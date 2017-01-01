Что такое грех?

Что такое грех?

 

          Люди не любят, когда их называют грешниками. Свои грехи они предпочитают обозначать как ошибки или слабости.

          В Библии в Евангелии от Марка, главе 7, стихах 21-23 написано: «Ибо извнутрь, из сердца человеческого, исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство».

          «Возмездие за грех — смерть» (Послание к Римлянам, 6:23).

          Если вы желаете быть свободными от тяжести грехов, покайтесь в них, и получите прощение и дар вечной жизни во Христе Иисусе. 

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Разъяснение грехов: 

          ПРЕЛЮБОДЕЯНИЕ — супружеская измена, половые связи вне брака одного из супругов. В Ветхом Завете этот грех карался смертью (Книга Левит, 20:10). В Новом Завете сказано: «Брак у всех да будет честен и ложе непорочно; блудников же и прелюбодеев судит Бог» (Послание к Евреям, 13:4).

          БЛУД – внебрачное сожительство (так называемый гражданский брак), беспорядочные половые связи. «…Не обманывайтесь: ни БЛУДНИКИ, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники - Царства Божия не наследуют» (1Кор.6:9-10).

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Если я согрешил

          1) Молиться о прощении нужно сразу, как только вы поняли, что совершили неправильный поступок.
          2) Нельзя позволить собственному "я" искать оправдания своему поступку.
          3) Молитва должна быть конкретной, с обозначением греха.
          4) Молитва должна быть адресована Богу, Который Единственный обладает властью простить наш грех.
          5) Верой принять прощение, дарованное Богом.
          6) Впредь не поступать подобным образом.

 

 

 

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