Беспроводная связь

Когда смолкает шум житейских битв,

И страстных волн кипенье затихает,

Приходит время покаянья и молитв,

И суетное сердце отдыхает...







Какое значение для вас имеет молитва? Какое место молитва занимает в вашей повседневной жизни? Часто ли вы молитесь или прибегаете к этому только тогда, когда вам плохо? Я хочу, чтобы вы, дорогие читатели, задали себе эти вопросы.





Случилось, что во время Второй мировой войны один летчик катапультировался над океаном. К счастью, небольшая резиновая лодка, какими снабжаются военные самолеты на случай аварии, оказалась цела. Прошло несколько часов, а летчик все плыл в своей крошечной лодке неведомо куда, а помощь все не приходила. Совершенно отчаявшись, он начал взывать к Богу такой молитвой: «Господь, я не просил тебя ни о чем целых двадцать лет. Если ты услышишь мою молитву и спасешь меня, то я обещаю не беспокоить тебя и следующие двадцать лет».

К несчастью, есть некоторые люди, которые относятся к Богу как к адвокату или доктору. Они обращаются к Нему за помощью только тогда, когда заболевают или попадают в беду. Многие думают, что молитва — это средство, которое может спасти, если попадешь в трудную ситуацию и помощи ждать неоткуда. На самом же деле, молитва — способ общения человека со своим небесным Творцом.

Некоторые тут же скажут, что не умеют молиться и предпочитают, чтобы за них молились служители церкви. Знаете ли, что отказываете себе в общении со своим Творцом? Знаете ли, что лишаете себя возможности получить ответ и поддержку от Любящего вас?

Если вы не умеете молиться, то, обратившись к Библии, найдете много примеров молитв царей: Давида, Соломона; пророков: Илии, Исаии, Иеремии, Иезекииля и других людей. Но молиться заученными фразами совсем не обязательно. Просто скажите Богу то, что у вас на сердце. Молитва — это просто. Да, именно так! Разве вам трудно разговаривать с тем, кого вы любите и кто любит вас? Наоборот, в таких разговорах мы бываем уверены в том, что нас слышат и понимают. А что Бог действительно любит нас, узнаем из Писания: «В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши» (1 Иоан. 4:10).

Христос, живя на земле, лишился непосредственной близости со Своим Отцом на небесах. Но Он очень много молился — это была единственная для Него возможность общения с Отцом. Грех разлучил человека с Господом. Мы не можем встретиться с Ним лицом к лицу, как когда-то встречался с Богом Адам, но у нас осталась возможность общения с Ним в молитве по беспроводной связи, где на другом конце линии мы всегда желанные собеседники.

Иисус Христос сказал: «А молясь, не говорите лишнего. . . , ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него» (Матф. 6:7-8). Получается, что Господу вовсе не нужно от нас громких и напыщенных фраз. Ему приятна молитва, идущая от нашего сердца: «И воззовете ко Мне, и пойдете и помолитесь Мне, и Я услышу вас; и взыщете Меня и найдете, если взыщете Меня всем сердцем вашим» (Иерем. 29:12-13). Еще Иисус Христос говорил: «. . . должно всегда молиться и не унывать» (Лк. 18:1). Когда вам кажется, что Бог медлит и не отвечает вам, знайте, что Он услышал и готовит вам нечто больше, чем вы могли бы попросить.

Но надо знать, что, хотя Бог любящий, долготерпеливый, многомилостивый, Он хочет, чтобы мы старались возрастать в познании истины, которые Он дал людям. Хочу предостеречь тех, кто считает, что изучать Библию — Слово Божие — им не нужно, да и не хочется. Мол, я верю в Бога, стараюсь быть хорошим человеком, не делать ничего плохого, но Библию читать мне совсем необязательно. Осторожно! Вот что говорится в Книге Притчей Соломоновых (28:9): «Кто отклоняет ухо свое от слушания закона, того и молитва — мерзость». Выходит, что не стоит отвергать Слово Божье. Наоборот, нужно стремиться познать истину. И если до сего момента вы не пытались этого сделать, то у вас есть шанс исправить свой путь.

Каждый знает, как трудно по праздникам дозвониться до близких людей. Телефонная линия перегружена. Но какая радость, дозвонившись, услышать долгожданный голос, пообщаться с тем, кто нам дорог и находится за сотни километров. Но никогда не бывает перегружена линия связи, соединяющая нас с Правителем Вселенной. Чтобы говорить с Ним, не нужно платить деньги, не нужно покупать сотовый. Как часто мы ходим отягощенные грузом проблем лишь потому, что не находим времени поговорить с Тем, Кто готов облегчить и снять неудобный груз. Какое облегчение испытывает тот, кто решил обогатить свою жизнь молитвой.

Ты хочешь сбросить с себя проблемы, которые тяжкой ношей легли на твои плечи? Ты хочешь благословений Божьих в делах? Если, да, встань на колени и попроси об этом Отца Небесного! Ты хочешь, чтобы Бог миловал твою семью, друзей и близких? Не забывай просить об этом каждый день в молитве! Иисус говорил всем верующим в Него: «И если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне. Если чего попросите во имя Мое, Я то сделаю» (Ин. 14:13,14). Он не сказал: «Просите у Матери Моей — Марии, у святых, пророков, которые некогда жили». Нет! Он сказал: «Просите у Отца». И непременно получите, ибо Сам Господь господствующих, Сын Бога живого уверяет нас в этом: «… просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам, ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Какой из вас отец, когда сын попросит у него хлеба, подаст ему камень? или, когда попросит рыбы, подаст ему змею, вместо рыбы? Или, если попросит яйца, подаст ему скорпиона? Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный» (Лк. 11:9-13).

Надо еще сказать, что Бог в пример для подражания оставил нам одну-единственную молитву «Отче Наш».

«Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, Который втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны; не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него. Молитесь же так:

Отче наш, сущий на небесах! да святится имя Твое; да приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам на сей день; и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки. Аминь» ( Матф. 6:6-11).





О. Байшева