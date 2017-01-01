Подростковый период: Как пережить?

Еще недавно ваш ребенок был добрым, покладистым, послушным, радовал вас – а теперь его просто не узнать: то смеется, то плачет без всякой, казалось бы, причины. Бывает дерзким, подчас даже агрессивным, подолгу сидит, закрывшись в комнате, и грезит о том моменте, когда будет жить отдельно от родителей. У вашего ребенка начался подростковый период!

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Надо заметить, что этого периода не минует никто: верующий вы человек или неверующий, воспитываются ваши дети на лоне семейной идиллии, любви и гармонии, да еще и в соответствии со Словом Божьим, или нет – у них все равно будет подростковый период!!!

Предлагаем вам некоторые заметки о подростках и рекомендации, как себя вести родителям в это нелегкое время.



МОЗГ

Родители должны знать, что мозг в подростковый период у детей еще не до конца сформирован. В это время формируется его часть, которая отвечает за реакцию. И это замечают взрослые, потому что подростки начинают на все бурно реагировать. Но в то же время часть мозга, которая отвечает за причинно-следственные связи, еще не сформировалась, она еще не развита и будет формироваться до 25 лет. Подростки и сами не понимают, почему теперь так реагируют на все. Родителям же нельзя принимать эту реакцию как личное оскорбление. Переждите, если возможно, и позже деликатно выскажите ваше мнение. Молитесь за своих детей!



ГОРМОНЫ

Также, наверное, вы уже заметили, что в организме подростка вырабатывается невероятное количество гормонов, которое производит многие физиологические изменения тела. И мы это и чувствуем, и видим, и обоняем. Это количество гормонов стимулирует у них постоянную заботу о том, как они выглядят, и в то же время сильную неуверенность в себе. Поэтому они не могут сфокусироваться больше ни на чем, кроме себя. В это время они особо начинают переживать за свой внешний вид. Даже мальчики. Они постоянно сравнивают себя с другими. Подростки полностью эгоцентричны. Отсюда желание иметь «классную» в их понимании одежду, аксессуары, чтобы нравиться окружающим, чтобы не быть белой вороной, чтобы тебя хорошо оценили. Мальчики пытаются понять, на каком месте они в линейке популярности. И для того, чтобы придать себе больше авторитета, они начинают грубить, спорить, не слушаться, кто-то всех старается смешить и т.д. И с одной стороны, каждый из них уверен в том, что он самый уникальный, интересный человек, а с другой - в том, что он самый скучный неудачник.



ЖЕЛАНИЕ ПОДРАЖАТЬ

Мозг устроен таким образом, что человеку хочется подражать. Но подросткам нужно еще разобраться с тем, чему подражать, а чему нет. Подростки сталкиваются с миром «размытых стандартов», где далеко не очевидно, что правильно, а что нет. Они как бы запутываются. Мир старается внушить, что последствий плохих поступков просто нет. И они так начинают думать. Поэтому нам очень важно с самого детства активно проводить разъяснительные беседы со своими детьми и говорить, что можно, а чего нельзя делать. Что существует принцип: что посеешь, то и пожнешь, - плохие поступки повлекут за собой плохие последствия. А в подростковый период продолжать беседы, которые помогут вашим детям приходить к правильным выводам.



ДРУЗЬЯ

Раньше вы были самыми важными людьми в их жизни, но теперь ими стали друзья. Это те, ради кого они теперь просыпаются утром. В это время они во всех сферах стараются отделиться от родителей. И уже в их досуге нам почти нет места. Мы не должны воспринимать это слишком болезненно. Но мы можем проводить беседы, ненавязчивые, мягкие, но заставляющие наших детей задуматься об их друзьях, о том, что друзья могут им предложить как хорошее, так и плохое. Хорошо, если мы сможем аккуратно направить наших детей к правильным людям - к рассудительным сверстникам, к утвердившейся молодёжи, к мудрым взрослым. Таких людей немало в евангельских церквях. Полезны для подростков и беседы с опытными служителями Церкви.



НЕОЖИДАННОСТИ

В этом возрасте ребенок даже может заявить: «Ну все, я решил, я больше не верю в Бога!» И вашей реакцией должно быть: «Ну, конечно же, ты веришь, ты все о Боге знаешь». Главное – не принять это лично, не расстроиться, не запаниковать. Это хорошее время для открытой беседы о ваших убеждениях, о том, почему вы верите в Бога. Скорее всего, ваш ребенок и сам продолжает верить, но хочет посмотреть, как вы отреагируете на его заявление, что будете делать, а возможно, он просто запутался.



