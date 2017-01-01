Наполеон побежденный Христом

До начала своего похода на Россию Наполеон передал русскому послу дипломатическую ноту с сообщением о том, что он сотрет русское царство с лица земли. Ответ посла гласил: "Человек размышляет, а Бог управляет". Наполеон вспылил: "Скажите вашему господину, что я и есть тот, который и мыслит, и управляет!"

Получилось так, будто он бросил вызов живому Богу, чтобы, наконец, выяснить, кто властелин в этом мире. Бог принял его вызов. Для этого Он не сошел со Своего престола. Но Он послал своего самого маленького вестника, маленькую снежинку, чтобы оскорбить этого высокомерного императора. За короткое время Наполеон продвинулся вперёд до Москвы, но при отступлении он оставил большую часть своей сильной армии лежать в снегу, на замерзшей равнине. Официальные данные русской власти гласят: 213 516 погибших солдат и 95 816 лошадей. В ссылке на английском острове Св. Елена великий Наполеон провел последние дни своей жизни. Там он написал мемуары, в которых высказался о своих внутренних вопросах. О том, как усиленно он этими вопросами занимался, доказывает один его разговор с генералом Монтолоном, который последовал за ним в ссылку на Св. Елену. "Что вы думаете о Христе?" - спросил Наполеон. Монтолон ответил: "Сэр, я должен признаться, что никогда не задумывался об этом и никогда не размышлял над этим вопросом." "Тем хуже для Вас, - сказал император. - Во дни моей славы я был в таком почете у многих людей, что они с радостью за меня умирали. Но все-таки требовалось мое присутствие, чтобы вдохновлять этих солдат. А теперь, когда я нахожусь на острове Св. Елена, кто за меня сражается, кто остался мне верным? Такова судьба великих людей! Какая глубокая пропасть между моим падением и вечной властью Сына Божьего! Я еще не умер, а мое дело уже разрушилось, в то время, как Христос 19 столетий тому назад умер, а дело Его существует. Он и не думал бояться своей смерти, а ожидал ее с утешением. Он единственный, Который после Своей смерти остался живым и могущественным. Почти во всех краях земли проповедуется ЕГО Слово, Иисуса любят и Ему молятся... Александр, Кесарь (Цезарь), Карл Великий и я сам - мы были основателями мощных государств, но на чем держалась и держится наша власть? На силе. Иисус Христос основал Свое царство на любви, и в настоящее время тысячи людей отдали бы с радостью за Него свою жизнь. Иисус является завоевателем, Который истинно объединяет не только один народ, но все человечество с Самим Собой.

Какое чудо! Душа человека со всеми ее способностями чувствует себя тесно связанной с существованием Иисуса. И почему? Благодаря одному чуду, которое превосходит все чудеса. Христос есть любовь, и Он хочет эту любовь дать людям и завоевать их сердца. Это всё, что Он хочет. И Христос это получает! Все завоеватели со всеми их талантами потерпели крушение в том, что, покоряя мир, они не заимели ни одного друга. Общение, которое объединяет Иисуса Христа и Его искупленных, - самое святое и могущественное среди других объединений... Это меня восхищает, прежде всего, и чем больше я об этом думаю, тем больше я уверен в божественности Христа, я уверен, что Христос не только был человеком, Он БОГ!"

Таким образом, одному известному полководцу открылось познание, которое объясняется в Библии следующими словами: "Иисус Христос вчера и сегодня и во веки тот же" (Евр. 13:8).