80-летний юбилей

13 сентября 2009 года Начальствующему Епископу Объединенной Церкви Христиан Веры Евангельской Ивану Петровичу Федотову исполнилось 80 лет. Можно без преувеличения сказать, что на сегодняшний день Иван Петрович является самым авторитетным протестантским религиозным лидером на постсоветском пространстве. Человек широкой души, чистой жизни и железной воли, призванный и помазанный Духом Святым на великое служение, Иван Петрович стал духовным отцом для нескольких поколений священнослужителей в разных частях света. Его автобиографическая книга «Встать, суд идет» вошла в библиотечные фонды Ватикана, Национальной библиотеки Германии и некоторые другие библиотечные сокровищницы мирового уровня. Человек, принципиально дистанцирующийся от участия в политической жизни и в то же время многое делающий для поддержания всех добрых начал в общественной жизни, Иван Петрович одновременно является принципиальным священнослужителем в вопросах соблюдения евангельских принципов во вверенной ему Богом многотысячной пастве.