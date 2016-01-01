Рассказы
Потерянное сокровище
На палубе большого теплохода стоял человек и развлекался тем, что подкидывал и ловил какой-то блестящий предмет. Пассажиры, глядя на его забаву, спросили:
- Что это у вас?
- Это драгоценный алмаз, - ответил человек, - он составляет все мое имущество, которое я продал, чтобы приобрести этот алмаз, эта драгоценность представляет собой работу всей моей жизни.
- Если это так, - заметил один из пассажиров, - то я на вашем месте не обходился бы с ним так легкомысленно.
- О, подбрасывание доставляет мне большое удовольствие, - ответил человек и снова бросил камень в воздух.
Сделал ли пароход поворот или что-то другое случилось, но только человек не успел подхватить алмаз, и он упал в море. Работа всей его жизни, с трудом собранное имущество - все это в одну секунду навсегда погибло.
Читатель, ты говоришь, что ничего подобного в жизни не бывает, что ни один человек не был бы так безрассуден, и все-таки бывают такие люди.
Этот драгоценный алмаз - твоя душа, с которой ты, быть может, проводишь легкомысленную игру. И если это так, то как тот человек в один прекрасный день ты можешь потерять все. Ведь твоя душа, твоя жизнь - это драгоценный дар, данный тебе Богом. И однажды тебе придется ответить за то, как ты прожил ее. Если человек потерял состояние, то его можно нажить заново, начать все с начала. Но потеря души незаменима. Душу потерял - все потерял.
Многие неприятности мы создаём себе сами
Однажды поздним, дождливым вечером некий человек ехал на машине по шоссе, и вдруг у машины спустило колесо. Гаечные ключи, конечно же, остались в гараже, и ему не оставалось ничего другого, как пойти просить ключ к видневшейся неподалёку ферме. У фермера, наверняка, должен быть нужный ключ, но откроет ли он дверь? А если и откроет, то ведь, наверняка, разозлится, что его разбудили. По мере того, как незадачливый автомобилист шёл в направлении к домику и размышлял таким образом, он начинал чувствовать раздражение против незнакомого ему фермера. «Почему этот эгоистичный старик не хочет оказать мне помощь?» - думал он.
Дойдя до домика, автомобилист позвонил в дверь. «Кто там?» — раздался голос из окна у него над головой. «Сам знаешь кто! - заорал автомобилист. - Я это, я! И можешь подавиться своими ключами! Упрашивать будешь - не возьму».
Такой образ мысли знаком многим христианам. Вспомните, например, Фому. Когда Иисус пошёл в Вифанию, чтобы воскресить Лазаря, Фома с отчаянной решимостью сказал: «...Пойдём и мы умрём с ним» (Иоан. 11:16). Иудеи уже пытались ранее закидать Иисуса камнями, поэтому Фома ждал худшего. Но, несмотря на опасения, он пошёл за Иисусом.
А как поступаете вы? Ждёте ли вы всегда от жизни одних неприятностей? Начните лучше выполнять волю Божью с верой в успех и полагайтесь во всём на Иисуса Христа. Это поможет вам отучиться ждать отовсюду одних неприятностей.
Бог хочет быть твоим учителем
Многие люди легкомысленно и беспечно относятся к своей жизни, совершая очень серьезные ошибки, надеясь на то, что отвечать за них не придется. И одна из причин этого безрассудства - неправильное мировоззрение, незнание того, для чего они живут на этой земле, кем они являются в глазах Божьих. Как часто невежество губит человеческие души!
Представьте себе мастерскую, где все разбросано. Хозяин этой мастерской просто не может правильно трудиться, потому что он не знает, что где искать и что со всем этим делать. Очень многие люди сегодня так же запускают свою жизнь, в которой очень трудно навести порядок. Но Библия говорит, что Господь есть Бог всякого порядка и устройства. Он хочет, чтобы в твоей голове все было на своем месте, чтобы ты правильно мыслил и понимал, кто ты и что происходит с тобой. Сегодня Бог хочет быть твоим Учителем, хочет научить тебя правильно жить пред Его лицом, хочет дать тебе жизнь с избытком.
И первое, что Бог говорит людям, это то, что Он Свят, а каждый человек (каким бы хорошим он ни казался на первый взгляд) грешен: «...Все согрешили и лишены славы Божией» (Рим. 3:23). Второе, что «возмездие за грех - смерть» (Рим. 6:23). Третье: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Иоан. 3:16).
Если вам не хочется пожинать горькие плоды своих ошибок, если вы желаете изменить свою жизнь, желаете, чтобы вашим Наставником и Учителем был Сам Творец Вселенной, то вам необходимо покаяться перед Богом в своих грехах, отдать свою жизнь Ему, и Он обязательно ответит на все ваши вопросы, расставит в вашей жизни все по своим местам.