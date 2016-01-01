В Африке посреди степи стоит развесистое дерево-акация. На этом дереве висит не то стог сена, не то соломенная крыша, примерный размер которой 4,5 метра в ширину, 3 метра в высоту. Но если присмотреться получше, то можно увидеть, что в это непонятное сооружение залетают маленькие птички. Это птичий дом!В этом гигантском гнезде живет около трехсот птичьих семей. И у каждой семьи там есть своя маленькая квартирка. Ветви акации способны выдержать это огромное гнездо, потому что птицы, которые построили его, умеют распознавать, какое дерево может держать их будущее сооружение, а какое нет.Хотите узнать, как называется эта птица? Ее имя - общественный ткач. Эти пернатые с виду очень похожи на воробьев, только чуть-чуть меньше размером. Принадлежат они к семейству воробьиных, и представляют собой особый вид птиц-ткачей. Почему же эту птичку назвали общественным ткачом? Общественным - потому что они вместе строят свои гнезда и вместе в них живут. А ткачом - потому что они из длинных трав искусно плетут свои гнезда, делая сложнейшие конструкции, в которых все продумано до мельчайших тонкостей.А делают они это так... Когда эти птицы приготавливаются к строительству, то первым делом ищут в Африканской саванне подходящее дерево. Оно должно быть большого размера, крепкое, чтобы его ветви под тяжестью птичьего гнезда не сломались. И лучше всего, чтобы оно стояло отдельно и чтобы ветви у него были с колючками. Это меры предосторожности. На таком дереве безопаснее строить гнездо и впоследствии в нем жить. Ведь у птиц-ткачей есть враги - это змеи.Выбрав дерево, наши птички ищут строительный материал - много длинных, тонких травинок. Строительство общественные ткачи начинают с крыши. Она должна быть плотной, водонепроницаемой. Крыша их жилища похожа на купол или шатер. Этот шатер плюс ко всему должен прочно держаться на ветвях. Для этого у птиц есть свои секреты плетения. (Некоторые путешественники, приезжающие в Африку, принимают сооружения общественных ткачей за соломенные хижины туземцев, которые по непонятной причине висят на ветвях деревьев.) Затем, сделав крышу, птички снизу изнутри привязывают к ней свои отдельные семейные гнезда. У крыши появляется дно с множеством сделанных в нем отверстий. Эти отверстия являются входами в односемейные гнезда. Входы, сделанные снизу, также защищают гнездо от непрошеных гостей. А общая прочная крыша надежно предохраняет птиц от сильных ветров и ливневых дождей. Каждый год другие ткачи пристраивают к крыше новые квартиры. Поэтому общее гнездо со временем разрастается, становится высоким и огромным. В конце концов, оно делается очень тяжелым, и ветви под его тяжестью начинают трещать. Тогда птицы вновь ищут новые деревья и занимаются новым строительством.

Никакой другой вид птиц не умеет делать такие дома. Даже птицы этого же семейства, но другого вида, которые живут в той же самой Африке, неспособны к такому сложному строительству. Если верить в теорию эволюции, одинаковые условия существования и естественный отбор должны были бы привести к появлению у родственных птиц примерно одинаковых привычек и навыков. Откуда же тогда такое большое различие в конструкции гнезд, сооружаемых птицами-ткачами разных видов, проживающих в Африке? Просто все виды птиц строят свои гнезда в соответствии с имеющимися у них врожденными инстинктами. Думаю, всем ясно, что птичьего разума не хватило бы, чтобы придумать такую сложную конструкцию для строительства жилья. Эту конструкцию спроектировал Творец природы – БОГ. Он вложил это знание и способность в разум простых с виду птиц – общественных ткачей!