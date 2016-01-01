Мой путь к Богу

Дорогие читатели, мне очень хочется рассказать вам о любви и милости Божьей, как Бог простил меня, исцелил и дал мне новую жизнь. Больше 15 лет тому назад со мной случилось несчастье. (Думаю, что оно произошло в моей жизни неслучайно. Бог допустил свершиться этому, чтобы впоследствии я от всего сердца смог взыскать Его.)Я находился на работе. Мне поручили замерить раму одного окна, чтобы потом туда вставить металлическую решетку. По двойному проему двери на руках я поднялся к окну, замерил его и хотел спуститься по той же двери, но так как дверь была металлическая и резала руки, то я решил спуститься по железобетонной балке, которая рядом выступала из стены. Она почему-то была оголенной. Впоследствии я узнал, что она просто была вставлена в стену и ничем не была закреплена. Я зацепился за нее руками и хотел спуститься, но балка стала вываливаться из стены, и я, сорвавшись, упал вниз и ударился спиною о металлический порог. От удара у меня нарушилось дыхание. За доли секунды я понял, что железобетонная балка падает на меня, и поднял руки, чтобы как-то задержать ее. И вдруг балка упала на две открытые двери и осталась там лежать. Я смотрел на нее и видел, как близко была моя смерть: если бы эти двери не были открыты, то она раздавила бы меня, ведь она весила примерно четыреста килограммов.При падении я сильно ударился головой, но на голове у меня была каска, которая смягчила удар. Если бы каски не было, то этот удар тоже мог быть смертельным. Я понял, что на тот момент я оказался, как говорят, счастливчиком.Ребята подняли меня на руки и понесли. Какое-то время я старался дышать потихоньку, чтобы восстановить дыхание. Но когда это произошло, я почувствовал, что у меня сильно болит спина. На машине меня отвезли в дежурную больницу. Я дождался своей очереди к хирургу, он проверил меня, посмотрел мою спину и сделал заключение: ушиб мягких тканей спины. С этим заключением я отправился на работу. Я ехал обратно на той же рабочей машине. И всякий раз, когда машина подпрыгивала на кочках, я чувствовал сильную боль в спине, которой раньше никогда не ощущал. Но я подумал, что это, наверное, из-за ушиба.С этой болью я проработал целую неделю. Но когда стало уже просто невыносимо, пошел в больницу. Врач посмотрел мою спину и сказал то же самое, что у меня ушиб мягких тканей спины. Но я настоятельно попросил, чтобы мне сделали снимок. Врач сказал, что если я ему не доверяю, то могу сделать. И я сделал. Человек, который описывал снимок, сказал, что у меня компрессионный перелом восьмого и девятого позвонков. С этим снимком я пришел к врачу и показал его. Он извинился и выписал мне лечение. Оно заключалось в том, что я всегда должен был либо лежать, либо стоять. Ни сидеть, ни нагибаться мне не разрешалось.Так началось мое лечение. Раз в неделю я должен был приходить к врачу, чтобы он мог наблюдать за моим состоянием. Все остальное время я находился дома, спал на жесткой кровати или на полу, ел стоя. Плюс ко всему у меня открылось еще одно заболевание - воспалилась поджелудочная железа. Из-за этого меня всегда тошнило после еды, и я стал есть меньше. Чтобы как-то поправить свое положение, я решил обследовать внутренние органы. После обследования врач поставил мне еще один диагноз - атрофический гастрит. Не знаю, отчего появлялись эти болезни, но говорят, что люди часто болеют из-за сильных переживаний. А я, конечно же, все это время сильно переживал, потому что знал, какие последствия могут быть после перелома позвоночника. В таком состоянии я провел четыре месяца. За это время я побывал в Москве, где меня тщательно обследовали, но и там ничего хорошего мне не сказали. Мое состояние ухудшалось.Очень часто люди в сложные периоды своей жизни перестают бороться, сдаются, говорят: «Все, я больше не могу!» Начинают готовиться к смерти, и сами выносят себе приговор. Я тоже вынес себе смертный приговор. Я позвал своих родственников, родителей и сказал, что если я умру, то меня нужно похоронить там же, где я родился. Такие слова тяжело было слышать моим родным. Когда они выходили из моей комнаты, плакали. Моя жена тоже сильно переживала за меня. Я благодарен ей за то, что она для меня была большой поддержкой. За все это время я не слышал от нее никакого упрека. Она всегда отдельно готовила еду для меня, все прокручивала через мясорубку, чтобы мой желудок избавить от большой нагрузки. Пусть Бог благословит ее за ту заботу и поддержку!За эти четыре месяца я разучился сидеть. Для меня было уже странным что-то делать сидя. Но из-за этого у меня сильно болели ноги, потому что на них была большая нагрузка. И вот настал день, когда меня выписали, разрешили заниматься легкой работой. В то время мои дети были еще маленькие, мне нужно было обеспечивать свою семью. Но я все еще плохо себя чувствовал.И вот однажды моя мама мне посоветовала, чтобы я возвратился на то место, где со мной произошел несчастный случай, и обратился там к Богу, попросил у Него прощения за все свои грехи. И однажды ночью я пришел туда, огляделся по сторонам, убедился, что никого вокруг нет, поднял глаза к небу и сказал: «Господи, прости меня! Прости меня за мою жизнь, за мои грехи!» Но это не были слова покаяния, я произнес их только своими устами. И моя жизнь после этого нисколько не изменилась. Я так и оставался человеком, который продолжал с ненасытимостью пить из источника греха.