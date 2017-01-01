Не опоздай

...На железнодорожной станции одного крупного города остановился поезд... Было объявлено время стоянки, и на перрон вышел мужчина. Аккуратно одет, приятной внешности, лицо и манеры выдавали в нем интеллигентного, знающего себе цену человека...

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Сверив часы, он направился к киоску с мороженым, который находился с другой стороны вокзала. Продавщица оказалась симпатичной и общительной девушкой… Вдруг, увидев, что его поезд тронулся, мужчина бросился бежать к перрону, но поезд быстро набирал скорость... Когда он прибежал, поезда уже не было…

Рядом старушка сочувственно сказала: «Что, сынок, не успел? Наверное, бежал плохо?» «Да нет, - ответил мужчина. - Бежал-то я хорошо, да вот начал поздно, нужно было бежать, когда поезд еще стоял».

«Посему будем опасаться, чтобы, когда ещё остаётся обетование войти в покой Его, не оказался кто из вас опоздавшим.

Ибо и нам оно возвещено, как и тем; но не принесло им пользы слово слышанное, не растворённое верою слышавших» (Евреям 4:1-2).

Нет абсолютно никакой пользы от того, что мы знаем о Боге, пока не примем решение поверить Ему и не начнём действовать соответственно!

Лимит времени, отведённый каждому человеку для самого главного выбора, не так и велик…Беспечность может погубить нас.

Иисус Христос был умерщвлён в наказание за грехи каждого из нас, чтобы мы смогли Им оправдаться. Он наш спасительный поезд, который перевозит нас со статуса подсудимых в разряд детей Божьих.

Поэтому позвольте задать вопрос: друг, а Вы успеваете на поезд, который увозит от вечного наказания в аде к вечной жизни с Богом в Его чудесном новом Царстве? Если нет, то начните бежать, пока не поздно!!! Ведь день суда уже назначен. Это лишь вопрос времени. А время, как известно, уходит очень быстро… Секунды, минуты, часы, месяцы и годы летят, как звук в никуда, и больше не возвращаются, и так незаметно подкрадывается та черта, за которой нас поджидает вечность. Где мы её проведём? Это зависит от нашего выбора сейчас: примем Христа, а с Ним и вечную жизнь, или отвергнем, тем самым приговаривая себя на вечное пребывание в месте мучения для грешников. Не упустите свой шанс.

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«Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться; ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределённого Им Мужа, подав удостоверение всем, воскресив Его из мёртвых»

(Деяния 17:30).