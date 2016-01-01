Владимир Артемьев: я понял, что буду жить!

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Баллада о разбойнике



Жил разбойник лютый в Иудее,

Много душ невинных загубил.

Был отважным, хитрым он злодеем,

Но однажды все же пойман был.



Знал он: будет страшным наказанье,

Но судьбу за это не корил.

И с усмешкой принимал страданье,

Боль и муки стойко выносил.



Думал: рядом - дьявола обличье,

Страшный зверь Варавва, их главарь.

Но увидел: на кресте - табличка,

Надпись: «Сей есть Иудейский Царь».



Там висел измученный, избитый

Кроткий Иудей лет тридцати.

А внизу кричали: - Эй, Спаситель!

Самого Себя слабо спасти?



И поили уксусом и жёлчью,

И делили жребием наряд.

Он же говорил: - Прости им, Отче,

Ведь они не знают, что творят.



Тут прозрел разбойник окаянный,

С глаз и с сердца спала пелена.

И душа воззвала к покаянью,

Понял он, как жизнь его черна.



Прерывая грязное злословье,

Что летело с третьего креста,

С верой, упованьем и любовью

Он просил распятого Христа:



- Боже, Ты в обличии телесном

Умираешь на кресте за нас.

Как пребудешь в Царствии Небесном,

Вспомни обо мне хотя бы раз.



Нет предела милости Господней.

В муках и у смерти на краю

Отвечал ему Христос: - Сегодня

Будешь ты, дитя, со Мной в раю.

Братская могила



В сердце скорбном кровоточит рана.

Я пустынным кладбищем бреду.

- Эх, ребята, что же вы так рано?

- Шепчут губы в горестном бреду.



Жуткие на памятниках даты,

Равнодушно их читать нельзя.

Семьдесят восьмой, восьмидесятый,

Младшие братишки и друзья.



Я смотрю на цифры исподлобья:

Что же век у вас такой короткий?

Вы легли под серые надгробья,

До краев наполненные водкой.



Продолжаю путь свой невеселый.

Девяностый, девяносто первый...

Эти - в царстве смерти новоселы,

Анаши и героина жертвы.



Погибают не на поле брани,

Не болезнь их жизни отняла.

Каждый умер от жестокой раны,

Что наносит тонкая игла.



В голос бы кричать, да нету силы,

В сердце скорбном кровоточит рана.

Мать-земля, ты - братская могила

Алкоголиков и наркоманов.



Был и я на гибель осужденным,

Но прощенье вышло мне сегодня,

Чтобы мог я всем приговоренным

Рассказать о милости Господней.

До уверования большую часть своей сознательной жизни я жил в грехе. Много лет страдал алкоголизмом, а также иногда употреблял наркотики (но не кололся). Мне совсем немножко оставалось до полной деградации. Вот это свое алкогольное прошлое без содрогания вспоминать не могу. Сколько было попыток освободиться, сколько всего разрушено...Мое покаяние произошло так. В конце одного из самых крутых запоев (я даже не все помню; где, с кем был в это время?) я вдруг очнулся и понял, что еду в трамвае, куда и зачем не знаю. Внезапно я почувствовал на себе как бы дыхание смерти. Конечно, кто-то может сказать, что это была белая горячка. Но я могу точно уверить вас, что это было что-то совсем иное. Я прекрасно знал состояние белой горячки, я помнил, как это бывало со мной раньше. То, что я переживал в трамвае, было реальным ощущением смерти, которая дышала мне прямо в лицо. Думаю, это было дыхание сатаны. От ужаса я весь закостенел. Потом через какое-то время встрепенулся и, выскочив из трамвая, помчался. Я не знал, куда бегу…Спустя некоторое время я оказался в частном секторе, передо мной - маленький домик, и я в этот дом забежал. Это уже потом я узнал, что то был молитвенный дом евангельских христиан и что здесь я уже был на богослужении около года назад. Но тогда я только пришел и ушел - сердца моего ничего не коснулось. Специально этот дом я бы не смог найти, потому что совершенно не запомнил то место, где был. И так угодно было Господу, чтобы в тот самый день, когда я бессознательно искал помощи, было воскресенье, и в молитвенном доме шло воскресное вечернее богослужение. Я ворвался туда, попросил разрешения покаяться, хотя, мне кажется, я и не знал тогда такого слова «покаяние». Мне разрешили. Я упал на колени и стал молить Бога: «Господи, помоги мне избавиться от этой пьяни!» И вы знаете, что меня потрясло? К тому времени я уже привык, что меня куда-то ставят и начинают отчитывать, «чистить», «снимать стружку» и все такое. Так было со мной везде: на очередной работе, дома, в милиции. Но как только я произнес эти слова на богослужении, вся церковь встала и начала молиться за меня. Многие плакали. Вот это было потрясение! И я понял, что буду жить!Я стал ходить на богослужения в эту церковь. Не гладким был мой путь. Я был не подарок. Передо мной стояла сверхзадача – мне надо было противостать пьянству, которое порабощало меня много лет. Но Бог не мерит полумерами – и Он осуществил это в моей жизни, освободил меня от алкогольной и от всех других зависимостей. Боже, спасибо Тебе!Я очень благодарен одной сестре в Господе, маленькой пожилой женщине Вере Семеновне, женщине с большой душой! Сколько она для меня сделала и сколько она от меня вытерпела… Спасибо Вам, дорогая Вера Семеновна, за все! Вот именно через таких добрых самарян Господь действует, пусть их станет как можно больше на земле.Сегодня у меня есть семья: верующая жена и трое детей. Христианская семья – это прекрасно! Это счастье и благословение! Уже ради одного этого стоит прийти к Господу.Я никогда до уверования не писал стихов. Но буквально через две недели после моего покаяния произошла такая вот чудесная вещь, которой я и сам не ожидал. Мы строили в Ульяновске (я живу в этом городе) дом молитвы. Мне пришлось там дежурить на стройке. Это было раннее утро воскресного дня. Я вдруг почувствовал, что со мной что-то происходит, как будто на меня какой-то дождь пролился. Я сам толком не понимал, что со мной такое. На столе валялся какой-то листок. Я его схватил, схватил ручку или карандаш и стал записывать. Таким образом у меня получилось первое стихотворение. Оно практически без правки, так вот и пошло в сборник. Называется это стихотворение «Баллада о разбойнике». Оно на евангельский сюжет. Это очень сильный сюжет, разрушающий клевету сатаны, который говорит человеку: «Кто ты такой? Как ты можешь прийти к Богу? Зачем ты Ему нужен такой грязный? Ты сначала исправься, а потом Он тебя примет! Стань чистым сначала!» Нет! Господь принимает нас таких, какие мы есть, черных и грязных. И вот этот разбойник, насильник - и я не знаю, что можно еще о нем сказать, пожалуй, у него было очень богатое досье с преступлениями, - получил прощение и спасение только через то, что признал себя виновным пред Богом и обратился к Нему за помощью. Вот это стихотворение.Что могу сказать о дальнейшем моем поэтическом труде? Потом уже стихотворения давались мне потом и кровью, приходилось много трудиться, чтобы это дарование росло и развивалось. Тружусь и по сей день. Пишу и детские стихи - у меня есть задумка в будущем выпустить детскую Библию в стихах. Пишу и прозу, есть несколько небольших книг. Также на мои стихи созданы песни. Благодарю Господа за все это!Всем читателям газеты «Мир с Богом» желаю сделать самый главный и самый правильный выбор в своей жизни - примириться с Богом, - и НЕ ОПОЗДАТЬ!