Молитва
Благодарю Тебя, Господь, за прожитые годы!
Благодарю за то, что счастьем наделил!
Спасенье подарил в мои млодые годы
И свет Своей любви Ты в сердце мне вселил!
И вот сижу в тиши одна и размышляю.
О, как приятно быть с Тобой наедине!
Ты видишь мысли все мои, я это твердо знаю
И доверяю все Твоей любви вполне!
Я со слезами говорю Тебе, Спаситель:
Прости меня, что сделала не так,
Желаю я войти в Твою обитель.
Когда все это будет? Дай мне знак.
Я человек, как все. Совсем несовершенная.
И признаюсь я в этом пред Тобой.
С креста лилася кровь святая, драгоценная,
И потому в слезах склоняюсь я с мольбой.
Прости меня! Прости, Спаситель милый!
Что очень мало славила Тебя.
В оставшиеся дни пошли мне силы,
Чтобы прославить, восхвалить Тебя.
Как много в жизни получала благодати
Из Твоих милующих и пронзенных рук.
Пошли те души, чтоб могла сказать им:
Ты счастье всем даешь, как лучший Друг.
Ты исцеляешь, Ты даришь спасенье,
Ты милуешь и ободряешь дух.
И жизнь Твоя — для грешников прощенье:
Прости меня и исцели недуг.
Хочу прославить вечную любовь!
Кричу и плачу, радостно ликуя!
Хвала Тебе! Хвала, Спаситель, вновь!
Хвала Тебе! Осанна! Аллилуйя!