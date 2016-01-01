Христос - Единственный Спаситель
Об Иисусе Христе существует множество мнений. Некоторые скажут, что Он был хорошим человеком, прекрасным человеком и даже прекрасным учителем. Другие скажут, что Он был революционером, радикалом, боровшимся с государственной церковью. Иные скажут, что Он был заблуждавшимся пророком, пытающимся вызвать перемены, не подготовленные временем, что привело Его на крест.
Нам недостаточно людской молвы; необходимо обратиться к Библии повествующей о Нем.
Чтобы получить ответ, зададимся вопросом: В чем заключается Его труд? Какова была цель Его пришествия? Согласно Писанию Он пришел для того, чтобы примирить человека с Богом. Для этого Он должен был быть человеком, последним Адамом, чтобы подлинно представлять человека перед Богом. «А как дети причастны плоти и крови, то и Он также воспринял оные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть, диавола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. Ибо не Ангелов восприемлет Он, но восприемлет семя Авраамово. Посему Он должен был во всем уподобиться братиям, чтоб быть милостивым и верным Первосвященником пред Богом, для умилостивления за грехи народа, ибо, как Сам Он претерпел, быв искушен, то может и искушаемым помочь» (Евр. 2:14-18).
Сын Человеческий и Сын Божий; божественное и человеческое одновременно! Нам нетрудно воспринимать в Нем человека; это мы признаем легко. Если бы мы признавали и Писание, нам нетрудно было бы понять и Его божественность. Ибо, не имея божественного Спасителя, мы не имеем Спасителя вовсе!
Через пророка Исайю Бог говорит о создании мира: «Ибо так говорит Господь, сотворивший небеса, Он - Бог, образовавший землю и создавший ее; Он утвердил ее, не напрасно сотворил ее; Он образовал ее для жительства; Я - Господь, и нет иного» (Ис. 45:18). Иоанн, не колеблясь, говорит: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть... И Слово стало плотию и обитало с нами» (Иоан. 1:1-3, 14).
Павел писал: «Благодаря Бога и Отца, ...избавившего нас от власти тьмы и введшего в Царство возлюбленного Сына Своего, в Котором мы имеем искупление Кровию Его и прощение грехов, Который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари; ибо Им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое: престолы ли, господства ли, начальства ли, власти ли, - все Им и для Него создано; и Он есть прежде всего, и все Им стоит» (Кол. 1:12-17).
Бог вдохнул в человека жизнь и «стал человек душею живою» (Быт. 2:7). Иоанн говорит об Иисусе Христе: «В Нем была жизнь» (Иоан. 1:4), а Иисус сказал: «Я пришел для того, чтоб имели жизнь и имели с избытком» (Иоан. 10:10).
Бог говорит через пророка Исайю о Своей спасительной силе: «...Прежде Меня не было Бога, и после Меня не будет. Я, Я Господь, и нет Спасителя кроме Меня» (Ис. 43:10, 11). Тем не менее Ангел сказал Иосифу: «...Наречешь Ему имя: Иисус; ибо Он спасет людей Своих от грехов их» (Мат. 1:21). Когда Он родился в Вифлееме, Ангел сказал пастухам: «Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос Господь» (Лук. 2:11). И Сам Иисус объявляет безоговорочно, что Он «пришел взыскать и спасти погибшее» (Лук. 19:10).
Павел говорит об Иисусе Христе, «В Котором мы имеем искупление Кровию Его, прощение грехов» (Еф. 1:7). Вот где жизнь, даруемая нам! Мы избегаем Его к нашей собственной погибели! Опасность для нас заключается в том, что мы не принимаем Иисуса Христа за того, кем Он в действительности является. Лишаясь Его, мы лишаемся всего, что Бог обещал и дал для нашего искупления, спасения, оправдания и вечной жизни.
Иисус Христос жил так, как никто другой;
Он жил так, как жить может только Бог. Он спросил: «Кто из вас обличит Меня в неправде?» (Иоан. 8:46). Если мы чувствуем себя слишком праведными, нам достаточно примерить подобное к себе. Если бы мы спросили: «Кто может обвинить меня в каком-либо грехе?» тысячи голосов ответили бы: «Я могу!»
Христос умер так, как умереть может только Бог.
Послушайте, что Он говорит умирающему разбойнику: «...Ныне же будешь со Мною в раю» (Лук. 23:43). Не стон безнадежности, но радостный триумф: Я разорву эти узы и возьму тебя с Собой! О Своей смерти же Он говорит: «Потому любит Меня Отец, что Я отдаю жизнь Мою, чтобы опять принять ее; никто не отнимает ее у Меня, но Я Сам отдаю ее: имею власть отдать ее и власть имею опять принять ее» (Иоан. 10:17-18). Все люди умирают, но Он умер так, как никто не может; Он умер за всех.
«Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так: если один умер за всех, то все умерли. А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего... Итак, кто во Христе, тот новая тварь; древнее прошло, теперь все новое. Все же от Бога, Иисусом Христом примирившего нас с Собою и давшего нам служение примирения, потому что Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения. Итак мы - посланники от имени Христова, и как бы Сам Бог увещевает чрез нас, от имени Христова просим: примиритесь с Богом. Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем сделались праведными пред Богом» (2 Кор. 5:14, 15, 17-21).
И теперь Он живет так, как только может жить Бог и искупленный, - вечно!
Он воскрес из мертвых для вечной жизни. Апостол Иоанн видел Его воскресшим: «И когда я увидел Его, то пал к ногам Его, как мертвый. И Он положил на меня десницу Свою и сказал мне: не бойся; Я есмь первый и последний и живый; и был мертв, и се, жив во веки веков, аминь; и имею ключи ада и смерти» (Отк. 1:17-18).
Христос является единственным Спасителем и единственным Посредником:
«Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Иисус Христос, предавший Себя для искупления всех» (1 Тим. 2:5, 6). И Он - единственный Ходатай за нас, ибо «тех священников было много, потому что смерть не допускала пребывать одному; а Сей, как пребывающий вечно, имеет и священство непреходящее, посему и может всегда спасать приходящих чрез Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них» (Евр. 7:23-25).
Он является единственным Судьей, Который может дать жизнь погибшему, греховному человечеству и представить его живым и праведным пред Богом Отцом! Великая опасность - в том, что мы не обретем Сына! Она настолько серьезна, что от этого зависит все наше вечное благоденствие! Сказанное в Писании об этом ясно, как день: «Верующий в Сына Божия имеет свидетельство в себе самом; не верующий Богу представляет Его лживым, потому что не верует в свидетельство, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем. Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его. Имеющий Сына (Божия) имеет жизнь; не имеющий Сына Божия не имеет жизни» (1 Иоан. 5:10-12).
Не удивительно поэтому, что дьявол стремится извратить и исказить наше представление об Иисусе Христе. Пока мы считаем Его кем угодно, но не тем, кем Он является, мы обречены, и дьявол знает это! Дьяволу безразлично, насколько прекрасны наши мысли об Иисусе Христе, лишь бы мы не верили, что Он есть Сын Божий, и не принимали Его как личного Спасителя! Странно, как мы не понимаем этого, когда это так просто. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Иоан. 3:16).