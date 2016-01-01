И. Хлевной, г. Пенза

Опубликовано в №2, 1998 г.

Прим. ред.: Вот уже 18 лет Игорь Хлевной служит Господу и много трудится для Него. Сегодня они с женой имеют двух дочерей. Сейчас Игорь является дьяконом Церкви ХВЕ г. Пензы.

Я знаю, что Бог хочет, чтобы все люди услышали о Его Сыне Иисусе Христе и, раскаявшись в своих грехах, стали жить верою в Него.Может быть, кто-нибудь скажет: «Я не согрешил, мне не в чем каяться. Пусть раскаиваются те, кто грешит». В таком случае мой рассказ именно для вас, рассказ о том, кем я был до того, как уверовал в Иисуса Христа, и что Он совершил в моей жизни. Но прежде хочу спросить: «Неужели в твоей жизни не было ошибок, и ты праведен?»Я назвал свой рассказ «Там... за колючей проволокой». Именно там я некогда был как преступник, как опасный преступник. Как же это произошло?Я рос, не зная своего отца. Моя мама вышла замуж за человека, который стал отцом моей сестры, а мне отчимом. Но и он недолго жил в нашей семье. Матери было трудно с нами, и мы с сестрой вскоре оказались в школе-интернате, а мама посещала нас, когда могла. Наши подростковые годы прошли именно там. Уже в то время я собирал окурки, чтобы покурить, цеплялся сзади за троллейбусы, чтобы прокатиться, посматривал, что можно утащить в магазинах или в огородах, чтобы поесть. Случались и драки среди сверстников. Грубые, злые слова уже тогда начали сходить с моих уст.Жизнь в школе-интернате закончилась после седьмого класса. На следующий год я учился уже в обычной школе и жил с мамой и бабушкой. Мама в те годы снова вышла замуж, и у нас появился брат. Отчим заботился о нас до тех пор, пока не начал пить. Так в семье снова появилось неустройство.Уже юношей я тоже стал выпивать, открыто курить, увлекаться картами, встречаться с девчатами. Бывало, искал сверстников, чтобы обидеть кого-нибудь и что-нибудь отнять.С такими же, как я, дружками пропивал то, что у меня было. Быстро стал настоящим алкоголиком. В сердце бродили развратные, воровские мысли. Не хотел служить в армии, а желал лучше совершить преступление, не тяжелое, года на два-три лишения свободы. Страдал от болезней из-за развратного образа жизни. Хотел быть на виду у других людей, быть известным, хотя на самом деле был жалок и несчастен. Когда наступала ночь, страх сжимал мою душу, сны были страшные. Но начинался новый день, и праздный, разгульный образ жизни продолжался. Наконец, однажды, будучи пьяным, в ненависти, я с двумя дружками совершил тяжелое, страшное преступление.Через несколько дней нас арестовали, началось следствие. Суд вынес приговор: одному - высшую меру наказания, расстрел; мне - 15 лет лишения свободы, из которых первые пять лет - тюремное заключение в камере, а потом - в колонии строгого режима; третьему человеку - восемь лет в колонии усиленного режима. Вот так закончилась моя праздная, разгульная, преступная жизнь, и началась жизнь «за колючей проволокой».Я сознавал в сердце большую вину за содеянное мной, но стать лучше в тюрьме, в лагере, я не мог. Напротив, я старался приспособиться к условиям жизни «за колючей проволокой». Там были свои порядки, и я хотел иметь общение с теми, кого уважают в преступном мире, и научиться всему тому, что ценится среди этих людей, чтобы жить «достойно» и снискать к себе уважение. Научился играть в карты и стал успешно обыгрывать многих. Так шли эти годы тюремной и лагерной жизни. Начальство видело мою непокорность, и я часто подвергался наказаниям, но своих занятий не оставлял. Возможно, меня ненавидели многие так же, как и я многих ненавидел. От меня захотели избавиться и перевели в другой лагерь строгого режима. И там я продолжал держаться законов лагерной жизни. Играл в карты, не работал, жил обманом. Готовился к освобождению из лагеря. К тому времени прошло уже больше десяти лет срока заключения. Мысли мечтательные, гордые, самолюбивые, бродили в моем сердце. Захотел научиться хорошо драться, стал увлекаться восточными единоборствами. Тренировки постепенно занимали все больше и больше времени. На руках и ногах специально для упражнений я носил свинец, даже в столовую ходил с ним.В Библии есть такие слова:Как точно сказано! Я был по- настоящему окован свинцом и железом!Однажды к нам в лагерь пришли верующие. Мне очень захотелось пойти и посмотреть, что это за люди. Я увидел обычных людей, но то, что и как они говорили, было необычным. Когда они сказали, что будут просить благословения у Господа, и призвали нас к молитве, некоторые преклонили колени, а ко мне пришли мысли: «Что ты тут делаешь? Это не для тебя, выйди отсюда».Однако я остался и стоя пытался что-то говорить в моем сердце Богу. Благовестники Господа говорили нам о спасении, о том, что нужно покаяться, и Бог простит. Сначала многое мне было непонятно, но слова о том, что Иисус Христос может переменить всю жизнь человека, коснулись моего сердца. Мне понравилось это собрание, и все последующие я старался посещать. Прошло совсем немного времени, и я сознательно положил в сердце просить прощения у Бога за все мои грехи. И я это сделал. Проснувшись на следующее утро, я рассуждал примерно так: «Я не один. Нас двое: Он и я, и мне нужно учиться быть послушным Ему».Восьмой год я верую в Господа и на протяжении этого времени являюсь свидетелем Его долготерпения, милости, любви и помощи мне.Вспоминается такой случай. Будучи в лагере и только уверовав, я не сразу оставил свои грехи и за это страдал. Продолжал играть в карты, но прежнего успеха уже не было, я стал проигрывать. Так продолжалось некоторое время. Но вот однажды после очередного проигрыша, ко мне пришли мысли: «Дитя, до тех пор, пока ты будешь играть, будешь проигрывать». Не было сомнений, что это Господь обратился ко мне, и тут же я пообещал Богу, что больше не буду играть, а карты уничтожил.Раньше, употребляя спиртное, я чувствовал себя нормально. Теперь же, став верующим и пробуя выпить, сильно страдал болью в желудке. А когда решил попросить у Господа, чтобы Он помог мне совсем бросить употреблять спиртное, то Господь сразу ответил на мою просьбу и до сего дня хранит меня: с тех пор у меня не было тяги к спиртному.Мое увлечение восточными единоборствами закончилось так. Пришел однажды на тренировку. По обыкновению сначала я проводил легкую разминку, а затем переходил к трудным упражнениям. И вот, когда я размялся, вдруг почувствовал, что силы оставляют меня. Я присел на корточки и сказал: «Господи, я беру свои вещи и ухожу отсюда». С тех пор я не занимаюсь единоборствами.С того времени, как я позвал Господа в мое сердце, жизнь моя стала реально меняться. Я бросил карты, перестал пить, сквернословить, всякое зло стало уходить из меня.Двенадцать с лишним лет я был опасным преступником. И не наказания, не режим за колючей проволокой, а Иисус Христос полностью переменил мою жизнь.Некогда моя жизнь была разбита. Иисус Христос простил мои грехи, исцелил мое сердце, дал способность трудиться, даровал жену и дочь, много братьев и сестер, которых Он так же любит и делает в них то же, что и во мне.