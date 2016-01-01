Как правильно читать Библию

«И вот, один законник встал и, искушая Его, сказал: Учитель! что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Он же сказал ему: в законе что написано? как читаешь?» Лк 10:25-26

Иисус задает два вопроса человеку, который по своему статусу должен был каждый день изучать Писание: «Что написано? Как читаешь?»Иисус не просто спрашивает, о чем написано, но и как это прочитал законник, что понял из прочитанного? От того, как, каким образом мы читаем Писание, зависит, как мы будем его понимать, зависит наша духовная жизнь.Порой наше чтение напоминает забег на "стометровку". Допустим, у нас есть ограниченное время на чтение Библии. Мы поставили себе цель прочитать хотя бы 3 главы, а если успеем, то и больше. Итак, На старт… Внимание… Понеслись! Читаем, читаем, читаем! Предложение, за предложением, метр за метром. Прочитали предложение, если уловили общий смысл, переходим к следующему. Не уловили? Не страшно, держим ритм. На пути возникают препятствия – интересные стихи, на которых можно было бы остановиться, или не совсем понятные слова. Но мы не даем этим отвлекающим факторам сбить нас с дистанции, ведь тогда мы не достигнем поставленной цели! Наконец прибежали к финишу, прочитали на главу больше, чем планировали! И, довольные результатом и побитыми рекордами, идем по своим делам. Выглядит немного смешно, но именно так мы можем поступать, когда, читая, находимся в ограниченных временем рамках.Если прочитал то, что планировал, а твоя мысль не остановилась ни на одном предложении или слове, то это неважное чтение. Хотя даже такое беглое чтение не бесполезно, так как в любом случае Слово откладывается в памяти, но в таком случае оно бывает малоэффективно.Когда мы начнем немного пристальней смотреть на то, что мы читаем, то увидим множество слов, которые несут важную информацию, но остаются незамеченными.Писание дано нам не просто для чтения, а для постоянного изучения, поиска, применения: «Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен» (2Тим.3:16-17). А потому очень важно обращать внимание на то, что мы в данный момент читаем и как мы читаем.

Д. Никитенко

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НЕКОТОРЫЕ СОВЕТЫ

Библия – большая книга, целая библиотека книг. Есть в Библии и сложные, малопонятные тексты, но основное учение Библии очевидно и доступно даже ребёнку.Верьте Библии, это – Слово Господа. Оно никогда не обманет вас.Не ищите в текстах мыслей, которых там нет. Старайтесь искренне и честно обнаружить основную мысль.Надо постараться, чтобы наши мысли не уклонялись в сторону, чтобы чтение не становилось поверхностным. Нам надо размышлять о том, что читаем, стараться понять текст.Полезно во время чтения отмечать места, которые вам понравились, или, как говорят, «коснулись» вашего сердца. Позже к ним вы сможете вернуться и ещё раз задержаться на этих мыслях.Случайное или непостоянное чтение не приносит большой пользы. Порой и среди рабочего дня правильно уделить несколько минут для того, чтобы прочитать главу из Библии. Вы будете поражены, насколько это будет изменять вашу жизнь!Важно и исполнить в жизни то, что становится вам понятным. Написано так: «Будьте же исполнители слова, а не слушатели только, обманывающие самих себя» (Иак 1:22).Ищите возможности встречаться с другими людьми для рассуждения о библейских истинах.