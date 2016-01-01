Детская страничка

Здравствуйте, дорогие мои мальчики и девочки!

Ясли

Бог есть любовь

«Понесем мы в ясли маленьких детей», —Слышится доныне слово у людей.Что-то непонятно, в наши временаВедь ясли для животных строили всегда.У нас дворцы культуры и дворцы наук.Что же получается, не пойму, мой друг?И зачем детишкам ясли, не пойму?Ведь ясли есть кормушка нашему скоту.«Бог есть миф, легенда! — мир кричит так всем.— И Христа рожденья не было совсем!»Вот как заблудились милые друзья,И отсюда видно – верить им нельзя!Где детей содержат – яслями зовут,А причем тут ясли - люди не поймут.Если кто желает разрешить вопрос —В яслях, на соломе был рожден Христос.День Свой первый в жизни Иисус прожилВ яслях, на соломе – там прославлен был.Ангельские хоры Бога прославляли,Их на поле ночью пастухи слыхали.Голосам небесным как не удивиться?Пастухи спешили Богу поклониться.И нашли в пещере скромную обитель,Там лежал в пеленах, в яслях наш Спаситель.И враги Христовы сразу же восстали:Первыми за Бога дети пострадали.Встретившись с Иисусом, многие молчали,А грудные дети славу воздавали!Торжествуйте, дети, вы ведь победили,За собой навеки ясли утвердили.Все опровергается у нас на этом свете,Удержали ясли лишь грудные дети.«Ясли» — слово нежное, «ясли» — слово мило,И звучит как прежде, для детей красиво.И не стерли годы, века не забыли,Даже все народы ясли полюбили.Встретим мы немало, и совсем не ново,Тех, кто отвергает Рождество Христово.Заменить не смогут яслей тех значеньяНи дворцы культуры, ни людское мненье.Там лежал Спаситель.«Ясли» — свято слово.Значит, точно былоРождество Христово!

Дяденька, вы Иисус?

У меня есть братик, маленький Павлушка,Часто отбирает он мои игрушки.Я построил домик - он его сломал,И картинку в книжке пополам порвал.Очень рассердился я на шалунишку,И хотел тихонько стукнуть я братишку.Только вдруг я вспомнил: мама мне читалаО любви Христовой и к большим, и к малым.Наш Спаситель учит, что нельзя сердиться,Обижать же младших вовсе не годится.Я вздохнул тихонько, посмотрел на Пашу:Будут все игрушки не мои, а наши.Не беда, что домик мой сломал Павлуша.Вместе мы построим домик еще лучше.А картинку склеить мы попросим маму.Я тебя, братишка, обижать не стану.В этот день Господь особенно был близок ко мне. Дух Святой наполнял моё сердце, и мне хотелось все больше и больше молиться. Вдруг я почувствовал сильное желание выйти на улицу. Даже немного растерялся: «Зачем?» Но это желание усилилось. «Господи, что это такое?» - думал я. Но решил повиноваться. Выйдя из дома, я неожиданно для себя повернул в сторону магазина и решительно зашагал в его направлении, хотя знал, что покупать мне ничего не нужно. Казалось, что все происходит во сне и не со мной. Войдя в магазин, увидел людей, покупающих продукты, и не сразу заметил мальчика, который стоял в стороне и плакал. Когда глаза мои остановились на нем, я сразу понял, в чем дело. Возле его ног на полу лежала разбитая банка, из которой вся сметана вылилась на пол и растеклась большой белой лужей. Я сказал ему:- Не плачь.Быстро подошел к продавцу и купил новую банку сметаны. Когда я отдавал ее мальчику, то он смотрел на меня широко открытыми глазами, мокрыми от слез.- Дяденька, вы Иисус? – тихо сказал мальчик.- Почему ты так думаешь? – удивленно спросил я.- Потому что мне мама много рассказывала об Иисусе. Она говорила, что, когда мне будет трудно, я могу позвать Иисуса, и Он придет ко мне на помощь. Я знал, что мама очень расстроится, когда узнает о разбитой банке сметаны. Поэтому я попросил Иисуса, чтобы Он пришел ко мне на помощь. Я не просил долго. Вы сразу же вошли в магазин и купили мне эту сметану. Думаю, что вы и есть Иисус.Он смотрел на меня, а я на него. Из моих глаз теперь текли слезы, слезы благодарности Господу за то, что Он явил мне эту милость - слышать Его тихий, нежный голос среди шума и суеты этого мира и повиноваться ему.