…"
Профессор Фессалоникийского университета Феодор Зисис издал потрясающую брошюру "Благотворное и очистительное цунами. Виноват ли Бог в стихийных бедствиях?" "К сожалению, эти прекрасные райские места вместо того, чтобы вести человека к Богопознанию, превратились в места плотского разврата и противоестественных половых извращений, – пишет он о цунами 26 декабря 2004 года в Юго-Восточной Азии. – Речь идет как о местных жителях, еще не просвещенных и не познавших свет Евангельской истины, так и о распутниках из числа состоятельных туристов некогда христианской Европы, которых манит сюда, главным образом, развитый здесь секс-туризм".
Профессор Зисис рассказывает, что эти места привлекают богатых развратников со всего мира. Пользуясь крайней бедностью и нуждой местного населения, "…они, эти поистине душегубы и детоубийцы, губят не только тела, но и в первую очередь души тысяч детей, унижая их человеческое достоинство, уничтожая морально и физически".
Конец современного мироустройства назван в Библии «Днём Господа», днём, когда Он Сам положит конец греху и злу, царящим среди людей. В Библии записаны такие слова Господа Бога: «…Вот, приходит день Господа лютый, с гневом и пылающею яростью, чтобы сделать землю пустынею и истребить с нее грешников ее… Я накажу мир за зло, и нечестивых - за беззакония их, и положу конец высокоумию гордых, и уничижу надменность притеснителей» (Ис 13:9,11).
Документальные строки древнего Евангелия сообщают нам об обещании Христа вновь прийти на Землю, чтобы восстановить то, что потеряли первые люди, Адам и Ева, и снять с Земли проклятие греха. Именно время перед Его возвращением Библия называет «последним временем», а момент Второго пришествия Иисуса Христа называется «концом» - концом царства греха и смерти на Земле, царства антихриста, которое достигнет своей кульминации перед этим. Именно с этим периодом истории связаны многочисленные Библейские откровения о том, какое оно будет, это последнее время – время войн и природных катаклизмов, время болезней и страхов… Писание около двух тысяч лет назад предвозвестило наши дни: «…И будут знамения в солнце и луне и звездах, а на земле уныние народов и недоумение; и море восшумит и возмутится; люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на вселенную, ибо силы небесные поколеблются» (Лк 21:25,26). Но написано это не для того, чтобы люди впадали в панику, напротив, Христос сказал: «Когда же начнет это сбываться, тогда восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше» (Лк 21:28). То есть для многих людей это момент избавления от страданий, момент долгожданной встречи с Небесным Отцом. Именно в этом смысле Евангелие призывает каждого человека БЫТЬ ГОТОВЫМ к этому «концу», к моменту встречи с Богом – будет ли это во время возвращения Христа, или в неизбежный для каждого из нас момент перехода в вечность.
Быть готовым к встрече с Богом, с точки зрения Библии, это прежде всего ясно понимать, что Он есть: «…без веры угодить Богу невозможно; ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает» (Евр 11:6) . Следующим необходимым шагом «подготовки» является признание Сына Божьего Иисуса Христа и Его учения, записанном в Евангелии: «Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а не верующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем» (Ин 3:36) . Евангелие – самая распространённая книга на нашей планете! Оно «…написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его» (Ин 20:31) . По учению Евангелия всякий человек может понять, что он – грешник, нарушитель Божьих заповедей и достоин сурового наказания за свои грехи: «…потому что все согрешили и лишены славы Божией» (Рим 3:23) . «Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться» (Деян 17:30) . Результатом покаяния человека должна стать перемена его мыслей и дел: «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды» (1Ин 1:9) . Человек, которому Бог прощает грехи, должен вступить в Завет с Богом через водное крещение и стать членом поместной церкви, которая верит в истину Евангелия: «покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов; и получите дар Святого Духа» (Деян 2:38) . Крещение - это «…не плотской нечистоты омытие, но обещание Богу доброй совести» (1Пет 3:21) . А «дар Святого Духа» - это то, о чём Христос говорил Своим ученикам: «…вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой; и будете Мне свидетелями» (Деян 1:8).
После всего этого человек ПОЛНОСТЬЮ ГОТОВ к встрече с Богом и к вечной жизни с Ним! И это пережили миллионы людей в истории нашей планеты!
Можешь ли ты сказать это о себе? Готов ли ты к «концу света» и к встрече с Богом?