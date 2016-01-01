Забытое богатство



Много лет назад умер один богатый англичанин.

Когда его дочь прочла оставленное отцом завещание, она горько заплакала. Отец оставил ей в наследство Библию и все, что в ней. Леди была разочарована, она рассчитывала получить что-либо посущественней. Так ни разу и не взглянув в книгу, наследница бросила ее на дно сундука.

Шло время. Жизнь, увы, сложилась не так, как хотелось бы, житейские неурядицы и превратности судьбы надломили здоровье и материальное состояние. И вот однажды несчастная женщина вспомнила об отцовском подарке — Библии. Надеясь найти в ней хоть какое-то утешение, она решила вынуть книгу из пыльного сундука. Каково же было ее удивление, когда, пролистав несколько страниц, она обнаружила между листами банковский чек на огромную сумму денег. Она с трудом верила своим глазам. Столько лет прожить в скудости, когда в доме лежит позабытым целое состояние! Только теперь до нее дошел смысл слов завещания отца: «Завещаю Библию и все, что в ней».

Отец Небесный на страницах Своей святой книги оставил не менее бесценное богатство. Конечно же, мы не обнаружим в ней банковские чеки и векселя, но, изучая Слово Божье, мы можем обрести мир и покой своей душе, радость, веру, надежду на вечную жизнь. Разве все это не бесценно для нас! Разве можно все миллионы мира променять на сокровища духовных ценностей!

Приглашаем всех желающих искать вместе с нами сокрытые в Боге богатства, которые воистину наполнят жизнь подлинным смыслом!