Бог - да, но для чего Иисус?

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Однажды я был в Берлине в аэропорту. Перед посадкой в самолет у нас еще раз проверяли паспорта. Впереди меня стоял высокий господин, он быстро протянул контролеру паспорт. Но контролер сказал: „Минутку! Ваш паспорт просрочен!" Господин возразил ему: „Какое это имеет значение? Главное - у меня он есть". - „Нет, - решительно возразил контролер, - главное, чтобы ваш паспорт был действительным!"Точно так же дело обстоит и с верой: важно не то, что я имею веру вообще. У каждого есть вера. Один человек мне недавно сказал: „Я верю, что из этих двух кусков мяса можно сварить хороший суп". Это тоже вера, хотя и довольно примитивная. Важно не то, что вы имеете какую-то веру, а то, что ваша вера настоящая, вера, с которой можно жить и в тяжкие времена, с которой можно устоять и в больших искушениях, вера, с которой умирать не страшно.Существует только одна истинная вера, с которой можно правильно жить и правильно умирать - это вера в Господа Иисуса Христа, Сына Божия. Иисус действительно сказал:. Но Он же сказал и о том, что в Божьи обители ведет лишь одна дверь и один путь. И Иисус сказал о Себе:, и еще: «…Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня» (Иоан.14:6). К сожалению, многие люди не хотят слышать об этом.В Библии есть очень важный стих:Вам наверняка приходилось много раз слышать об Иисусе Христе, но, возможно, Вы до сих пор не имеете Его, то есть Вы не принадлежите к Его народу, а Он на самом деле не является Вашим Богом.- слышите, - имеющий! - имеет жизнь, - здесь и в вечности! „Не имеющий Сына Божия - не имеет жизни". Это говорит Слово Божие! Без Иисуса Ваша жизнь приведет Вас к вечной погибели.Однажды я беседовал с журналистом, который спросил, почему я проповедую об Иисусе? На это я ему ответил: „Я это делаю, потому что боюсь, что люди попадут в ад". Тогда он заулыбался и возразил: „Этого же быть не может!" Я возразил: „Подождите! Лет через сто Вы узнаете, кто прав, - Вы или Слово Божие. Скажите,- спросил я его, - Вы когда-нибудь испытывали страх перед Богом?" - „Нет, - ответил он,- милостивого Бога не стоит бояться". Тогда я сказал: „В этом Вы глубоко заблуждаетесь. У кого имеется хотя бы смутное представление о Боге, тот понимает, что нет страшнее святого и праведного Бога, Справедливого судьи грешного человека. Вы думаете, Он одобряет Ваши грехи? Вы говорите о милостивом Боге. Библия же говорит об этом иначе:Испытывали ли Вы когда-нибудь страх перед Богом. Я считаю, что самой большой проблемой нашего времени является отсутствие страха перед гневом Божиим, более того, это признак бедствия, когда живой Бог и Его гнев за грех не принимается уже народом всерьез. Образованный современный человек думает, что может рассуждать о „любящем Боге", Который счастлив уже только от того, что люди раз в год посещают Церковь! Давайте же начнем снова бояться Бога! Мы ведь все согрешили! Вы нет? Не может быть!Когда мы снова научимся бояться Бога, тогда у нас возникнет вопрос: „Где же спасение от гнева Божьего?" И тогда только нам откроется: Иисус - спасающая любовь Божия! Бог хочет, чтобы все люди спаслись. Но несправедливым Он быть не может. Он не может быть равнодушным к греху. И поэтому Он отдал Своего Сына - для спасения, для примирения.Знаете ли Вы, какая проблема в нашей жизни является самой важной? Кто постарше думает, конечно, о своей больной печени, почках или о чем-то другом, что в данный момент болит. У каждого свои проблемы. Но самой большой проблемой нашей жизни является наша вина перед Богом!Представьте себе, что от природы у нас железное кольцо вокруг шеи. И каждый раз, когда мы грешим, к нему приковывается еще одно звено. Появилась у меня нечистая мысль - добавилось одно звено; нагрубил матери - еще звено; сказал недоброе о других людях - еще одно звено. Один день без молитвы, как будто бы Бога и не существует - еще одно звено. Нечестность, обман - звено. Представьте себе, какую длинную цепь мы волочим за собою! Понимаете, это же долговая цепь! Вина перед Богом является реальностью, даже если эта цепь невидима. А она чрезвычайно длинная. И мы повсюду ее тащим за собой. Почему люди не могут быть по-настоящему радостными и счастливыми? Потому что всюду носят с собой цепь вины! И от нее не освободит ни пастор, ни священник, ни ангел. И Бог ее не может удалить, потому что Он праведен: „Что человек посеет, то и пожнет". Но вот Иисус! Он единственный, Кто может справиться с самой большой проблемой в нашей жизни. Он умер за наши грехи. Он их оплатил Своей смертью. Поэтому Он в состоянии снять с нас долговую цепь. Он единственный, Кому это возможно! От нас лишь нужно раскаяние в своих грехах.