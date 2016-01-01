Общественный ткач

Общественный ткач

       В Африке посреди степи стоит развесистое дерево-акация. На этом дереве висит не то стог сена, не то соломенная крыша, примерный размер которой 4,5 метра в ширину, 3 метра в высоту. Но если присмотреться получше, то можно увидеть, что в это непонятное сооружение залетают маленькие птички. Это птичий дом!
       В этом гигантском гнезде живет около трехсот птичьих семей. И у каждой семьи там есть своя маленькая квартирка. Ветви акации способны выдержать это огромное гнездо, потому что птицы, которые построили его, умеют распознавать, какое дерево может держать их будущее сооружение, а какое нет.
       Хотите узнать, как называется эта птица? Ее имя - общественный ткач. Эти пернатые с виду очень похожи на воробьев, только чуть-чуть меньше размером. Принадлежат они к семейству воробьиных, и представляют собой особый вид птиц-ткачей. Почему же эту птичку назвали общественным ткачом? Общественным - потому что они вместе строят свои гнезда и вместе в них живут. А ткачом - потому что они из длинных трав искусно плетут свои гнезда, делая сложнейшие конструкции, в которых все продумано до мельчайших тонкостей.
       А делают они это так... Когда эти птицы приготавливаются к строительству, то первым делом ищут в Африканской саванне подходящее дерево. Оно должно быть большого размера, крепкое, чтобы его ветви под тяжестью птичьего гнезда не сломались. И лучше всего, чтобы оно стояло отдельно и чтобы ветви у него были с колючками. Это меры предосторожности. На таком дереве безопаснее строить гнездо и впоследствии в нем жить. Ведь у птиц-ткачей есть враги - это змеи.
       Выбрав дерево, наши птички ищут строительный материал - много длинных, тонких травинок. Строительство общественные ткачи начинают с крыши. Она должна быть плотной, водонепроницаемой. Крыша их жилища похожа на купол или шатер. Этот шатер плюс ко всему должен прочно держаться на ветвях. Для этого у птиц есть свои секреты плетения. (Некоторые путешественники, приезжающие в Африку, принимают сооружения общественных ткачей за соломенные хижины туземцев, которые по непонятной причине висят на ветвях деревьев.) Затем, сделав крышу, птички снизу изнутри привязывают к ней свои отдельные семейные гнезда. У крыши появляется дно с множеством сделанных в нем отверстий. Эти отверстия являются входами в односемейные гнезда. Входы, сделанные снизу, также защищают гнездо от непрошеных гостей. А общая прочная крыша надежно предохраняет птиц от сильных ветров и ливневых дождей. Каждый год другие ткачи пристраивают к крыше новые квартиры. Поэтому общее гнездо со временем разрастается, становится высоким и огромным. В конце концов, оно делается очень тяжелым, и ветви под его тяжестью начинают трещать. Тогда птицы вновь ищут новые деревья и занимаются новым строительством.


       Никакой другой вид птиц не умеет делать такие дома. Даже птицы этого же семейства, но другого вида, которые живут в той же самой Африке, неспособны к такому сложному строительству. Если верить в теорию эволюции, одинаковые условия существования и естественный отбор должны были бы привести к появлению у родственных птиц примерно одинаковых привычек и навыков. Откуда же тогда такое большое различие в конструкции гнезд, сооружаемых птицами-ткачами разных видов, проживающих в Африке? Просто все виды птиц строят свои гнезда в соответствии с имеющимися у них врожденными инстинктами. Думаю, всем ясно, что птичьего разума не хватило бы, чтобы придумать такую сложную конструкцию для строительства жилья. Эту конструкцию спроектировал Творец природы – БОГ. Он вложил это знание и способность в разум простых с виду птиц – общественных ткачей!


И. Мартынова

Переход к другому выпуску

59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10
ВЫПУСК 28 2005\3