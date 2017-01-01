Что тревожило высоцкого?

Что тревожило высоцкого?

 

          Произведения классической литературы, как отечественные, так и западные, наполнены размышлениями о Боге, о человеке и его судьбе, цели и смысле жизни. Всем хорошо известны книги Толстого и Достоевского, Лескова, многих других поэтов и писателей.


          В двадцатом веке в связи с разгулом атеизма и безбожия, авторов, говорящих о Боге, стало меньше, но и в произведениях известных советских писателей снова и снова поднимаются «вечные» темы. Их не обойти стороной! Скрыто или явно перед читателем снова и снова ставятся вопросы: Откуда мы? Для чего? Где Бог? Кто Он? 

          С детства я любил прозу, поэзию и песни современных отечественных авторов, именно они во многом стали моими первыми учителями жизни. Рождественский и Евтушенко, братья Стругацкие и Владислав Крапивин, Анна Герман и Константин Никольский – они тревожили мою совесть и толкали к поиску Правды. Но важнейший вопрос задаёт Владимир Высоцкий.

          У него много песен разных стилей и жанров. В одной из них автор, описывая злоключения своего персонажа, утешается известной присказкой: «Скажи ещё спасибо, что живой!» А в конце этой небольшой зарисовки вдруг задаётся резонным вопросом:

          …Но одно меня тревожит –
          Кому сказать спасибо, что живой?

          И правда – кому? Кто заботится о нас в этом беспокойном мире? Почему наша жизнь, словно экзаменатор, как бы спрашивает нас: ты имеешь многое, хотя этого и не достоин порой, как ты этим распорядишься? Задумаешься ли об Источнике своих достижений?

          Богу, Сотворившему нас, мы должны высказать благодарность за всё, что дано нам. В Библии сказано, что «…мы Им живем и движемся и существуем, как и некоторые из ваших стихотворцев говорили: "мы Его и род" (Деян.17:28). И ещё: «…Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных» (Матф.5:45)

 

 

 

Д. Малков

Переход к другому выпуску

60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10
ВЫПУСК 60 2016\2