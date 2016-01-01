Потерянное сокровище

Многие неприятности мы создаём себе сами

Бог хочет быть твоим учителем

На палубе большого теплохода стоял человек и развлекался тем, что подкидывал и ловил какой-то блестящий предмет. Пассажиры, глядя на его забаву, спросили:- Что это у вас?- Это драгоценный алмаз, - ответил человек, - он составляет все мое имущество, которое я продал, чтобы приобрести этот алмаз, эта драгоценность представляет собой работу всей моей жизни.- Если это так, - заметил один из пассажиров, - то я на вашем месте не обходился бы с ним так легкомысленно.- О, подбрасывание доставляет мне большое удовольствие, - ответил человек и снова бросил камень в воздух.Сделал ли пароход поворот или что-то другое случилось, но только человек не успел подхватить алмаз, и он упал в море. Работа всей его жизни, с трудом собранное имущество - все это в одну секунду навсегда погибло.Читатель, ты говоришь, что ничего подобного в жизни не бывает, что ни один человек не был бы так безрассуден, и все-таки бывают такие люди.Этот драгоценный алмаз - твоя душа, с которой ты, быть может, проводишь легкомысленную игру. И если это так, то как тот человек в один прекрасный день ты можешь потерять все. Ведь твоя душа, твоя жизнь - это драгоценный дар, данный тебе Богом. И однажды тебе придется ответить за то, как ты прожил ее. Если человек потерял состояние, то его можно нажить заново, начать все с начала. Но потеря души незаменима. Душу потерял - все потерял.Однажды поздним, дождливым вечером некий человек ехал на машине по шоссе, и вдруг у машины спустило колесо. Гаечные ключи, конечно же, остались в гараже, и ему не оставалось ничего другого, как пойти просить ключ к видневшейся неподалёку ферме. У фермера, наверняка, должен быть нужный ключ, но откроет ли он дверь? А если и откроет, то ведь, наверняка, разозлится, что его разбудили. По мере того, как незадачливый автомобилист шёл в направлении к домику и размышлял таким образом, он начинал чувствовать раздражение против незнакомого ему фермера. «Почему этот эгоистичный старик не хочет оказать мне помощь?» - думал он.Дойдя до домика, автомобилист позвонил в дверь. «Кто там?» — раздался голос из окна у него над головой. «Сам знаешь кто! - заорал автомобилист. - Я это, я! И можешь подавиться своими ключами! Упрашивать будешь - не возьму».Такой образ мысли знаком многим христианам. Вспомните, например, Фому. Когда Иисус пошёл в Вифанию, чтобы воскресить Лазаря, Фома с отчаянной решимостью сказал: «...Пойдём и мы умрём с ним» (Иоан. 11:16). Иудеи уже пытались ранее закидать Иисуса камнями, поэтому Фома ждал худшего. Но, несмотря на опасения, он пошёл за Иисусом.А как поступаете вы? Ждёте ли вы всегда от жизни одних неприятностей? Начните лучше выполнять волю Божью с верой в успех и полагайтесь во всём на Иисуса Христа. Это поможет вам отучиться ждать отовсюду одних неприятностей.Многие люди легкомысленно и беспечно относятся к своей жизни, совершая очень серьезные ошибки, надеясь на то, что отвечать за них не придется. И одна из причин этого безрассудства - неправильное мировоззрение, незнание того, для чего они живут на этой земле, кем они являются в глазах Божьих. Как часто невежество губит человеческие души!Представьте себе мастерскую, где все разбросано. Хозяин этой мастерской просто не может правильно трудиться, потому что он не знает, что где искать и что со всем этим делать. Очень многие люди сегодня так же запускают свою жизнь, в которой очень трудно навести порядок. Но Библия говорит, что Господь есть Бог всякого порядка и устройства. Он хочет, чтобы в твоей голове все было на своем месте, чтобы ты правильно мыслил и понимал, кто ты и что происходит с тобой. Сегодня Бог хочет быть твоим Учителем, хочет научить тебя правильно жить пред Его лицом, хочет дать тебе жизнь с избытком.И первое, что Бог говорит людям, это то, что Он Свят, а каждый человек (каким бы хорошим он ни казался на первый взгляд) грешен:(Рим. 3:23). Второе, что(Рим. 6:23). Третье:(Иоан. 3:16).Если вам не хочется пожинать горькие плоды своих ошибок, если вы желаете изменить свою жизнь, желаете, чтобы вашим Наставником и Учителем был Сам Творец Вселенной, то вам необходимо покаяться перед Богом в своих грехах, отдать свою жизнь Ему, и Он обязательно ответит на все ваши вопросы, расставит в вашей жизни все по своим местам.