Отцы и дети

В.Н. Синякин, пресвитер Церкви ХВЕ г. Пензы

Опубликовано в № 27, 2005 г.

Что такое семья? На этот вопрос с легкостью ответит каждый. Семья - это близкие люди, связанные между собой родственными узами. Казалось бы, в семье должны царить любовь и взаимопонимание. Но очень часто в семьях бывает, что родители не понимают детей, дети - родителей, нередко происходят ссоры, скандалы и даже драки. Да уж, такое сообщество вряд ли можно назвать царством любви. Получается странная вещь - именно там, где должна быть любовь, ее нет.Бог сотворил мужчину и женщину разными, каждого со своими психологическими и физиологическими особенностями. Так что муж с женою должны не соперничать, а дополнять друг друга, составляя одно целое. Первоначально Бог создал женщину, как помощницу, и главенствующее место в семье отдал мужу. Неустройство в семьях возникает из-за того, что этот порядок часто нарушается. Видя разлад в отношениях между родителями, дети могут и не создать потом крепкой, дружной семьи. А всё из-за того, что они видели худое у своих родителей. Дети впитывают все, что видят и слышат, как губки, и хорошее, и плохое. Если мы не показываем им добрых примеров, им не на чем будет учиться строить свои собственные семьи.Многие говорят: «Почему школа, общество плохо воспитывают моих детей?» Но вопрос должен звучать так: «Почему я плохо воспитываю своего ребенка?»В Библии написано:. Но «награда» эта бывает у некоторых очень горькая. Часто приходится слышать от родителей, что они недовольны своими детьми: «Ведь мы все для них делаем. Почему же они становятся все хуже и хуже?» На самом деле, почему наступает такой момент, когда ребенок начинает отдаляться от родителей, перестает их слушаться, начинает обманывать?Чем же руководствоваться в их воспитании? Достаточно ли обуть, одеть, накормить, дать хорошее образование, обеспечить материальную поддержку? Да, это очень важно, но не самое главное. Не следует забывать, что детям необходимо внимание своих родителей. Если ребенок маленький, то ему нужно, чтобы мама и папа с ним поиграли, почитали ему, обратили на него внимание. Подростки нуждаются в том, чтобы их выслушали и постарались понять.Зачастую все наоборот. Взрослые занимаются своими делами, отмахиваясь от своих детей. Дорогие родители, поверьте, если вам некогда заниматься воспитанием своего ребенка, то этим будет заниматься улица! На все вопросы они получат ответы там! Таким образом, наших детей учим уже не мы, а общество, с нашего молчаливого согласия. Так кого же потом винить?В большинстве случаев, в жизни детей отражается жизнь их родителей. Глядя на мою жизнь, на мои поступки, мой ребенок будет делать так же. Христос, сойдя с небес на землю, приняв облик человека, делал и говорил то, что видел у Отца Своего Небесного. Его жизнь есть прекрасный пример для всех поколений. Иисус сказал:Мы можем говорить своим детям, что обманывать нельзя. Но когда к нам приходит соседка, с которой не желаем сейчас разговаривать, мы просим ребенка сказать, что мамы нет дома. Мы можем говорить, что воровать очень плохо, но делать обратное. Мы можем говорить, что употреблять спиртные напитки, принимать наркотики нельзя. А сами в день рождения своего чада устраиваем шикарные застолья с обилием спиртного. До определенного этапа в жизни ребенка родители для него, как правило, являются идеалом. Но постепенно дети начинают анализировать поступки и слова своих родителей и видеть их несоответствие. И вот наступает тот день, когда они, чувствуя себя обманутыми, восстают против тех, кто их лелеял и растил с любовью. Разве таким должно быть отношение детей к своим родителям?Однажды мне пришлось наблюдать такую картину: отец, держа на руках своего сына, курил. В глазах мальчика я прочитал вопрос: «Интересно, что папа делает?» Как вы думаете, попробует ли этот ребенок в будущем закурить? Он поступит так, как видел. И сколько бы ему не говорили, что курить вредно, он будет подражать отцу. Если его родители так делают, почему же тогда ему нельзя? Верующие люди смотрят на дела Своего Спасителя и стараются во всем подражать Ему, так как в Библии написано:. А на кого смотрят и кому подражают ваши дети?Бог дает заповедь детям:А мудрейший царь Соломон советует родителям:Чему мы можем научить своего ребенка, если сами не пребываем в истине? Только Бог может указать нам верный путь, только Он может разрешить извечную проблему «отцов и детей». Он есть Свет, который освещает наши сердца, показывает нам наши ошибки и научает нас, как их исправить и как их избежать.Учит ли Библия - Слово Божее - чему-нибудь плохому? Вы не найдете ни одного места Писания, которое подталкивало бы людей ко грехам: блуду, непослушанию, лжи. Господняя святость и грех несовместимы.Если Бог является для нас авторитетом, если Его Слово мы стараемся исполнять, то в наших семьях будут царить любовь, мир, взаимопонимание, а наши дети станут отрадой для нас.