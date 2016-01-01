Богу нужен ты!

Однажды Христос рассказал своим ученикам притчу о блудном сыне:(Лук. 15:11-24).Эта история является яркой иллюстрацией взаимоотношений между людьми в греховном мире и отношения Бога к человеку. Всем известно, что в мире все построено на взаимной выгоде. Ты мне интересен, пока я от тебя что-то получаю. Как только отношения перестают быть выгодными, они разрушаются. Всякие связи между людьми в мире строятся на этом греховном законе, и это становится как проклятие. Сколько судеб, ищущих настоящей любви, настоящих дружеских отношений, неподдельного интереса к себе как к личности, разбились об эту неизбежность!Притча, рассказанная Христом, повествует нам о некоем человеке, который имел наследство и, наверное, хотел с помощью этого наследства приобрести себе друзей. Но как только все его состояние закончилось, он остался один. Рядом были свиньи, и он рад был насытиться с ними из одного корыта. Разве это не картина отношений в мире? Пока у тебя есть деньги или то, что интересно другим, есть и друзья, уважение, почет. Но как только ты попал в «черную полосу», то остался один, никому ненужный.Парень и девушка ищут любви, дружбы, открытых взаимоотношений, и им радостно быть вместе. Но проходит год, два, пять лет, десять, влюбленность исчезает, интерес заканчивается, отношения рушатся. Разве это не судьба миллионов семей?На работе тебе будут улыбаться до тех пор, пока ты выгоден. Как только из тебя извлекут всю пользу, ты будешь не нужен. Или наоборот, пока тебя устраивает твоя работа, ты посвящаешь ей себя, как только интерес угас - эта работа, и сотрудники вместе с ней, становятся тяжестью, с ними хочется поскорее расстаться. Разве это не реальность нынешнего мира?Этот закон рождается вместе с нами. Посмотрите на детей: «Я буду играть с тобой, если ты мне дашь твою машинку!» Или: «Я буду с тобой дружить, если ты мне дашь покататься на твоем велосипеде!» И так везде. Если ты хочешь чего-то добиться в этой жизни, должен ходить по головам. «Достигай своей цели любой ценой!» - вот сегодняшний девиз мира. Я, мне, моё - вот главные спутники жизни. Выгода царит везде. Кстати, слово «выгода» переводится как отрез (кусок), или корысть, незаконная прибыль. «Я должен везде оторвать свой кусок, иначе жизнь прожита зря», - вот девиз, с которым по жизни идут миллионы. И истина заключается в том, что миру, как греховной системе взаимоотношений, ты не нужен, ему нужно твое. Ему не нужны твои интересы, ему нужно то, что ты имеешь! И, кажется, нет никакой альтернативы. Но, слава Богу за то, что Он есть в нашей жизни! И блудный сын, оставшись ни с чем, вспомнил об отце! Разбитый, униженный, никому не нужный, он решил вернуться. Казалось бы, кому он может быть нужен в таком состоянии? Даже родной отец, которого этот человек оскорбил своим поступком, имеет право не принимать его как сына. И в жизни чаще всего так и бывает. Все от такого человека отворачиваются. Все. НО ТОЛЬКО НЕ БОГ! Ему и только Ему ты нужен даже в таком состоянии! Сколько бы раз ты ни отвергал Его призыв, Он готов простить тебя вновь и вновь. Он примет тебя, потому что Ему не нужно твое, Ему нужен ты! У Бога есть интерес к тебе как к личности, причем неисчерпаемый. Отец все время ждал сына, у него не пропала любовь к нему, даже наоборот, она стала сильнее. Если от тебя отвернется весь мир - Он готов принять тебя. Если ты обнищал - Он готов дать тебе самое ценное, что у Него есть.(Иоан. 3:16). Бог-Отец отдал ради нас самое дорогое, Своего Единородного Сына, чтобы нашу запачканную грехом одежду возложить на Него, а взамен дать одежду чистоты и святости. Бог не ищет выгоды от тебя. Какая выгода была отцу принять блудного сына, одеть его в дорогие одежды, устроить в честь его возвращения пир? Какая? Никакой! Бог дает, потому что любит! И Его любовь не ищет выгоды.Поэтому, дорогой друг, если ты одинок и думаешь, что никому не нужен, знай - Бог ждет тебя! Мир никогда не сможет тебя понять по-настоящему, никогда не сможет дать тебе истинную любовь, потому что ее там просто нет. Но Бог хочет дать тебе Жизнь с избытком и Любовь, которая никогда не перестанет! Господь всегда давал и дает даром, не из-за выгоды. Ему не нужно твое, Ему нужен ты!