Божье чудо в моей жизни

Божье чудо в моей жизни


       Мое детство прошло на Украине в Ровенской области. Мне было 5 лет, когда началась война. Это были тяжелые годы: наше селение было оккупировано немцами, мы голодали, многие семьи лишились своих кормильцев. Так произошло и в нашей семье. Мой отец ушел на фронт и не вернулся. А мать уже после войны убили бандеровцы. Нас осталось 7 человек детей: 5 братьев и 2 сестры. Старшие уже могли сами о себе позаботиться, а самыми младшими были я и мой брат. Наша старшая сестра возложила на себя заботу о нас. А другая сестра еще до войны уверовала в Бога. Она часто брала нас с собой на богослужения. Хотя мы были еще детьми, но с интересом слушали Слово Божье. Нам нравилось посещать собрания верующих. Поэтому, наверное, моя жизнь в юношеские годы была тихой и размеренной. Я не увлекался спиртным, не воровал – в общем, старался не делать ничего худого. Но в то время я еще не принял Христа в свое сердце. Потом, отслужив в армии, женился. Вскоре мы с семьей переехали в Пензу.
       Слово о Боге, услышанное в детские годы, оставило след в моем сердце. Я хорошо понимал, что Бог есть, но жил, как все в этом мире, не задумываясь о завтрашнем дне, о спасении своей души.
       Мне было лет тридцать, когда у меня врачи обнаружили язву двенадцатиперстной кишки. Я очень страдал от этого заболевания: не мог есть то, чего хотелось, потому что организм не принимал многие продукты, приходилось соблюдать диету, ограничивать себя во всем, также часто мучился от болей. Врачи говорили, что мое положение таково: сделаем операцию – можешь умереть, не сделаем – тоже ничего хорошего не жди. Говорили, что язва со временем может переродиться в рак. Я очень боялся этой болезни. Умирать не хотелось, ведь я был еще молод. Лет десять я боролся с недугом, пытаясь избавиться или хотя бы облегчить мое состояние медицинскими средствами, старался соблюдать диету. Но ничего не помогало, а болезнь прогрессировала. За последний год болезни я сильно похудел, потому что очень плохо ел. Казалось, все было бессильно против моей болезни. Но я помнил о Боге. Все эти годы, когда мне становилось уже невмоготу, начинал молиться, просить Бога о помощи. И помощь приходила!
       И вот настало время, когда мне стало совсем худо. В отчаянье, я написал письмо сестре о моей беде и спросил у нее совета – что мне делать. Вскоре она ответила: рассказала, что у них в церкви Бог часто являет Свою силу в исцелении больных. Сказала, чтобы я приехал к ней. Я так и сделал.
       После моего приезда сестра собрала у себя дома верующих, чтобы помолиться за мое исцеление. Перед молитвой они задали мне вопрос, верю ли я в то, что Бог может меня исцелить. А у меня тогда такая сильная вера была! Господь, зная, что хочет сотворить со мной чудо, дал мне эту веру. И я говорю им: «Верю!» Мы стали молиться, и я сказал тогда Всевышнему: «Господи, если Ты меня исцелишь, буду Тебе служить!» После этих слов я почувствовал, как с головы до ног жар прошел по всему моему телу. За 10 следующих дней я поправился на 10 килограммов.
       По приезду домой я нашел записку, оповещающую о том, что мне необходимо явиться в поликлинику к своему лечащему врачу. Когда я пришел на прием, врач меня не узнала. Так я изменился внешне. Она попросила меня рассказать, что я такое сделал, что стал похож на здорового человека. Я сказал, что Бог меня исцелил. На что она ответила, что, мол, это все, конечно, очень хорошо, но надо бы обследоваться. Меня обследовали и… язвы не обнаружили. Сразу же сняли с учета.
       С того времени жизнь моя сильно изменилась. Я нашел верующих людей в Пензе, стал посещать богослужения, принял водное крещение. Вот уже 29 лет прошло с тех пор, как Бог исцелил меня. За все это время болезнь ни разу не напоминала о себе.
       Бог неоднократно являл мне Свою милость, оберегая и спасая в трудную минуту. Написано, что «Ангел Господень ополчается вокруг боящихся Его и избавляет их» (Пс. 33:8). Однажды со мной произошел такой случай. Я работал на заводе. Как обычно на машине перевозил на склад груз. Это было обеденное время. Рабочий, который прицеплял к крану груз и разгружал наши машины, ушел на обед. Крановщик попросил меня побыстрее разгрузить машину. Решили, не дожидаясь рабочего, с моей помощью это сделать. Когда я зацеплял тросами груз с арматурой, то по своему незнанию прыгнул на площадку, где во время работы крана никого не должно быть. Крановщик не заметил меня и поднял груз. При подъеме груз отнесло в мою сторону. Арматура острыми наконечниками ударила мне в лицо. Брызнула кровь. Меня экстренно отвезли в больницу. Многие уже и не надеялись, что я останусь жив. Но, к всеобщему удивлению, оказалось, что железные штыри только разорвали мне верхнюю губу. После оказания медицинской помощи врач сказал, что со мной произошло чудо, и я, по-видимому, родился в рубашке. Острые наконечники должны были проткнуть лицо насквозь, но этого не произошло! Я знал, Кто спас меня от неминуемой смерти, и возблагодарил Бога за явленную милость.
       Я служу Господу, молюсь за своих родных, которые еще не приняли Иисуса, и искренне верю, что и их Бог приведет ко спасению. Ведь на земле нет ничего важнее, чем обретенный человеком мир с Богом!



Николай Родионович Панковец, г. Пенза

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ВЫПУСК 28 2005\3