Безбожник и мудрец

Безбожник и мудрец

       Встретились однажды безбожник и мудрец. Безбожник стал говорить мудрецу, что Бога нет и вообще смешно верить в то, что кто-то сотворил весь окружающий нас мир. Мудрец возражать безбожнику не стал, только сказал ему, что зайдет в гости через пару дней.

       Через несколько дней мудрец пришел в дом безбожника. В подарок ему мудрец принес красивую картину. Безбожник был в восторге. Никогда еще не доводилось ему видеть такой совершенной красоты.

       - Какое чудо! - вскричал он. - Чьей волшебной кисти принадлежит этот шедевр?

       - Да ничьей! - отвечал мудрец. -Лежала у меня в кладовой коробка с красками, а под ней - чистый холст. Лежала себе и лежала. А вчера зацепил я ее и опрокинул. Краски из нее вылились, да прямо на холст. И представьте себе, таким вот чудесным образом на холст легли, что картина эта и получилась!

       - Да вы смеетесь надо мной! - воскликнул безбожник. - Как это - вылились? Быть такого не может. Вы только посмотрите на это полотно: какая композиция, какая глубина замысла, как выписаны детали... Ни за что не поверю, что тут обошлось без кисти гениального творца!

       - Вот видите, - сказал мудрец, - вы и в мыслях не допускаете, что эта картина могла появиться сама собой - случайно, без замысла художника и творца. Как же я могу поверить в то, что это небо у нас над головой, эта трава под ногами, эти деревья, реки, озера, леса, луга, горы и долины появились случайно, без замысла и воли величайшего Творца?!



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ВЫПУСК 50 2013\1