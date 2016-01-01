Ответы на вопросы в свете Библии

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Ложь - это сознательная попытка обмануть, используя любую форму неправды. Люди могут пытаться убедить других в чем-то, что не соответствует действительности, при помощи слов, жестов, поступков и умолчания. Ложь, бесспорно, является грехом. Христос называл дьяволаВ Евангелии от Матфея говорится:Если человек симулирует болезнь, чтобы не работать, - он лжет. Если человек приказывает секретарше сказать, что его нет на месте, тогда как на самом деле он там, - он лжет сам и заставляет лгать ее. Тот, кто придумывает себе достоинства или изменяет возраст, - лжет. Кто преувеличивает факты - лжет. Кто перехваливает свой товар - лжет. Даже маленькая, безобидная ложь - это всегда тоже ложь.К сожалению, ложь стала неотъемлемой частью общественной жизни. Мы учим лгать даже своих детей! Иногда люди берут с собой в гости к родственникам своих детей и перед тем наказывают им, что говорить, скрывая истинное положение вещей. Так они приучают детей ко лжи.Предположим, что вы обедаете в гостях и вас угощают чем-то необыкновенно вкусным. Вы говорите: «Это восхитительно вкусно!» Это будет правдой. Но в том случае, если вам предложат нечто, на ваш взгляд, совершенно невкусное, и вы скажете: «Это самое вкусное блюдо из всех, которые мне доводилось отведать!» - вы попросту солжете. Может быть, вы сделали это по причинам, заслуживающим уважения, но, тем не менее, ложь остается ложью. Либо честно хвалите, либо молчите, но не лгите!Христиане должны быть правдивыми по отношению к Богу и ближнему. Библия строго говорит о том, что ожидает лжецов после смерти:Библия учит:. Воровством называется поступок, когда вы берете без разрешения не принадлежащее вам. Это может быть кража из дома, из магазина, с работы, мелкие кражи, растрата чужого имущества и тому подобные вещи.Всякого рода нечестность, включая воровство, достигла в обществе масштаба эпидемии. Можно быть причастным к воровству и не осознавать этого. Люди достаточно вольно обращаются с имуществом компаний, в которых работают, прибирая к рукам различное оборудование, бумагу, инструменты, детали. Это самое настоящее воровство. На одной из фабрик, где пропадало много инструментов, управляющие решили обыскать служащих перед уходом с работы. Когда в самом конце рабочего дня прозвучало объявление об этом, по всей территории стал раздаваться лязг падающего металла. Рабочие не хотели попасться с поличным и поэтому попросту выбрасывали украденные молотки, гаечные ключи и отвертки.Иногда некоторые люди одалживают книги и инструменты и оставляют их у себя навсегда. Это тоже приравнивается к воровству. Любая форма воровства - грех перед Богом. Библия говорит:Некоторые люди утверждают, что попросить чего-либо в молитве достаточно один раз и что многократная молитва об одном и том же свидетельствует о недостатке веры. Это не соответствует библейскому учению. Иисус учил Своих учеников молиться. Он сказал им:. Здесь имеется в виду не однократная, а повторяющаяся молитва.Иисус рассказал притчу о человеке, который был дома в постели. В полночь он услыхал настойчивый стук в дверь. Соседу нужен был хлеб, чтобы накормить гостя, который неожиданно пришел к нему. Сначала тот человек сказал:. Но сосед продолжал стучать, и хозяин дома наконец спустился вниз, дал ему хлеба и опять лег. Просящий получил свое только благодаря настойчивости - не потому, что он сосед или друг, а потому, что не переставал стучать. Следовательно, мнение, будто просить о чем-то нужно только один раз, явно не библейское.