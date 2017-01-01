Гражданский брак: грех, ставший нормой

На протяжении многих столетий на территории Европы брак оформлялся только посредством венчания в церкви. Именно церковный брак признавался единственно законным и нерасторжимым!!! В Соединенных Штатах, например, так происходит до сих пор. Когда пастор венчает пару, то это уже имеет юридическую силу, и новобрачным не нужно идти в ЗАГС. Интересно отметить, что в России тоже было так вплоть до Октябрьской революции. Но после революции советская власть решила, что венчаться в церкви незачем, и поэтому было придумано новое выражение - гражданский брак. Так после 1917 года государство присвоило себе право регламентировать отношения между супругами, в результате чего единственной формой брака стал гражданский брак, то есть светский.



Первоначально выражение "гражданский брак" означало брачный союз, зарегистрированный в государственных органах, но без участия церкви. Но со временем этот термин начал менять своё значение, и сегодня, когда люди говорят, что они находятся в гражданском браке, они подразумевают, что живут не только не обвенчанными в церкви, но и не расписанными в ЗАГСе. То есть обычное сожительство теперь обрело модное название - гражданский брак. В дореволюционной России то, что сегодня называют гражданским браком, официально называлось бракоподобными отношениями.

Представьте себе, кого-то спрашивают: "Леди, Вы замужем?" – "О, нет! Я в бракоподобных отношениях", - с гордостью отвечает она...

Если бы это выражение до сих пор было в обиходе, то меньше бы людей жили таким образом. А то сегодня придумали себе модное выражение "гражданский брак"...

А ведь кроме того, что гражданский брак - это блуд, который является грехом, это ещё и унизительно. Кто-то удачно подметил: гражданский брак для женщины - это иллюзия семьи, а для мужчины - иллюзия свободы. В итоге это разочарование для двоих.

Ведь мужчина, который находится в так называемом гражданском браке, при своих друзьях или сотрудниках не назовёт свою избранную женой. Для него она - подружка, девушка, но никак не жена. Женщина же, наоборот, рассказывает всем знакомым о своём "муже". Это наподобие того, когда берут товар в супермаркете и надкусывают его, не доходя до кассы. И вот товар мучительно ждёт, оплатят его или нет...

Многие говорят: "А что даёт эта бумажка, зачем мне штамп в паспорте?" Но ведь это то же самое, когда человек скажет: "Я хочу быть доктором, но зачем мне диплом? Я и так все знаю, и вообще, что мне даст эта бумажка?"

Три самых распространённых причины пребывания в гражданском браке.

Первая. Многие пары вместе живут до свадьбы, оправдывая это тем, что им нужно лучше узнать друг друга перед тем, как пожениться. Многие молодые пары выбирают гражданский брак как репетицию оригинального. Пожили годика три, потом решили свадьбу сыграть. Вернулись домой после свадьбы, домыли посуду, которая осталась со вчерашнего дня, и вернулись к прежней жизни.

Библия говорит, что брак должен быть чист и ложе непорочно. Если мы хотим иметь благословенную семью, то должны научиться хранить себя до свадьбы. А еще - люди, которые живут в так называемом гражданском браке, меньше доверяют друг другу, живут с чувством вины и, по статистике, чаще разводятся.

Вторая. Многие пары живут в гражданском браке, потому что так выгодно экономически. Например, мама-одиночка с тремя детьми получает больше льгот, чем если бы она была расписана с мужем. Поэтому вместо мужа у неё бой-френд.

Однажды к нам на служение начала приходить одна женщина. У неё было трое детей, и она находилась в таком гражданском браке. Однажды я спросил её: "Не хотели бы вы узаконить свои отношения?" Она посмотрела на меня глазами по пять копеек и говорит: "Вы что не понимаете, что я стою в очереди на льготную квартиру? Если я распишусь, нас отодвинут в конец очереди, а мне надоело жить в общежитии". Аргумент был довольно убедительный... Через какое-то время она ушла из церкви. Позже я узнал о том, что "муж" бросил её. А с очередью на квартиру что-то запуталось, в результате чего она её так до сих пор и не получила...

Третья причина (самая распространённая) - недостаток посвящения. Этим страдают, чаще всего, представители сильной половины. Многие мужчины боятся вступать в официальный брак, потому что это большая ответственность и посвящение. Я скажу так: если у него нет мужества пойти с вами под венец, значит он хлюпик, который не только не готов содержать семью, но и не готов к взрослой жизни, а также к ответственности. А мужчина, который не взял ответственность, теряет свои мужские качества и возможности для самореализации.

Во время бракосочетания обычно молодожёны обещают быть верными друг другу "и в радости, и в горести, и в болезни, и в здравии, пока смерть не разлучит нас..." И поэтому, когда наступает трудное время (а оно наступает у всех), то человек, который дал слово, живёт не чувствами, а исполняет то, что он обещал перед Богом и Церковью! Уровень вашего посвящения определяет крепость вашего брака.

Если женщина живёт в законном браке, она чувствует, что её муж доказал своё посвящение не только на словах, но и на деле, поэтому она больше открыта, и у этой пары лучшие сексуальные отношения. Но если женщина живёт с человеком, в котором не уверена, она должна часто играть, а не быть естественной.

Подытоживая, хочу сказать: каждая молодая пара, которая намерена вступить в брак, мечтает о счастливой семейной жизни, о том, чтобы вырастить красивых детишек, создать домашний уют и устроить семейный быт. Для этого есть два простых правила: хранить себя до свадьбы и получить благословение в Церкви, потому что браки заключаются на небесах!