Христос умер за нас

Эксперименты с ураном были частью исследовательской работы, которую проводил в 1946 году Луис Слотин. Один из экспериментов состоял в том, что Слотин должен был сблизить друг с другом два куска урана, а затем, как только начнётся цепная реакция, отделить куски отвёрткой и остановить реакцию.Однажды отвёртка выскользнула у Слотина из рук, и куски урана сблизились на недопустимую величину. Началась реакция, и лаборатория наполнилась ослепительным светом. Но реакция Слотина была мгновенной. Он не бросился спасаться, напротив, несмотря на то, что понимал, насколько опасна радиация, разорвал куски руками и остановил реакцию. Он спас жизни других учёных, работавших в лаборатории, но через 9 дней сам, испытывая тяжёлые боли, скончался.Подвиг учёного напомнил мне о подвиге, совершённом 2000 лет назад Иисусом Христом. Господь Иисус принял смертельную дозу «греховной радиации». Он добровольно принял на себя удар, закрывая Собой нас. Он позволил подвергнуть Себя мучительной казни и этим остановил раз и навсегда цепную реакцию зла. Он принял удар на Себя, Он подорвал власть греха, Он даровал нам жизнь.Христос пошел на Голгофу не по стечению обстоятельств. Он сознательно принял за нас смерть. Теперь ваша очередь принять решение. Доверьтесь Ему, и вы спасётесь от смертоносной власти греха!Иисус - единственный Врач, Который(Ис. 53:4).