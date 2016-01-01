Мой путь к Богу

Еще в детские годы я мечтал стать летчиком. В то время я много общался со своим дядей. Он был заместителем командующего Московским военным округом по радиолокационной борьбе. Вся его жизнь была связана с авиацией, и он, хотя сам не летал, много мне рассказывал о полётах. Я приезжал к нему в гости в город Кубинку Московской области. Вместе мы посещали авиационные выставки, музеи, по его совету я прочитал много интересных книг по авиации. Так, уже с 5-6 класса я мечтал о полетах. И мечта моя исполнилась. После школы я поступил в Челябинское военное авиационное училище, учился на штурмана.Уже с 20 лет в моей жизни начались полеты, конечно же, связанные с риском и трудностями. Моя мама переживала за меня и посоветовала креститься в церкви, сказав, что это будет для меня защитой и помощью. В то время я считал, что веровать в Бога - это достаточно скучно, бесперспективно и неинтересно, что это не приносит человеку никакой радости, удовлетворения. Что-то хмурое и темное представлялось мне, когда говорили о вере в Бога. Но все-таки я пошел и крестился в православной церкви.Раньше в нашей семье единственным верующим человеком была моя прабабушка. Она всегда молилась за всех нас. Мама не отвергала Бога, но и в церковь не ходила. Однажды у нее появилось сильное желание почитать Новый Завет. Она взялась за чтение, но вскоре оказалось, что мама ничего не поняла из прочитанного. Дома она обратила внимание на Новый Завет с надписью: «Валерию (моему отцу) от Ивана». Она спросила папу, кто такой Иван. Он объяснил, что это верующий человек, который работает вместе с ним. Мама сказала, что очень хотела бы поговорить с ним. Вскоре эта встреча и разговор состоялись. Иван Иванович оказался священнослужителем церкви христиан веры евангельской. После разговора с ним моя мама уверовала в Бога.Она стала все чаще по телефону и в письмах говорить мне о Господе, о Его любви ко всем людям. Стала рассказывать о том, что, уверовав, она как бы воскресла из мертвых, что ее душа наполнилась радостью, счастьем, любовью. Я с интересом слушал ее, потому что все это никак не вязалось с моим представлением о вере в Бога.Примерно в это же время мой друг, когда-то прочитавший Новый Завет и кое-что уяснивший для себя, будучи сам неверующим человеком, почему-то стал рассказывать мне о том, что является пред Богом грехом. Я этого не знал. Его рассказы также затрагивали мое сердце.Однажды мой друг попал (отчасти по моей вине) в неприятную историю. Его должны были отчислить из училища. Чувствуя свою вину и бессилие в сложившейся ситуации, я решил обратиться за помощью к Богу. Я дал Господу обещание, что если Он поможет и моего друга оставят в училище, то я целый месяц не буду курить и буду молиться. Моего друга не отчислили, про него даже как будто все забыли. Я же сдержал свое обещание. Это событие произвело во мне сильнейшее переживание и было для меня мощным знамением того, что Бог существует, что Он услышал меня и помог в этой безвыходной ситуации.Вскоре я приехал домой в отпуск. Моя мама пригласила меня в церковь на богослужение. Я, нисколько не сомневаясь, пошел. Этот период моей жизни был достаточно успешным. У меня не было никаких скорбей. В этот год я стал мастером спорта по авиационному многоборью, чемпионом страны среди высших военных учебных заведений. Конечно же, меня переполняла гордость от совершенных побед. Находясь на богослужении, я нормально воспринял все, о чем там говорилось. У меня даже было такое ощущение, что вокруг меня все какое-то близкое, родное, хотя я был там впервые и никого из собравшихся людей не знал. В тот момент никакого решения о служении Богу я принимать не стал, довольствуясь тем, что имел, просто послушал проповедников и немного вместе со всеми помолился.Но через несколько дней после этого богослужения, меня коснулись слова мамы, обращенные ко мне. Она говорила о справедливости. Что если человек поступает хорошо, то в конце жизни он должен оказаться там, где будет хорошо. А если человек поступает плохо, совершает греховные поступки, живет только для себя, по справедливости он должен понести наказание за свою жизнь. Она обратилась ко мне и спросила: «А ты ведь знаешь, что ты грешный?» Конечно же, я знал об этом! Даже ребенок 12-14 лет подсознательно уже понимает, что он грешный. Я понял, что мне надо покаяться пред Богом в своих грехах. Тогда мне пришла на ум лукавая мысль, что я покаюсь на всякий случай, ну мало ли, что может со мной случиться. А я тем самым «зарезервирую» себе место там, у Бога. А пока и для себя можно немножко пожить. Я не чувствовал себя сильно плохим, но в то же время понимал, что наказывать меня все же есть за что. И вот с такими мыслями я пришел в церковь на богослужение и там покаялся. Но, к моему удивлению, после молитвы покаяния в моей жизни стали происходить перемены. У меня появилось отвращение к алкоголю. Я уже не мог курить, так как после курения у меня стала сильно болеть голова. До этого я несколько раз пытался бросить, но у меня ничего не получалось. Еще одним чудом было то, что я уже не мог нецензурно выражаться. У меня было такое ощущение, что мне поставили фильтр и скверные слова стали противны моему естеству. Все это для меня было очень сильным знамением от Господа. Раньше я думал, что люди для того, чтобы угодить Богу, неимоверной силой воли сдерживают себя, делая это из-за страха наказания или чего-то подобного. Тогда я понял, что Бог дает человеку силу, помогает ему, освобождает от порочных желаний. Это был переворот в моем сознании, в восприятии Бога. И я уверовал искренне, глубоко. Только через год я принял водное крещение, став членом церкви. Это событие отодвинулось на год потому, что я еще учился в военном училище, и моя жизнь была связана с оружием. После окончания училища я некоторое время все же служил в Московском военном округе в Воронеже. После того, как полк официально вошел в состав миротворческих сил для совершения боевых действий, я написал рапорт об увольнении. Боялся, что может быть такая ситуация, где мне придется применять оружие, что противоречит учению Иисуса Христа.Несколько позже я женился на верующей девушке, сейчас у нас семеро детей.17 лет прошло с того времени, как я отдал свою жизнь в руки Божьи, и я ни на одно мгновение не пожалел, что совершил это. Вижу огромную Божью милость надо мной. Хотя и есть трудности , но Господь никогда не оставляет без Своей помощи.