Молитва

Молитва



       Благодарю Тебя, Господь, за прожитые годы!
       Благодарю за то, что счастьем наделил!
       Спасенье подарил в мои млодые годы
       И свет Своей любви Ты в сердце мне вселил!

                   И вот сижу в тиши одна и размышляю.
                   О, как приятно быть с Тобой наедине!
                   Ты видишь мысли все мои, я это твердо знаю
                   И доверяю все Твоей любви вполне!

       Я со слезами говорю Тебе, Спаситель:
       Прости меня, что сделала не так,
       Желаю я войти в Твою обитель.
       Когда все это будет? Дай мне знак.

                   Я человек, как все. Совсем несовершенная.
                   И признаюсь я в этом пред Тобой.
                   С креста лилася кровь святая, драгоценная,
                   И потому в слезах склоняюсь я с мольбой.

       Прости меня! Прости, Спаситель милый!
       Что очень мало славила Тебя.
       В оставшиеся дни пошли мне силы,
       Чтобы прославить, восхвалить Тебя.

                   Как много в жизни получала благодати
                   Из Твоих милующих и пронзенных рук.
                   Пошли те души, чтоб могла сказать им:
                   Ты счастье всем даешь, как лучший Друг.

       Ты исцеляешь, Ты даришь спасенье,
       Ты милуешь и ободряешь дух.
       И жизнь Твоя — для грешников прощенье:
       Прости меня и исцели недуг.

                   Хочу прославить вечную любовь!
                   Кричу и плачу, радостно ликуя!
                   Хвала Тебе! Хвала, Спаситель, вновь!
                   Хвала Тебе! Осанна! Аллилуйя!

Л. М. Подмарькова

 

Переход к другому выпуску

59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10
ВЫПУСК 36 2008\2