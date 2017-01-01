Не опоздай

Не опоздай

 

          ...На железнодорожной станции одного крупного города остановился поезд... Было объявлено время стоянки, и на перрон вышел мужчина. Аккуратно одет, приятной внешности, лицо и манеры выдавали в нем интеллигентного, знающего себе цену человека...

__________________________________________________________________


          Сверив часы, он направился к киоску с мороженым, который находился с другой стороны вокзала. Продавщица оказалась симпатичной и общительной девушкой… Вдруг, увидев, что его поезд тронулся, мужчина бросился бежать к перрону, но поезд быстро набирал скорость... Когда он прибежал, поезда уже не было… 

          Рядом старушка сочувственно сказала: «Что, сынок, не успел? Наверное, бежал плохо?» «Да нет, - ответил мужчина. - Бежал-то я хорошо, да вот начал поздно, нужно было бежать, когда поезд еще стоял».

          «Посему будем опасаться, чтобы, когда ещё остаётся обетование войти в покой Его, не оказался кто из вас опоздавшим.

          Ибо и нам оно возвещено, как и тем; но не принесло им пользы слово слышанное, не растворённое верою слышавших» (Евреям 4:1-2).

          Нет абсолютно никакой пользы от того, что мы знаем о Боге, пока не примем решение поверить Ему и не начнём действовать соответственно!

          Лимит времени, отведённый каждому человеку для самого главного выбора, не так и велик…Беспечность может погубить нас.

          Иисус Христос был умерщвлён в наказание за грехи каждого из нас, чтобы мы смогли Им оправдаться. Он наш спасительный поезд, который перевозит нас со статуса подсудимых в разряд детей Божьих.

          Поэтому позвольте задать вопрос: друг, а Вы успеваете на поезд, который увозит от вечного наказания в аде к вечной жизни с Богом в Его чудесном новом Царстве? Если нет, то начните бежать, пока не поздно!!! Ведь день суда уже назначен. Это лишь вопрос времени. А время, как известно, уходит очень быстро… Секунды, минуты, часы, месяцы и годы летят, как звук в никуда, и больше не возвращаются, и так незаметно подкрадывается та черта, за которой нас поджидает вечность. Где мы её проведём? Это зависит от нашего выбора сейчас: примем Христа, а с Ним и вечную жизнь, или отвергнем, тем самым приговаривая себя на вечное пребывание в месте мучения для грешников. Не упустите свой шанс.

__________________________________________________________________ 


          «Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться; ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределённого Им Мужа, подав удостоверение всем, воскресив Его из мёртвых» 

(Деяния 17:30).

 

 

 

Переход к другому выпуску

60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10
ВЫПУСК 60 2016\2