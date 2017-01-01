Что тревожило высоцкого?

Произведения классической литературы, как отечественные, так и западные, наполнены размышлениями о Боге, о человеке и его судьбе, цели и смысле жизни. Всем хорошо известны книги Толстого и Достоевского, Лескова, многих других поэтов и писателей.



В двадцатом веке в связи с разгулом атеизма и безбожия, авторов, говорящих о Боге, стало меньше, но и в произведениях известных советских писателей снова и снова поднимаются «вечные» темы. Их не обойти стороной! Скрыто или явно перед читателем снова и снова ставятся вопросы: Откуда мы? Для чего? Где Бог? Кто Он?

С детства я любил прозу, поэзию и песни современных отечественных авторов, именно они во многом стали моими первыми учителями жизни. Рождественский и Евтушенко, братья Стругацкие и Владислав Крапивин, Анна Герман и Константин Никольский – они тревожили мою совесть и толкали к поиску Правды. Но важнейший вопрос задаёт Владимир Высоцкий.

У него много песен разных стилей и жанров. В одной из них автор, описывая злоключения своего персонажа, утешается известной присказкой: «Скажи ещё спасибо, что живой!» А в конце этой небольшой зарисовки вдруг задаётся резонным вопросом:

…Но одно меня тревожит –

Кому сказать спасибо, что живой?

И правда – кому? Кто заботится о нас в этом беспокойном мире? Почему наша жизнь, словно экзаменатор, как бы спрашивает нас: ты имеешь многое, хотя этого и не достоин порой, как ты этим распорядишься? Задумаешься ли об Источнике своих достижений?

Богу, Сотворившему нас, мы должны высказать благодарность за всё, что дано нам. В Библии сказано, что «…мы Им живем и движемся и существуем, как и некоторые из ваших стихотворцев говорили: "мы Его и род" (Деян.17:28). И ещё: «…Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных» (Матф.5:45)