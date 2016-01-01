Я не смеялся несколько лет

Я не смеялся несколько лет


       Я один ребенок у матери, потому любимый. Так как отца у меня нет, она воспитывала меня одна, работала. Я в это время пропадал на улице. Будучи подростками, мы собирались с друзьями, находили укромные места, пробовали, что не надо, глядя на старших, - это были бандиты, уголовники. Героин в первый раз я попробовал уже в 17 лет. Это 90-е годы были, тогда это было модно. Даже говорили: "Кто не принимает наркотики, тот - лох!" Мы смотрели на парней, делающих это, видели, на каких шикарных машинах они ездят и как часто их меняют, и нам тоже хотелось такой жизни. Вскоре я начал воровать. В 18 лет меня посадили на два года за кражу. Я вошел в криминальные структуры, стал жить по понятиям. Всего потом у меня было шесть судимостей. Я падал все ниже и ниже.

       Маме было очень тяжело на все это смотреть. Я доводил ее до того, что в порыве гнева она говорила мне очень неприятные слова. Конечно, сейчас я понимаю - она это делала от отчаяния. Даже кричала: "Лучше б ты сдох, будь ты проклят!" В такие моменты родители не понимают, что делают еще хуже - в сердце приходит ожесточение, ненависть к ним. Мать ненавидит тебя, и эта ненависть переходит к тебе в сердце, преумножается, и ты уже не можешь ее контролировать. Было такое, что я на мать даже руку поднимал. Потом, когда разум возвращается, понимаешь, что натворил, приходит сильная депрессия. В голове одно: "Жизнь разрушена... Лучше и не жить".

       Однажды повеситься хотел. Мама дома была, но не видела, что я делаю. Меня только Господь спас - я зашел в туалет, там вверху железка была приварена между трубами, попробовал, чтобы вес тела выдержала, набросил петлю на шею и вниз... Очнулся уже на полу, а железка рядом валяется. Бог явил Свою милость! Однажды пережил передозировку. Мне тогда лет 25 было. Я у тети дома был, она меня как увидела посиневшего, без сознания, сразу скорую вызвала. Долго откачать не могли, уже трубку в легкие вставили, а в это время я видел следующее: вокруг меня белое пространство без конца и края. Я лежу в нижней части, а в верхней - серые силуэты людей. Один ко мне приближается. Встал на определенной границе, и я увидел, что это моя тетя, которая умерла. Она мне говорит: "Возвращайся назад, твое время еще не пришло". В этот момент я пришел в себя - у меня как раз трубку из легких вытаскивали.

       Через некоторое время мама потеряла веру, что я могу измениться, и разменяла квартиру на две, чтобы только не жить со мной - так я ее довел. Я пытался найти выход, понимал, что так жить невозможно, что очень сильно опустился. От меня уже отвернулись самые близкие друзья. Один из криминального круга даже сказал как-то: "Я в следующий раз при встрече руки тебе не подам". Я никак не мог выбраться и стал просто вопиять к Богу, ведь с детства знал о Нем, что Он есть, понимал, что может помочь. Часто находясь под дозой, говорил знакомым наркоманам: "Только Господь может спасти нас от всего этого". Стал понемногу читать псалмы, Евангелие. А нашел его чудесным образом - залез рукой в трансформаторную будку под потолком в подъезде, зная, что подростки прячут туда спички и сигареты. Но вместо них в руке оказалось Евангелие. Больше всего читал молитву "Отче наш" и 50-ый псалом. Стал ездить по святым местам, ходить по православным церквям. Однако приходя туда, понимал внутри - это что-то не то: да, есть Отец, Сын и Дух Святой, но тут какое-то учение не такое. Хотел даже в монастырь уйти, но в 2010 году на улице встретил знакомого, который недавно вернулся из христианского реабилитационного центра под Питером. Он мне рассказал про ребцентр, показал видео оттуда, и я внутри четко понял - это то, куда я должен поехать.

       Я пришел к маме и сказал: "Помоги мне". И она не отказала - вот оно, всепрощающее материнское сердце. Помогала мне собираться в ребцентр, купила билет. У самого это просто не получилось бы - я даже встать без наркотиков не мог уже. В поезде всю дорогу молился, просил Господа помочь мне доехать, ведь знал - должна была начаться сильная ломка. Но слава Богу - Он помог, и в поезде ничего страшного не было. 23 декабря я приехал в центр, сразу попал на богослужение, там говорили из Писания. Когда я услышал, как говорят Слово Божие, понял - это то, что я всегда искал и что так оно и должно быть. Бог продолжал помогать и освободил от ломок, хотя я думал, что буду умирать от них. Здесь не спал только одну ночь, а дома просто с кровати встать не мог, меня рвало. 25 декабря в центре было праздничное Рождественское богослужение, и в тот день мое сердце отозвалось на Божий призыв, я покаялся пред Господом - попросил прощения у Него за свои грехи. Бог начал сильно изменять мою жизнь, исцелил меня, а я видел это и даже кричал, ходя по ребцентру: "Слава Богу!" Там мы также работали на стройке.

       До этого я не смеялся несколько лет, а тут увижу поросенка на улице и за живот хватаюсь - мордочка его смешная до сих пор перед глазами стоит, так меня она умиляла! Я стал замечать и другие простые вещи, которые стали приносить мне радость.

       В ребцентре я пробыл около года и уехал домой. Мама встречала со слезами. После этого она словно ожила, а вскоре пошла за мной в евангельскую церковь. Примерно через год она тоже покаялась. Но перед этим у меня было падение - я снова укололся. Когда разум стал просветляться, я молил Господа о прощении и увидел видение - Христос на кресте, вокруг толпа людей, которые кричат: "Распни!" Я стою среди них, а Иисус смотрит на меня, и Его взгляд прямо вовнутрь проникает. При этом в глазах такая любовь! Как я после этого плакал и просил о прощении! После этого я еще больше полюбил Его. В 2011 году я заключил завет с Господом через водное крещение.

       В 2012 году Бог показал мне в молитве девушку из церкви, которая станет моей женой. Я уже давно молился за супругу, думал, какая она будет. Для меня было очень важно, какой внутренний мир у девушки - мне хотелось, чтобы она была духовной, а такое качество дает только Христос. И Бог дал сверх того, о чем я мечтал! Мы поженились, и я счастлив. На торжестве были и те друзья, которые прежде отвернулись. Теперь, после моего изменения, они обнимали меня. При любой возможности я говорю им об Иисусе. И не только им, но и всем людям, с чьими путями пересекается мой путь. Я просто не могу не говорить о Нем! Я очень благодарен Ему за все то, что Он сделал в моей жизни! Из ничтожного Он научил меня извлечь драгоценное - все зло Бог обратил для меня в добро. Иисус для меня - путь, истина и жизнь!




Роман Записала Екатерина Филина

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ВЫПУСК 50 2013\1