Вспоминайте наставников ваших…

Моргунов Виктор Григорьевич родился 13 августа 1952 года в Украине, в Житомирской области, в Булдычеве. В семье было 9 детей, Виктор был вторым. Богобоязненный отец привил любовь к Богу всем детям, так Виктор после Армии всецело посвятил себя Богу и стал трудиться в церкви. С другом они помогали одиноким старушкам по хозяйству, организовывали молодежь. В 27 лет Виктор послушался голоса Бога, направившего его трудиться в город Казань, и в 1979 году он переехал туда. В то время церковь в Казани состояла из 10 пожилых людей и нескольких человек молодежи. Виктора быстро полюбили - он был очень скромным, добродетельным и общительным, знал много стихов, интересно беседовал о Слове Божьем и горячо проповедовал.В 1981 году он женился, на свадьбе было много гостей из Ижевска, Саранска, Перми, Чебоксар - Виктор своей простотой и свободой общения быстро приобрел себе много друзей. Его приглашали всюду. Он часто ездил на посещения верующих с женой и даже тогда, когда уже были дети. Теща Виктора часто оставалась с детьми, кормила малышей из бутылочек, а Виктора с Лилей отпускала на два выходных дня. Остальные дни Виктор был занят на работе - работал на компрессорном заводе токарем-обдирщиком на большом станке. После работы вечером два раза в неделю надо было быть в собрании - свободного времени было очень мало, но Бог во всем помогал. Его рукоположили на дьякона, а через несколько лет на пресвитера церкви Христиан Веры Евангельской г. Казани.Семья с каждым годом увеличивалась, а зарплата оставалась прежней. Жили долгое время в доме без удобств. Но помогало то, что Виктор был экономным и мудрым хозяином в доме.У Виктора и Лили родилось 14 детей, он очень любил играть с ними, но больше старался занимать их полезными делами. Дети участвовали в уборке дома, мыли посуду, летом все занимались заготовками на зиму. Виктор любил много запасать на зиму, чтобы было и для семьи и для гостей.Детей приобщал к труду с раннего возраста. Практически все постройки на участке Виктор строил сам с детьми - баню, гараж, сарай, погреб. Мальчиков Виктор воспитывал так, чтобы они знали и мужскую и женскую работу. Вечером собирались всей семьей и очень много пели перед молитвой. Молились по очереди, кто-то из сыновей читал главу из Библии. Дети часто пели группой и в церкви. Они очень любили отца и слушались. К его приходу с работы дом превращался в чистое тихое и уютное жилье, потому что отец на работе уставал, и каждый хотел сделать ему приятное.Виктор всегда рано вставал. На работу на завод надо было ходить к 7 часам, обязательно утром он молился, читал Библию и готовился к проповеди. Его проповеди были глубокие, тематические, но говорились простым доступным языком.Когда он заболел, то стал унывать, потому что одышка не давала ему трудиться в полную меру. Его окрылял любой труд, в труде он весь сиял. Семь лет болезни очень истощили его. Виктору поставили диагноз: стенокардия, гипертония. За годы болезни он не один раз перенес инфаркт. Последний год его сильно одолевала бессонница. Спал по четыре, а то и по два часа, а последние полгода вообще почти не спал. В это время родились новые проповеди, смелые мысли. Он понял, что самое главное в жизни - личное общение с Богом, когда человек по-настоящему наслаждается, находясь в присутствии живого Бога. Он призывал всех поправить молитвенную жизнь и бороться за постоянство. И сам, несмотря на тяжелое состояние, ездил в длительные поездки на труд по разным церквам. Ведь в 2006 году он был рукоположен на епископа и старался посещать церкви по всему региону. Болезнь его одолевала, он стал задыхаться даже сидя, не мог спать совсем, пища не переваривалась, беспокоили отеки. Ему было очень трудно, но он боялся попроситься на небо, видя, что дети еще маленькие и их надо поднимать. В последний день, он чувствуя сильную боль в сердце в ожидании скорой помощи, кричал детям: «Дети, верьте Господу, любите Господа и простите меня!» Все плакали, молились, его увезли. На следующий день на праздник Пасхи, 19 апреля 2009 года, на 21 час назначили за него церковную молитву. В тот момент, когда церковь и семья Виктора молились за него, позвонили из больницы и сообщили, что Виктор умер. Все дети заплакали. Никто не ожидал, что тот вечер, проведенный с мужем и отцом, будет последним. Особенно плакали старшие дети, они не могли быть с отцом в его последние дни, так как живут в отдельных квартирах со своими семьями - Виктор успел увидеть пятерых внуков. Было очень горько и тяжело.На 57-м году жизни Виктор Григорьевич Моргунов отошел в вечность. На похороны приехало около 200 человек, практически все, кто близко знал его, были и родные братья из Украины. Приехали также рабочие с его завода, пришли учителя из школы, где учатся дети, все сочувствовали, но никто не мог утешить его семью лучше, чем Бог. Сейчас Виктор там, где он всегда хотел быть, - у Господа.