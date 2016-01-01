Детская страничка
Здравствуйте, дорогие мои мальчики и девочки!
Как же быстро бежит время! Только недавно мы с вами радовались солнышку, купались на речке, загорали, бегали по зеленой травке. А сейчас за окном холодно, и солнышко все реже показывается из-за туч. Но не будем унывать, ведь совсем скоро наступит прекрасный праздник - Рождество Христово! Думаю, что все вы любите эти Рождественские дни, когда верующие люди по всему миру празднуют рождение Иисуса и радуются тому, что Спаситель пришел в мир! В это время все дарят друг другу подарки. Но не забывайте, что Иисус учит нас: «Блаженнее давать, нежели принимать» (Деян. 20:35). Посмотрите, сколько вокруг вас детей, которые, быть может, очень нуждаются в вашем участии. Подарите им радость, сделайте им сюрприз, и вы узнаете, как здорово делать добро другим! Пусть ваши сердца, ребята, будут милосердными, щедрыми, сострадательными, пусть они дарят людям тепло и любовь!
Ясли
«Понесем мы в ясли маленьких детей», —
Слышится доныне слово у людей.
Что-то непонятно, в наши времена
Ведь ясли для животных строили всегда.
У нас дворцы культуры и дворцы наук.
Что же получается, не пойму, мой друг?
И зачем детишкам ясли, не пойму?
Ведь ясли есть кормушка нашему скоту.
«Бог есть миф, легенда! — мир кричит так всем.
— И Христа рожденья не было совсем!»
Вот как заблудились милые друзья,
И отсюда видно – верить им нельзя!
Где детей содержат – яслями зовут,
А причем тут ясли - люди не поймут.
Если кто желает разрешить вопрос —
В яслях, на соломе был рожден Христос.
День Свой первый в жизни Иисус прожил
В яслях, на соломе – там прославлен был.
Ангельские хоры Бога прославляли,
Их на поле ночью пастухи слыхали.
Голосам небесным как не удивиться?
Пастухи спешили Богу поклониться.
И нашли в пещере скромную обитель,
Там лежал в пеленах, в яслях наш Спаситель.
И враги Христовы сразу же восстали:
Первыми за Бога дети пострадали.
Встретившись с Иисусом, многие молчали,
А грудные дети славу воздавали!
Торжествуйте, дети, вы ведь победили,
За собой навеки ясли утвердили.
Все опровергается у нас на этом свете,
Удержали ясли лишь грудные дети.
«Ясли» — слово нежное, «ясли» — слово мило,
И звучит как прежде, для детей красиво.
И не стерли годы, века не забыли,
Даже все народы ясли полюбили.
Встретим мы немало, и совсем не ново,
Тех, кто отвергает Рождество Христово.
Заменить не смогут яслей тех значенья
Ни дворцы культуры, ни людское мненье.
Там лежал Спаситель.
«Ясли» — свято слово.
Значит, точно было
Рождество Христово!
Бог есть любовь
У меня есть братик, маленький Павлушка,
Часто отбирает он мои игрушки.
Я построил домик - он его сломал,
И картинку в книжке пополам порвал.
Очень рассердился я на шалунишку,
И хотел тихонько стукнуть я братишку.
Только вдруг я вспомнил: мама мне читала
О любви Христовой и к большим, и к малым.
Наш Спаситель учит, что нельзя сердиться,
Обижать же младших вовсе не годится.
Я вздохнул тихонько, посмотрел на Пашу:
Будут все игрушки не мои, а наши.
Не беда, что домик мой сломал Павлуша.
Вместе мы построим домик еще лучше.
А картинку склеить мы попросим маму.
Я тебя, братишка, обижать не стану.
Дяденька, вы Иисус?
В этот день Господь особенно был близок ко мне. Дух Святой наполнял моё сердце, и мне хотелось все больше и больше молиться. Вдруг я почувствовал сильное желание выйти на улицу. Даже немного растерялся: «Зачем?» Но это желание усилилось. «Господи, что это такое?» - думал я. Но решил повиноваться. Выйдя из дома, я неожиданно для себя повернул в сторону магазина и решительно зашагал в его направлении, хотя знал, что покупать мне ничего не нужно. Казалось, что все происходит во сне и не со мной. Войдя в магазин, увидел людей, покупающих продукты, и не сразу заметил мальчика, который стоял в стороне и плакал. Когда глаза мои остановились на нем, я сразу понял, в чем дело. Возле его ног на полу лежала разбитая банка, из которой вся сметана вылилась на пол и растеклась большой белой лужей. Я сказал ему:
- Не плачь.
Быстро подошел к продавцу и купил новую банку сметаны. Когда я отдавал ее мальчику, то он смотрел на меня широко открытыми глазами, мокрыми от слез.
- Дяденька, вы Иисус? – тихо сказал мальчик.
- Почему ты так думаешь? – удивленно спросил я.
- Потому что мне мама много рассказывала об Иисусе. Она говорила, что, когда мне будет трудно, я могу позвать Иисуса, и Он придет ко мне на помощь. Я знал, что мама очень расстроится, когда узнает о разбитой банке сметаны. Поэтому я попросил Иисуса, чтобы Он пришел ко мне на помощь. Я не просил долго. Вы сразу же вошли в магазин и купили мне эту сметану. Думаю, что вы и есть Иисус.
Он смотрел на меня, а я на него. Из моих глаз теперь текли слезы, слезы благодарности Господу за то, что Он явил мне эту милость - слышать Его тихий, нежный голос среди шума и суеты этого мира и повиноваться ему.