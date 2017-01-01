Занозы сердца

Занозы сердца

 

          Наверное, каждый человек знает, что такое заноза - из дерева, металла, стекла... Она может доставлять боль, дискомфорт и довольно много неприятных ощущений. Помню: в первом классе меня сбила с ног группа старшеклассников, пробегающих по коридору. Я приземлился мягким местом прямо на кактус. Пусть притупленно и не в деталях, но до сих пор помню: заноза, даже самая маленькая, трудно рассматриваемая, доставляет неудобства. И заметьте: пока человек не избавится от нее, он не может успокоиться. Потому что невозможно ему полноценно жить и трудиться с занозой.

________________________________________________________

          Как же так получается у нас, людей? С занозой в пальце мы не можем мириться. А с занозой в сердце, в душе можем жить годами. Да, да, сердечной занозой может стать какое-то колкое слово в наш адрес, которое больно задело за живое. Тем более, если произнёс его близкий, уважаемый человек. Или, пережив позорную для нас ситуацию, начинаем злиться и обижаться, что так всё неправильно получилось. И любое другое переживание, которое причиняет боль, обиду, гнев, раздражение и горечь нашему сердцу, является «занозой».

          Я хочу, чтобы мы научились вытаскивать занозы не только из тел, но и из наших сердец и душ. Чтобы мы не страдали от боли и обид, которые они причиняют, не мирились с этой тяжёлой участью, потому что не сможем полноценно жить с занозами.

          А знаете, почему человек не хочет её вытащить? Потому что больно. Бывают такие занозы, что в одну сторону проводишь рукой, ничего не чувствуешь, а в обратную – ой, как больно. Люди говорят: «Да вроде ничего, терпимо». Не хотят вспоминать тот день, когда она вонзилась в сердце. Больно, неприятно на душе. Страдают.

          Для того чтобы вынуть занозу, её надо тщательно рассмотреть. Увидеть, как она зашла, с какой стороны, как глубоко. Если не получается зацепиться, чтобы вытащить, приходится ковырять, а это больно. Но зато потом - какое облегчение, радость, свобода. Эта ранка быстро заживёт и перестанет болеть, через час ты уже и не вспомнишь о ней. Ты уже будешь на пути к благословениям жизни.

          Если у тебя в душе есть такая заноза, разберись в этой ситуации. Рассмотри её пристально, как она образовалась. Прости тех людей, которые причинили тебе боль. Не важно, что это несправедливо… Важно, чтобы твоя душа была свободна и не болела.

          Примером для нас является Иисус Христос. Сколько Он перенёс несправедливых обвинений, незаслуженных ударов, позорных ругательств и издевательств. Христа оскорбляли, осудили и распяли. Его тело убили, но Его дух не был поражён. Почему? Потому что Он любил людей и понимал их.

          То же самое нужно и нам: первое – любить, второе – понять другого.

          Тогда мы сможем не только простить тех, кто причинил нам боль и огорчение, но и увидеть причину, почему они делали именно так. Увидев это, мы сможем не только их понять, но и оправдать. Ведь наверняка эти люди поступали так из-за духовной слабости и немощи. А может быть, рассмотрев конфликт, который произошёл несколько лет назад и до сих пор беспокоит нас, мы увидим, что люди были не виноваты. Это мы находились в духовной слабости, споткнулись «на ровном месте» и поранились. Тогда мы сможем простить и понять себя и тоже освободиться.

          Я хочу пожелать всем нам, чтобы мы научились с Божьей помощью вытаскивать эти сердечные занозы. Конечно, без них невозможно обойтись, они будут время от времени появляться. Это жизнь. Но давайте не будем с ними жить, а как можно скорее избавляться от них. Ведь впереди есть много благословений от Господа для каждого из нас. И мне бы хотелось, чтобы каждое благословение мы полноценно пережили.

 

 

 

А. Щербаков

Переход к другому выпуску

60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10
ВЫПУСК 60 2016\2