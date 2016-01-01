Свет Божьего Слова

Свет Божьего Слова



       У одной многодетной семьи на заднем дворе дома на земле лежала тяжелая деревянная доска. Дети часто бегали к этой доске, с большим усилием поднимали ее и смотрели, что там под нею. Ах, какой ужас ожидал их там!!! На их глазах в разные стороны разбегались какие-то отвратительные серые насекомые. Они прятались от света!
       Пожалуй, у каждого человека, не знающего Бога, в душе есть подобное место - тайное, темное, отвратительное, скрытое от людских глаз. Но Бог знает всю внутренность нашу. Ему Одному известно все наше постыдное. И Он, зная наши грехи, не отвернулся еще ни от одного человека. Поднять нужно эту темную «доску» с души, какой бы ужас она ни скрывала! Пусть насквозь душа пропитается светом Божьего Слова, пусть откроются и «разбегутся» в разные стороны, как эти вот отвратительные насекомые, грехи наши. В Библии сказано: «Если говорим, что не имеем греха, - обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды» (1 Иоан. 1:8-9). «...Живу Я, говорит Господь Бог: не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был. Обратитесь, обратитесь от злых путей ваших; для чего умирать вам?..» (Иез. 33:11).

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ВЫПУСК 36 2008\2