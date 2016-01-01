Детоубийство

Спиритизм

Самохвальство

Поношение

- аборты. Зародыш в утробе - это ребенок:(Мф. 1:20) . Бог заботится о зачатом ребенке:(Пс. 138: 13-15). Бог планирует его жизнь:(Пс. 138:16).- вызывание духов мертвых.(Втор. 18:10-12) .- хвалить самого себя.(Рим. 1:28-32).- разносить плохие слухи о ближнем или рассказывать о недостатках другого. Возноситься над слабыми, насмехаться, унижать других.(14 Пс. 1-3).