Почему Ты стучишь в моё сердце, Христос?

Почему Ты не входишь в него?

Иль оно недоступнее неба и звёзд,

Недоступнее мира всего?!



Распахнуть моё сердце Ты мог бы давно,

За Тобою идти приказать...

Но зачем Тебе страх и покорность рабов?

Ты меня хочешь другом назвать.



Ты Вселенную словом Своим сотворил,

Ты сказал, и явилось бытьё.

Жизнью, силой, движеньем наполнился мир,

И Ты - вечный Владыка его.



А у сердца простого стоишь и стучишь,

Самовольно не хочешь войти.

Ты не властвуешь здесь, но со мной говоришь

Языком равноправной любви.



Столько сделать не смогут запрет и закон,

Сколько в силах любовь совершить!

И Ты ждёшь у дверей, мой Господь дорогой,

И стучишь в моё сердце, стучишь…