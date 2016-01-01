Я должна была попасть в ад…

Я всегда мечтала стать моделью. Всё к этому располагало: внешность, внутренние таланты. Все свои силы я положила на то, чтобы достичь этого. И у меня получилось. Моя карьера успешно складывалась, несмотря на трудности, коррупцию и домогательства, с которыми мне пришлось столкнуться во время работы. Впоследствии я стала работать фотомоделью. Мои фото отправляли за границу, откуда однажды и пришло мне предложение о работе. Я с радостью приняла его. Начала собираться в путь, в надежде, что все, о чем мечтала, воплотится в жизнь. Но в один миг все мои планы и мечты как будто кто-то перечеркнул.Незадолго до предполагаемой даты отъезда я попала в больницу с аппендицитом. На операционном столе врачи обнаружили у меня перитонит (воспаление брюшной полости, угрожает жизни пациента и требует неотложной медицинской помощи), с которым, как оказалось, я ходила в течение недели. Для продолжения операции необходима была дополнительная доза наркоза, которую моё слабое сердце не смогло выдержать, и во время операции я … умерла.Как сейчас помню, что со мной было после смерти. Со страшной скоростью я летела по тоннелю вниз. Я имела интеллект, память, осознание себя как личности. Оказавшись в том мире, человек сразу понимает, кто он есть, чего он стоит в свете истины. Вся моя земная жизнь как бы прошла у меня пред глазами. Я прожила всего 24 года на земле, меня мучил вопрос: и это все? Когда ты молодой, кажется, что еще все впереди. Я строила грандиозные планы, и тут вдруг моя жизнь оборвалась без моего желания и согласия на то.Я летела вниз. Несмотря на огромное расстояние, отделявшее меня от того места, куда я должна была прибыть, я понимала, куда лечу. (В загробном мире душа приобретает новые качества и возможности, каких нет на земле.) Внизу был ад. Мои чувства были обострены как никогда, мной овладел ужас, который невозможно описать словами. Я понимала, что если долечу до него, то он поглотит меня навсегда…Самое страшное ощущение там – это ощущение безысходности. Ведь здесь на земле, пока мы живы, у нас есть шанс выбрать, в каком месте мы проведём вечность. Последний пьяница, наркоман, убийца, грабитель имеет возможность покаяться и обратиться к Богу, потому что у него есть завтра, а мёртвый уже не имеет этой возможности.Это неправда, что здесь на земле – мучение и ад. Любой, кто попадает в настоящий ад, отдал бы все – все, что он заработал за жизнь, всю свою красоту, все свое счастье, - только бы не попасть туда!Находясь за чертой смерти, я знала, что есть Бог, и мысленно пыталась оправдаться пред Ним. Почему я, «с Богом в душе» (ведь я не отвергала существование Бога, живя на земле), не сделавшая ни одного страшного греха, такого, как убийство и тому подобного, должна была попасть в ад? Я пыталась оправдаться, но мне нечем было оправдаться! Потому что без Бога на земле все стремления человека эгоистичны. Я поняла, что жила для себя, впустую. Сожаление, боль и отчаяние наполняли мою душу в ту минуту. Я помню, как взмолилась к Богу, прося, чтобы Он позволил мне вернуться на землю, обещала, что обязательно пересмотрю свою жизнь. Я кричала и молила о милости...В это мгновение я очнулась в реанимации (к большому удивлению врачей, которые думали, что потеряли меня). С неописуемым восторгом я разглядывала белые стены палаты: они мне казались царскими чертогами. Я ожила! Я радовалась тому, что жива, что на земле. Я говорила врачам и другим пациентам, с которыми лежала в палате, что чуть не попала в ад, что это ужасное место и что нужно приложить все силы, чтобы туда не попасть после смерти.Меня выписали. Я проходила период восстановления. Можно сказать, "сдувала с себя пылинки". Я стала искать ответы на мучившие меня вопросы. Первый: почему я, такая хорошая, в душе верящая в Бога, должна была попасть в ад? Второй: как туда не попасть? Я прочла детскую Библию, и ко мне пришло озарение. Я поняла, что Христос умер для того, чтобы я туда не попала. Что возмездие за грех – смерть. Что каждый человек грешен. Что за мои грехи, много их или мало, заплатил Сын Божий. Что каждый человек должен принять Христа и покаяться в своих грехах перед Ним.Прошло какое-то время. Мои друзья узнали о моих новых взглядах на жизнь. Мне стали говорить, что я слишком заморачиваюсь, что я должна продолжать жить, как все, продолжать строить свою карьеру. И спустя некоторое время я забыла о своем обещании Богу, остановилась в своих духовных исканиях и вновь решила заняться модельным бизнесом. Я подумала, что не буду больше делать откровенные фото, какие делала раньше, а буду только рекламировать одежду.Через некоторое время меня вновь увезли в больницу с острой болью в животе и высокой температурой. Как будто злой рок преследовал меня. Я понимала, что моя жизнь снова в опасности. «Без операции Вам осталось жить несколько часов, – сказал врач. – Но, решившись на операцию, Вы также имеете небольшие шансы на жизнь из-за плохой переносимости наркоза. Здесь мы бессильны…» Я ухватилась за маленький шанс. Внутри у меня было четкое осознание, что я виновата, что легкомысленно отнеслась к тому, что Бог дал мне второй шанс, к тому обещанию, которое дала Ему.По милости Божией операция прошла успешно, мне опять была дарована жизнь. После операции я долго мучалась от боли и жажды (я не могла пить). Позже, когда мне сняли трубочки, и я могла наслаждаться питьевой водой, - блаженствовала. Я была настолько счастлива! У меня пропало чувство скуки: как можно скучать, когда у тебя ничего не болит, ты можешь пить, когда у тебя есть надежда и ты понимаешь, что находишься под Божьей охраной!Когда меня выписали, я была в Церкви уже на следующий день! Там я по-настоящему узнала о Боге и посвятила Ему свою жизнь. Раньше моя красота была для меня товаром, который, как думала, я могла выгодно продать и тем самым устроить свою жизнь. Но если б ни милость Бога, я потеряла бы все и получила бы вечную погибель и вечные мучения вместо красивой жизни. Теперь свою жизнь посвящаю Иисусу Христу. Я живу в этом мире, но теперь знаю, что является грехом, а что нет, что хорошо, а что плохо. Господь дал мне мужа. Я счастлива. Я творческий человек: пишу музыку, песни, прославляющие Бога. Когда я встречаюсь с такими девушками, какой сама была когда-то, я свидетельствую им о Боге, объясняю, что им дана Богом красота не для того, чтобы соблазнять мужчин, не для того, чтобы гордиться, козырять и торговать своей красотой. Я рассказываю им о том, что произошло некогда со мной, что всякий, кто отвергает жертву Иисуса Христа, после смерти попадает в ад. Примиритесь с Богом, познайте Его, посвятите свою жизнь Иисусу Христу, чтобы Он стал вашим Господом и Спасителем. Ад реален!