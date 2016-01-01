Юбилейный номер газеты!

Юбилейный номер газеты!



       Дорогие читатели! Мы рады предложить вам пятидесятый, юбилейный выпуск нашей газеты. Быть может, 15 лет, прошедшие от выпуска первого номера, это и немного, но мы благодарны Господу нашему Иисусу Христу, Который все эти годы поддерживает и направляет нас. Общий тираж наших выпусков значительно превышает полумиллионный рубеж, уже много лет существует и электронная версия нашего издания на сайте http://mirsbogom.ru/. Мы благодарны вам за те тёплые слова поддержки, которые нам пишут в отзывах на сайте, присылают в письмах, а некоторые говорят и лично.

       Название нашей газеты – это цитата из Послания апостола Павла к Римлянам: «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа» (Рим 5:1). Эта же мысль отражена и в эпиграфе, в качестве которого взят призыв апостола Павла из 2 Послания Коринфянам: «Итак, мы - посланники от имени Христова, и как бы Сам Бог увещевает через нас; от имени Христова просим: примиритесь с Богом» (2 Кор. 5:20). В названии отражена цель газеты: публикуемые материалы побуждают читателя задуматься о необходимости покаяния в грехах и веры в Господа Иисуса Христа.

       Мы размещаем на страницах нашей газеты материалы, которые будут полезны прежде всего тем, кто приближается к познанию Бога. Это проповеди, цитаты из Библии, рассуждения на различные темы, свидетельства из жизни верующих людей, биографические очерки, статьи познавательного характера, вопросы и ответы, стихи. По-прежнему будем рады вашим отзывам и материалам, которые вы можете прислать в редакцию. Просим вас молиться к Господу, чтобы Он еще более умножал плоды этого труда, через который многие получают благословение. А мы, в свою очередь, молимся за вас, дорогие наши читатели, чтобы вам, как написано в Библии, «крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши» (Еф 3:16-17). Да благословит вас Бог!

С уважением к вам редакция газеты «Мир с Богом»

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ВЫПУСК 50 2013\1