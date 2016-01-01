



Благодарю Тебя, Господь, за прожитые годы!

Благодарю за то, что счастьем наделил!

Спасенье подарил в мои млодые годы

И свет Своей любви Ты в сердце мне вселил!



И вот сижу в тиши одна и размышляю.

О, как приятно быть с Тобой наедине!

Ты видишь мысли все мои, я это твердо знаю

И доверяю все Твоей любви вполне!



Я со слезами говорю Тебе, Спаситель:

Прости меня, что сделала не так,

Желаю я войти в Твою обитель.

Когда все это будет? Дай мне знак.



Я человек, как все. Совсем несовершенная.

И признаюсь я в этом пред Тобой.

С креста лилася кровь святая, драгоценная,

И потому в слезах склоняюсь я с мольбой.



Прости меня! Прости, Спаситель милый!

Что очень мало славила Тебя.

В оставшиеся дни пошли мне силы,

Чтобы прославить, восхвалить Тебя.



Как много в жизни получала благодати

Из Твоих милующих и пронзенных рук.

Пошли те души, чтоб могла сказать им:

Ты счастье всем даешь, как лучший Друг.



Ты исцеляешь, Ты даришь спасенье,

Ты милуешь и ободряешь дух.

И жизнь Твоя — для грешников прощенье:

Прости меня и исцели недуг.



Хочу прославить вечную любовь!

Кричу и плачу, радостно ликуя!

Хвала Тебе! Хвала, Спаситель, вновь!

Хвала Тебе! Осанна! Аллилуйя!





Л. М. Подмарькова