И вот, что произошло со мной дальше. Не успел я оправиться от одной травмы, как получил другую: на этот раз я током обжег себе руки. В тот день я находился также на работе. Нарушив технику безопасности, я разомкнул фишку, соединяющую электричество. В тот момент вылетело кольцо этой фишки, перемкнуло провода, произошло замыкание, все кругом потухло. Вспышкой обожгло мне руки. Судя по всему, меня должно было убить током, потому что ноги мои были в воде, но я только получил ожог. Сейчас я думаю, что Бог вмешался и тогда уберег меня в очередной раз от смерти. Когда я посмотрел на свои руки, мне показалось, что от рук у меня ничего не осталось. Все они были черные. Меня точно так же, как когда-то, отвезли в больницу, там мне оказали медицинскую помощь. Именно тогда в моем сердце появилось отчетливое понимание, что Бог, являя очередной раз мне милость, ждет чего-то от меня, и что следующий такой раз может закончиться моей смертью. Тогда я решил в своем сердце, что больше не буду искушать Бога, а буду ему служить.С этого времени я стал пытаться читать Библию. И всякий раз, когда я ее открывал, находил там непонятные мне слова, выражения, и она так и оставалась для меня «закрытой» Книгой. Мой отец был верующим человеком. С того времени мы стали часто беседовать с ним о Боге. Он рассказывал мне интересные истории из Библии. Меня захватывали его рассказы. Но сам я читать Библию еще не мог.Однажды я находился дома у отца. Ему моя тетка прислала интересное письмо. Оно было написано на четырех листах. Пришел еще мой дядя, и мы стали письмо читать. В этом письме говорилось о Боге, о покаянии, исповедании, о прощении грехов. Это письмо сильно коснулось моего сердца. И я сказал отцу и дяде: «Хотите вы или не хотите, но я сейчас расскажу вам обо всех грехах, которые я совершил в своей жизни!» И я открыл им все свои грехи. Я знаю, что им было очень неудобно слушать все это, они опустили головы, они не могли смотреть мне в глаза. А я рассказывал не как перед людьми, а как перед Богом. Я раскаивался во всем плохом, что сделал в своей жизни. Когда я закончил свой рассказ, мы преклонили колени и помолились. Я почувствовал облегчение.С этого времени началось мое искание той Церкви, в которой я сейчас нахожусь. На этом пути я много раз падал, потому что человек, не имеющий общения с верующими людьми, не слушающий слово Божье, становится легкой добычей дьявола. Я вновь согрешал, хотя эти грехи не были настолько тяжелы по сравнению с теми, которые я исповедал. Но теперь каждый раз, когда я согрешал, преклонял колени и говорил: «Господи, прости меня!»Однажды мой отец и дядя собирались поехать на Украину к своему брату. Тот приглашал их к себе в гости, потому что в Одессу должен был приехать международный проповедник Дэвид Хасавей и провести там богослужение. Они надеялись попасть на это богослужение. И тогда я сказал отцу: «А почему ты меня не берешь с собой? Я тоже хочу побывать на том собрании». Он сказал: «Конечно, поехали вместе!» И мы поехали втроем: я, мой отец и мой дядя.Всю дорогу мы говорили о Боге, свидетельствовали попутчикам о Его любви. Мы приехали туда и попали на богослужение. Народа было очень много. Мы слушали проповеди о Боге, свидетельства, видели горящие глаза людей, рассказывающих о Нем. Там мы познакомились со многими верующими, после служения еще долго общались. На следующий день все повторилось. Под конец служения призвали к покаянию. И я, даже не задумываясь, вышел вперед, чтобы покаяться. За нас стали молиться. Во время молитвы я поднял глаза к небу. Я стал очень сильно плакать, я никогда не плакал так, как тогда, я раскаивался во всех своих грехах. Моя рубашка была мокрой от слез. После покаяния мое сердце наполнилось таким миром, такой радостью, такой надеждой, что просто нет слов описать эти чувства!На том же служении была совершена молитва за исцеление. Перед этой молитвой Дэвид Хасавей обратился к людям, нуждающимся в исцелении, с просьбой, чтобы они положили свои руки на те места, которые у них болят. Я не знал, куда положить свои руки, потому что был «избит» недугами с головы до пят, и решил положить их на те места, которые больше всего меня беспокоили. И Дэвид помолился. Вскоре я шел по городу и всех людей, встречающихся мне на пути, готов был расцеловать от радости и любви, переполнявшей мое сердце.После служения я, находясь в общении с верующими людьми, забыл о своих болезнях. И только когда мы приехали в Пензу, я поймал себя на мысли, что уже не чувствую боли в позвоночнике, у меня не болят внутренности. До этого я принимал много таблеток, после я перестал их принимать совсем. Позже во время очередного обследования, врач мне сказал, что у меня было опущение почки, а теперь она на своем месте. Это было еще одним доказательством того, что та молитва имела действие, что я получил от Бога исцеление.Господь открыл мне Библию, и сегодня это моя самая любимая Книга. Впоследствии я нашел в Пензе верующих людей, любящих Бога. Жизнь моя сильно изменилась с того времени. Бог дал мне свободу от греха, дал новую жизнь. С тех пор я служу Ему.Хочу сказать тем, кто, быть может, потерял всякую надежду. Не отчаивайтесь, обратитесь к Богу, и Он обязательно поможет! Он силен понести ваши недуги, ваши грехи и болезни! Потому что Он именно для этого и пришел на землю. Он разрушил дела дьявола. И сегодня я свидетель тому, что Бог может исцелить от любой болезни. Сегодня я работаю на производстве, и меня не беспокоит спина, хотя я наравне с другими таскаю тяжести. Бог исцелил меня! Сейчас почти в каждом городе нашей страны есть Церкви, в которых проповедуется Живой Бог. И всякий, кто ищет помощи от Него, получает просимое!