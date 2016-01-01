Искреннее заблуждение

Молитва может звучать примерно так:

Например, водитель был искренно уверен, что железнодорожный переезд свободен, но оказался неправ и был сбит насмерть проходившим составом. Его искренность не спасла его душу!Куда более опасно неправильно веровать. Утверждение: «Не важно во что вы веруете, главное — чтобы искренно», - подразумевает, что всякая вера хороша и приведет вас на Небеса, если вы следуете ей искренно. Однако это не так! Апостол Павел был весьма усерден и искренен, когда преследовал христиан. Он думал, что этим служит Богу. Однако он был не прав пред Господом и нуждался в познании истинного Бога и в принятии Иисуса Христа. Не важно, как долго и насколько искренно он следовал этим путем, влача христиан в тюрьмы, он непременно бы погиб навеки, если бы не обратился к Господу. Пять неразумных дев из притчи о Царствии Небесном, рассказанной Иисусом Христом, были вполне искренны, когда пришли на брачный пир и сказали:(Матф. 25:1-13). Пророки Вааловы были еще более искренны, когда взывали к своему богу, прося ответить им посредством огня на горе Кармил. Они были настолько искренны, что стали кричать громким голосом и кололи себя ножами и копьями, так что кровь лилась по ним, но они не получили никакого ответа (3Цар. 18).Язычники весьма серьезны в своем поклонении изображениям из дерева и камня; индусские факиры, отправляясь в долгие странствия или годами лежа на острых гвоздях, конечно, искренны, но все они погибающие без Спасителя Иисуса Христа. Иисус говорит:(Матф.7:21). Многие будут искренно думать, что Врата Небес будут открыты для них, потому что они верили. Но в кого и как?! Вот, что важно! Веруете ли вы в Господа Иисуса Христа так, как записано в Слове Божьем? Приняли ли вы Его, раскаявшись в грехах ваших, как Спасителя вашей души? Это можно сделать сегодня! Положите прочное основание вашей веры во Иисусе Христе со всей искренностью вашего сердца, и Он даст вам мир с Богом и Жизнь Вечную.Обратитесь к Богу в молитве. Молитва - это разговор с Богом. Господу важны простые слова, исходящие из глубины сердца.