Почему мы не ржавеем?

Почему мы не ржавеем?


       Вы когда-нибудь задумывались, почему мы не ржавеем? Ведь железо – одно из главных веществ в крови, и именно оно связывает кислород, разносимый кровью по всему организму. А реакция железа с кислородом порождает ржавчину! Так почему же мы не ржавеем?

       Вот одна из причин. Молекулярная структура гемоглобина так устроена, что железо, соединяясь с кислородом, и удерживает его, и не окисляется. Гемоглобин может принимать разную форму, но всякий раз он остаётся защищённым от ржавчины. Но ежедневно двести миллиардов кровяных телец погибают, и их гемоглобин больше не предохраняет железо от окисления. Организм собирает железо из этих клеток в крошечные «контейнеры» из белка ферритина, которые вновь защищают железо от окисления!

       Но наша «антикоррозионная система» может выйти из строя в результате наследственного заболевания – бронзовой анемии. При этой болезни в организме откладывается вещество, похожее на ржавчину.

       Сложнейшие, разумно связанные живые системы – прекрасное свидетельство о мудром Создателе. Нет ничего удивительного в том, что многие биологи в результате современных открытий отказываются от теории эволюции и понимают, что мир сотворён Богом.




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ВЫПУСК 50 2013\1