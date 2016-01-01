

Алкоголизм, наркомания, разбитые семьи, разбитые судьбы и души. Сегодня многие люди находятся под тяжелым бременем житейских бед, постоянного неустройства в жизни, с щемящей пустотой в сердце. Некоторые ищут выхода. Но, к сожалению, не там, где стоило бы искать...







Я была свидетелем, как одна женщина с болью в сердце рассказывала другой о том, что ее муж уже давно не спит по ночам, слышит голоса, постоянно находится в страхе. В каждом ее слове звучал вопрос: «Что делать?» Собеседница посоветовала ей совершить некоторые оккультные действия, говорила, что кто-то из ее родственников таким путем «освободился» от подобной

проблемы.

Когда слышишь такие советы, сердце разрывается на части. Женщины, милые, да разве нет Бога в России? Не делайте таких вещей. Это грех, мерзость пред Богом. Идите к Нему. Только Он сможет помочь по-настоящему!

Но, увы, мы готовы идти к кому угодно, только не к Начальнику Жизни.

Почему в нашей стране сегодня так мало людей обращается к Богу и так много идет к экстрасенсам, к ясновидящим, к «бабушкам», к гадалкам? Потому что большинство выбирает широкий, ложный путь. Так называет этот путь Библия. «...Широки врата и пространен путь, ведущие в погибель, и многие идут ими» (Матф. 7:13). На первый взгляд этот путь может показаться легким. Чтобы идти этим путем, не надо ничего менять в своей жизни, совсем не обязательно от чего-то отказываться. Но Библия говорит, что есть много путей, которые кажутся человеку прямыми, но их конец – погибель.

Сами посудите, что легче: сходить на прием к экстрасенсу или попросить помощи у Бога, Которого никто из людей не видел? Что легче: совершить какой-нибудь обряд, при том продолжая жить прежней греховной жизнью, или признать себя виновным перед Богом, грешником, нуждающимся в спасении, и поверить в животворящую силу Его любви? Что легче, произнести, пусть хорошую, но сказанную кем-то когда-то и заученную вами наизусть молитву, или, встав на колени пред Творцом вселенной, открыть Ему свое сердце, рассказать Ему о своих бедах, попросить помощи? Бог говорит: «...приходящего ко Мне не изгоню вон» (Иоан. 6:37).

Конечно, легче жить понаслышке, как вот эта женщина. Труднее взять Библию и самому узнать, чего хочет от человека Господь. Легче сесть перед телевизором в надежде получить исцеление от сеанса экстрасенса, чем пойти в храм, покаяться перед Богом в своих грехах и попросить Церковь помолиться за свои проблемы.

Многие избирают то, что легче, этим наказывая самих себя. Выбирают себе в учители, в помощники людей, убивающих душу, которые ведут в геенну огненную по средствам своих черных дел, выдавая их за Божьи.

Вот почему сегодня в дни благоденствия, при внешнем благополучии жизни, кругом боль, плачь, несчастья.

Но все-таки есть люди, которые ищут истинного Бога и Его помощи. Они ищут и находят! Сам Господь говорил такие слова: «Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам; ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят» (Матф. 7:7-8).

Бог вчера и сегодня, и во веки веков остается прежним. Его сильная рука не сократилась, чтобы помогать и миловать. И тому являются свидетелями многие люди, исцеленные Богом, освобожденные от бесов, освобожденные от алкогольной и наркотической зависимости. Свидетельством являются их восстановленные семьи, залеченные душевные раны. А самое главное, что эти люди – прощенные и освобожденные Богом от тяжкого греховного груза. Ведь многие людские беды связаны именно с грехом.

А сколько семей, в которых есть страдающие алкоголизмом и наркоманией, могли бы увидеть добрые дни, если бы кто-то из такой семьи захотел искать помощи у Бога, если бы кто-то стал просить милости у Господа для живущей рядом погибающей души.

Если вы сегодня нуждаетесь в помощи и хотели бы, чтобы ваша жизнь изменилась, обратитесь к Богу. Кроме Иисуса Христа на всем белом свете нет никого, кто бы по-настоящему смог бы помочь человеку. Послушайте, что говорит Писание о том, что Он претерпел ради нас, ради того, чтобы в день бедствия каждый человек мог иметь спасение и помощь от Бога!

«...Он взял на Себя наши немощи, и понес наши болезни; а мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши; наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились» (Ис. 53:4-5).

Это была не просто мученическая смерть. Весь грех мира был на Нем. Иисус на кресте нес наказание за каждый совершенный грех на земле. Этого не мог сделать ни один человек. Только Сын Божий! Иисус пришел на землю и принял лютую смерть от рук Своего творения, умирая за это творение. Поэтому нет на земле ничего сильнее Крови Христа, Божией Крови, пролитой за человечество. Поэтому только Тот, Кто пролил эту Кровь, способен сегодня там, где все бессильно, творить чудеса! Его голос и сейчас звучит ко всему миру: «Приидите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас» (Мф. 11:28).



И. Мартынова

Стихотворение "Гляжу на ночное небо"





Гляжу на ночное небо,

На яркие россыпи звезд.

И знаю: Ты близко, Ты рядом где-то,

Мой преданный Друг Христос.



Ночной тишиной объятый

Мечтаю взлететь к Тебе,

Господь Иисус, Христос распятый,

Меня не оставишь нигде!.



В смятенье, в скорбях и тревогах,

И в радости, и в беде,

На всех перекрестках, путях и дорогах -

Со мной мой Господь везде.



Молитвенными слезами

Залившись, к Тебе прильну

И тихо шепча, шевеля губами,

Все-все я Тебе расскажу.



Мгновение каждое жизни

Тебе хочу принадлежать,

Любя бескорыстно, прощая ближних,

Веленья Твои исполнять.



И, славя родное Имя,

Страдать и любить и петь.

Господь мой и Бог, силы дай, чтоб смогли мы

Все-все на земле претерпеть.



Е. Дьячкова, г. Пенза



