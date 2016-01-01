Встретились однажды безбожник и мудрец. Безбожник стал говорить мудрецу, что Бога нет и вообще смешно верить в то, что кто-то сотворил весь окружающий нас мир. Мудрец возражать безбожнику не стал, только сказал ему, что зайдет в гости через пару дней.Через несколько дней мудрец пришел в дом безбожника. В подарок ему мудрец принес красивую картину. Безбожник был в восторге. Никогда еще не доводилось ему видеть такой совершенной красоты.- Какое чудо! - вскричал он. - Чьей волшебной кисти принадлежит этот шедевр?- Да ничьей! - отвечал мудрец. -Лежала у меня в кладовой коробка с красками, а под ней - чистый холст. Лежала себе и лежала. А вчера зацепил я ее и опрокинул. Краски из нее вылились, да прямо на холст. И представьте себе, таким вот чудесным образом на холст легли, что картина эта и получилась!- Да вы смеетесь надо мной! - воскликнул безбожник. - Как это - вылились? Быть такого не может. Вы только посмотрите на это полотно: какая композиция, какая глубина замысла, как выписаны детали... Ни за что не поверю, что тут обошлось без кисти гениального творца!- Вот видите, - сказал мудрец, - вы и в мыслях не допускаете, что эта картина могла появиться сама собой - случайно, без замысла художника и творца. Как же я могу поверить в то, что это небо у нас над головой, эта трава под ногами, эти деревья, реки, озера, леса, луга, горы и долины появились случайно, без замысла и воли величайшего Творца?!