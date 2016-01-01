Дверь, поглотившая жизнь

Однажды внимание прохожих было привлечено странным поведением человека, который с деревянным метром в руке подошел к двери питейного заведения и стал ее измерять.«85 сантиметров ширины и 2 метра высоты», - пробормотал он. Затем, обернувшись к остановившимся около него любопытным, он объяснил: «Дверь эта имеет размер всего 2 метра на 85 сантиметров. В общем, небольшая дверь. Однако был у меня дом, и он целиком прошел через нее. Была земля, и она вся прошла в нее. Имел дорогую мебель, и та прошла в эту дверь, не нужно было и разбирать. Были у меня сбережения, и все они ушли через эту дверь. И если бы это было все! Но этим дело не кончилось. Было у меня крепкое здоровье, и вот врач сказал недавно: «Здоровье свое вы пропустили через дверь кабака!» Имел я в молодости хорошую репутацию, а сегодня мне не верит никто. Говорят обо мне: «Это пьяница!» Таким образом и честь моя ушла через эту дверь. Когда-то было у меня доброе и отзывчивое сердце. Я страдал, когда видел, что жена и дети плачут из-за меня. Но с тех пор, как я стал проходить в эту дверь, я заставлял их плакать очень часто. Есть у меня голова на плечах, и я мог бы гордиться своим умом. Однако как часто я выходил из кабака настолько пьяным, что уже ничего не соображал, и был подобен животному. Разум мой тоже прошел через эту дверь. Была у меня совесть, и я сознавал, что честно, а что нечестно, что хорошо и что плохо. Но хорошо ли я поступил, пропив все свое имущество? Прав ли я, загубив свою жизнь? Хорошо ли я делал, подавая дурной пример окружающим? Конечно, нет! Я не слушал голоса совести, и вот почему и совесть и счастье ушли от меня через эту же дверь. Часто я выходил из этого кабака с веселой песней, но в глубине души я был несчастным...»После этих слов он ушел. Оставшиеся заговорили: «Он прав! Он прав! Он сказал истину!» Но затем и они все покорно, один за другим, тоже вошли в эту же странную дверь. Словно послушные рабы они смиренно шли туда.(Иоан. 8:34, 36).