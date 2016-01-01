Христос - Единственный Спаситель

Иисус Христос жил так, как никто другой;

Христос умер так, как умереть может только Бог.

И теперь Он живет так, как только может жить Бог и искупленный, - вечно!

Христос является единственным Спасителем и единственным Посредником:

Дьяволу безразлично, насколько прекрасны наши мысли об Иисусе Христе, лишь бы мы не верили, что Он есть Сын Божий, и не принимали Его как личного Спасителя!

Об Иисусе Христе существует множество мнений. Некоторые скажут, что Он был хорошим человеком, прекрасным человеком и даже прекрасным учителем. Другие скажут, что Он был революционером, радикалом, боровшимся с государственной церковью. Иные скажут, что Он был заблуждавшимся пророком, пытающимся вызвать перемены, не подготовленные временем, что привело Его на крест.Нам недостаточно людской молвы; необходимо обратиться к Библии повествующей о Нем.Чтобы получить ответ, зададимся вопросом: В чем заключается Его труд? Какова была цель Его пришествия? Согласно Писанию Он пришел для того, чтобы примирить человека с Богом. Для этого Он должен был быть человеком, последним Адамом, чтобы подлинно представлять человека перед Богом.(Евр. 2:14-18).Сын Человеческий и Сын Божий; божественное и человеческое одновременно! Нам нетрудно воспринимать в Нем человека; это мы признаем легко. Если бы мы признавали и Писание, нам нетрудно было бы понять и Его божественность. Ибо, не имея божественного Спасителя, мы не имеем Спасителя вовсе!Через пророка Исайю Бог говорит о создании мира:(Ис. 45:18). Иоанн, не колеблясь, говорит:(Иоан. 1:1-3, 14).Павел писал:(Кол. 1:12-17).Бог вдохнул в человека жизнь и(Быт. 2:7). Иоанн говорит об Иисусе Христе:(Иоан. 1:4), а Иисус сказал:(Иоан. 10:10).Бог говорит через пророка Исайю о Своей спасительной силе:(Ис. 43:10, 11). Тем не менее Ангел сказал Иосифу:(Мат. 1:21). Когда Он родился в Вифлееме, Ангел сказал пастухам:(Лук. 2:11). И Сам Иисус объявляет безоговорочно, что Он(Лук. 19:10).Павел говорит об Иисусе Христе, «В Котором мы имеем искупление Кровию Его, прощение грехов» (Еф. 1:7). Вот где жизнь, даруемая нам! Мы избегаем Его к нашей собственной погибели! Опасность для нас заключается в том, что мы не принимаем Иисуса Христа за того, кем Он в действительности является. Лишаясь Его, мы лишаемся всего, что Бог обещал и дал для нашего искупления, спасения, оправдания и вечной жизни.Он жил так, как жить может только Бог. Он спросил:(Иоан. 8:46). Если мы чувствуем себя слишком праведными, нам достаточно примерить подобное к себе. Если бы мы спросили: «Кто может обвинить меня в каком-либо грехе?» тысячи голосов ответили бы: «Я могу!»Послушайте, что Он говорит умирающему разбойнику:(Лук. 23:43). Не стон безнадежности, но радостный триумф: Я разорву эти узы и возьму тебя с Собой! О Своей смерти же Он говорит:(Иоан. 10:17-18). Все люди умирают, но Он умер так, как никто не может; Он умер за всех.(2 Кор. 5:14, 15, 17-21).Он воскрес из мертвых для вечной жизни. Апостол Иоанн видел Его воскресшим:(Отк. 1:17-18).(1 Тим. 2:5, 6). И Он - единственный Ходатай за нас, ибо(Евр. 7:23-25).Он является единственным Судьей, Который может дать жизнь погибшему, греховному человечеству и представить его живым и праведным пред Богом Отцом! Великая опасность - в том, что мы не обретем Сына! Она настолько серьезна, что от этого зависит все наше вечное благоденствие! Сказанное в Писании об этом ясно, как день:(1 Иоан. 5:10-12).Не удивительно поэтому, что дьявол стремится извратить и исказить наше представление об Иисусе Христе. Пока мы считаем Его кем угодно, но не тем, кем Он является, мы обречены, и дьявол знает это!Странно, как мы не понимаем этого, когда это так просто.(Иоан. 3:16).