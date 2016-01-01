Зачем Бог сотворил микробов?

Часто задают вопрос: если Бог сотворил наш мир совершенным, то почему существуют, например, болезнетворные микробы? Их-то для чего Он создал?Дело в том, что лишь незначительная часть микробов вызывает болезни. Почти все микробы приносят пользу, и без них жизнь была бы просто невозможна! Более того, многие микробы очень даже полезны. Например, антибиотики: когда началось их широкое применение, то миллионы людей были спасены от смерти. Но китайцы пользовались антибиотиками тысячи лет назад – они лечили фурункулы заплесневевшим соевым творогом. Микробы производят и многие другие лекарства.Из растительной массы с помощью бактерий получают этанол, с помощью которого изготавливают горючее. Одни микроорганизмы очищают нефть от примесей, другие – пляжи от нефтяных пятен. С помощью бактерий добывают уран и другие полезные ископаемые. Без микробов невозможно изготовить сыр, хлеб, другие продукты. Микробы помогают человеку усвоить, переварить пищу. С их помощью «автоматически» перерабатываются все отходы растительного и животного мира.Микробы – одно из самых важных Божиих созданий для нашего мира! Бог создал их, чтобы они несли пользу, но после грехопадения некоторые из них стали болезнетворными. И мы благодарны Богу, что в Иисусе Христе мы можем быть спасены от самой страшной болезни – от проказы греха, который ведёт нас к вечной смерти.