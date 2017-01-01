Почему Ты стучишь в моё сердце, Христос?
Почему Ты стучишь в моё сердце, Христос?
Почему Ты не входишь в него?
Иль оно недоступнее неба и звёзд,
Недоступнее мира всего?!
Распахнуть моё сердце Ты мог бы давно,
За Тобою идти приказать...
Но зачем Тебе страх и покорность рабов?
Ты меня хочешь другом назвать.
Ты Вселенную словом Своим сотворил,
Ты сказал, и явилось бытьё.
Жизнью, силой, движеньем наполнился мир,
И Ты - вечный Владыка его.
А у сердца простого стоишь и стучишь,
Самовольно не хочешь войти.
Ты не властвуешь здесь, но со мной говоришь
Языком равноправной любви.
Столько сделать не смогут запрет и закон,
Сколько в силах любовь совершить!
И Ты ждёшь у дверей, мой Господь дорогой,
И стучишь в моё сердце, стучишь…