САМАЯ БОЛЬШАЯ ТЕМА...

Телефон и интернет. На сегодняшний день это самая больная тема, связанная с подростками. Они теперь твердо уверены, что просто должны и обязаны иметь свой телефон с выходом в интернет. Но проблема в том, что они не могут им пользоваться правильно и учатся от своих друзей. А в интернете сегодня правил нет. Именно мы, родители, должны решить, как, в каком объеме и когда ребенок будет пользоваться интернетом. Мы должны ставить ограничения. Причем приучать к ограничениям (сейчас не идет речь об интернете) и проводить разъяснительные беседы нужно особенно интенсивно с раннего возраста. Чтобы до подросткового возраста вложить все ценности в сердце ребенка настолько, чтобы после 12 лет он уже не смог с легкостью перешагнуть рубеж запретного. Если ребенка до 12 лет не воспитывать так, то в подростковом возрасте ввести ограничения будет очень сложно, в некоторых случаях невозможно. Школьнику вообще не нужен сотовый телефон с выходом в интернет, а особенно смартфон. Потому что как только у него появляется такой телефон, у него появляется прямой доступ до всего грешного мира в любое время дня и ночи. Если он заходит в интернет за компьютером у вас на глазах, и к вам развернут монитор, то вы видите, чем он занимается. Но с телефоном так не получится. Вы можете даже и не догадываться, какие сайты посещает ваше дитя. И чем старше он будет становиться, тем все больше и больше его будет засасывать такое времяпрепровождение. Вообще в отношениях в семье нужно стремиться к принципу подотчетности. Очень часто то, что скрыто, - находится во тьме. А то, что открыто, – находится во свете. Если у ребенка есть телефон с выходом в интернет, то ему доступны порнографические сайты 24 часа в сутки. Интернет так устроен, что ребенок может впервые попасть на порнографический сайт, сам того не желая. Сегодня в интернете активно пропагандируется курение, употребление алкоголя, наркотики, секс вне брака, гомосексуализм. Уже было научно доказано, что порнографические образы записываются на подкорке головного мозга и уже не стираются оттуда никогда. Мы должны постараться, насколько это возможно, защитить наших детей. Также обязательно надо позаботиться и о безопасности интернета, установив программы родительского контроля и блокировки рекламы на компьютеры. Родители должны знать все пароли и логины своего ребенка, а для включения компьютера можно поставить свой пароль, который ребёнок не будет знать.



О ПРЕКРАЩЕНИИ РАЗДОРОВ И УСТАНОВЛЕНИИ МИРА

Если возникает противостояние, нужно постараться, чтобы оно заканчивалось примирением. И часто первыми на примирение должны идти мы, родители. Подростки не смогут понять, что, бунтуя и противясь, они разрушают собственную жизнь. Но мы с вами должны понимать, как дорого может обойтись нашим детям это противостояние, которое может привести к совершению больших глупостей. Подростковый период рано или поздно закончится, и отношения опять наладятся, но если мы не сохраним хороших отношений с ребенком в это сложное время, то потом эти отношения могут уже не восстановиться. Начнем с прекращения раздора и установления мира!



О ЧУВСТВЕ ВИНЫ

Помните о том, что мы не единственные, кто влияет на жизнь ребенка! Есть сверстники, школа, врожденные черты – все это тоже будет влиять на его поступки. Подростковый возраст – это время, когда мы уже не сможем контролировать ребенка, как прежде. Он уже «отлепляется» от нас… Мы не в силах изменить врожденные качества своего ребенка, а можем только отчасти корректировать его характер. Когда родители забывают об этом, то могут испытывать сильное чувство вины и не в силах предпринимать правильные действия по отношению к детям. Как результат - ситуация усугубляется.

Вы должны понять, что, несмотря на все ваши старания, подростки все же могут совершать плохие поступки и все равно вырасти и быть в порядке. Есть большая вероятность, что даже подросток из хорошей семьи, где его учили важным ценностям, периодически сделает что-то плохое. Так что сам факт того, что подросток делает что-то реально плохое, не значит, что родители не выполняли свою роль или выполняли ее плохо. Большинство подростков, которые правильно были воспитаны и которые сделали что-то на самом деле плохое, со временем, если не сразу же, начинают жалеть об этом, даже если их родители не знают о случившемся. Другими словами — подростку с хорошо развитой совестью на самом деле ничего не сходит с рук.

Доверьтесь Богу, начните налаживать хорошие отношения со своим подростком, старайтесь разрешать вопросы путем терпения, мягкости и продолжения разъяснительной работы. Да благословит вас Господь и да сохранит ваших детей!