

Очень часто нам задают вопрос: «Какая у вас вера?» Мы отвечаем: «Евангельская». То есть основанная на Евангелии (Новом Завете). АпостолПавел пишет, в послании к Филиппийцам: «Только живите достойно благовествования Христова, чтобы мне приду ли я и увижу вас, или не приду, слышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвизаясь единодушно за веру евангельскую» (Послание к Филиппийцам, глава 1, стих 27). Мы стараемся проповедовать людям чистое Евангелие, ничего не прибавляя к нему и ничего не отнимая. И вот основные положения евангельского учения.







1. В Единого Бога, вечно Сущего, пребывающего в трех ипостасях: Отца, Сына и Духа Святого, Который сотворил небо и землю, все видимое и невидимое.



2. В Единородного Сына Божия - Иисуса Христа, рожденного девой Марией от Духа Святого, ставшего единственным Спасителем мира.



3. В сошествие Духа Святого на землю.



4. В богодухновенность Библии.



5. Что все согрешили и лишились Славы Божией, и что всем людям нужно покаяться и через Сына Божия получить прощение грехов и жизнь вечную.



6. В то, что спасение дается только через покаяние и рождение свыше, через веру в пролитую на Голгофе за весь мир кровь Иисуса Христа, а не на основании человеческих дел и заслуг.



7. В то, что Рожденный свыше человек вступает в завет с Богом посредством водного крещения. Оно совершается во имя Отца, Сына и Святого Духа через полное погружение крещаемого в воду при сознательном исповедании им Иисуса Христа Сыном Божьем, своим Спасителем и Господом.



8. В крещение Духом Святым тех, кто принял Его своим Спасителем и Господом.



9. В то, что Иисус Христос Духом Святым созидает Церковь, которая есть собрание людей, искупленных Им, из всех народов и всех времен. Она есть Тело Христово, Его Невеста.



10. В то, что Церковь, как столп и утверждение истины на земле, исповедует и возвещает миру Евангелие Иисуса Христа во всей его полноте.



11. В то, что Церковь является Телом Господа Иисуса Христа на земле, отделенная от мира и государства предназначенная для вечного царствования со Христом, не имеет никаких политических, экономических или каких-либо иных притязаний в этом мире.



12. Что упование Церкви - второе пришествие Иисуса Христа во славе для ее восхищения в сретение Ему и последующего полного и окончательного Его воцарения, как Царя и Господа господствующих, когда Бог будет все во всем.



13. В праведный суд вечный для оправдания праведников и осуждения и наказания нечестивых.

