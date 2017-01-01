Занозы сердца

Наверное, каждый человек знает, что такое заноза - из дерева, металла, стекла... Она может доставлять боль, дискомфорт и довольно много неприятных ощущений. Помню: в первом классе меня сбила с ног группа старшеклассников, пробегающих по коридору. Я приземлился мягким местом прямо на кактус. Пусть притупленно и не в деталях, но до сих пор помню: заноза, даже самая маленькая, трудно рассматриваемая, доставляет неудобства. И заметьте: пока человек не избавится от нее, он не может успокоиться. Потому что невозможно ему полноценно жить и трудиться с занозой.

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Как же так получается у нас, людей? С занозой в пальце мы не можем мириться. А с занозой в сердце, в душе можем жить годами. Да, да, сердечной занозой может стать какое-то колкое слово в наш адрес, которое больно задело за живое. Тем более, если произнёс его близкий, уважаемый человек. Или, пережив позорную для нас ситуацию, начинаем злиться и обижаться, что так всё неправильно получилось. И любое другое переживание, которое причиняет боль, обиду, гнев, раздражение и горечь нашему сердцу, является «занозой».

Я хочу, чтобы мы научились вытаскивать занозы не только из тел, но и из наших сердец и душ. Чтобы мы не страдали от боли и обид, которые они причиняют, не мирились с этой тяжёлой участью, потому что не сможем полноценно жить с занозами.

А знаете, почему человек не хочет её вытащить? Потому что больно. Бывают такие занозы, что в одну сторону проводишь рукой, ничего не чувствуешь, а в обратную – ой, как больно. Люди говорят: «Да вроде ничего, терпимо». Не хотят вспоминать тот день, когда она вонзилась в сердце. Больно, неприятно на душе. Страдают.

Для того чтобы вынуть занозу, её надо тщательно рассмотреть. Увидеть, как она зашла, с какой стороны, как глубоко. Если не получается зацепиться, чтобы вытащить, приходится ковырять, а это больно. Но зато потом - какое облегчение, радость, свобода. Эта ранка быстро заживёт и перестанет болеть, через час ты уже и не вспомнишь о ней. Ты уже будешь на пути к благословениям жизни.

Если у тебя в душе есть такая заноза, разберись в этой ситуации. Рассмотри её пристально, как она образовалась. Прости тех людей, которые причинили тебе боль. Не важно, что это несправедливо… Важно, чтобы твоя душа была свободна и не болела.

Примером для нас является Иисус Христос. Сколько Он перенёс несправедливых обвинений, незаслуженных ударов, позорных ругательств и издевательств. Христа оскорбляли, осудили и распяли. Его тело убили, но Его дух не был поражён. Почему? Потому что Он любил людей и понимал их.

То же самое нужно и нам: первое – любить, второе – понять другого.

Тогда мы сможем не только простить тех, кто причинил нам боль и огорчение, но и увидеть причину, почему они делали именно так. Увидев это, мы сможем не только их понять, но и оправдать. Ведь наверняка эти люди поступали так из-за духовной слабости и немощи. А может быть, рассмотрев конфликт, который произошёл несколько лет назад и до сих пор беспокоит нас, мы увидим, что люди были не виноваты. Это мы находились в духовной слабости, споткнулись «на ровном месте» и поранились. Тогда мы сможем простить и понять себя и тоже освободиться.

Я хочу пожелать всем нам, чтобы мы научились с Божьей помощью вытаскивать эти сердечные занозы. Конечно, без них невозможно обойтись, они будут время от времени появляться. Это жизнь. Но давайте не будем с ними жить, а как можно скорее избавляться от них. Ведь впереди есть много благословений от Господа для каждого из нас. И мне бы хотелось, чтобы каждое благословение мы полноценно пережили.