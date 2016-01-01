Нам 10 лет!

В этом году нашей газете исполняется 10 лет. В июле 1998 года вышел первый номер этого издания. 10 лет - конечно, небольшой срок. Но все же, пользуясь случаем, хотелось бы от редакции газеты «Мир с Богом» сказать несколько слов вам, дорогие наши читатели. Надеемся, что наша газета находит положительный отклик в ваших сердцах. Об этом свидетельствуют письма, которые мы получаем от вас на адрес редакции, и ваши отклики на нашем сайте. Выпуская это издание, мы не преследуем никаких корыстных или коммерческих целей, на протяжении всех 10 лет газета распространяется бесплатно. Весь наш труд мы делаем с одной целью - чтобы вы, наши читатели, могли обрести мир с Богом. Этого мы искренне желаем вам, об этом мы просим Господа в своих молитвах, работая над очередным номером газеты.Примириться со своим Творцом и жить для Него – это то единственное и самое важное, что может сделать человек, живя на земле. Ведь от этого зависит и наша земная жизнь, и будущая – вечная. Господь желает, чтобы все люди пришли к познанию Его, покаялись перед Ним в своих грехах и через жертву Сына Его Иисуса Христа получили прощение и спасение.В этом номере мы постарались собрать лучшие статьи, опубликованные в нашей газете за 10 лет её существования.