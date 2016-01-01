Разъяснение некоторых грехов
БЕЗРАССУДСТВО – неблагоразумные поступки и дела человека, приводящие к плохим последствиям, к греху. Человек идет на поводу своих желаний, не сдерживает себя доводами разума, здравого смысла. …И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму - делать непотребства, так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распрей, обмана, злонравия, злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушны родителям, БЕЗРАССУДНЫ, вероломны, нелюбовны, непримиримы, немилостивы» (Рим.1:28-31). «…Так как это народ БЕЗРАССУДНЫЙ, то не сжалится над ним Творец его, и не помилует его Создатель его» (Ис.27:11).
ПРОКЛЯТИЕ – пожелание другому человеку или группе людей зла. «И язык - огонь, прикраса неправды; …это - неудержимое зло; он исполнен смертоносного яда. Им благословляем Бога и Отца, и им проклинаем человеков, сотворенных по подобию Божию. Из тех же уст исходит благословение и проклятие: не должно, братия мои, сему так быть» (Иак.3:6-10). Христос призывает нас: «А Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего Небесного» (Матф.5:44,45).
ЕРЕСИ – разные лжеучения, уклонение от истины. «Были и лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучители, которые введут пагубные ЕРЕСИ и, отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель. И многие последуют их разврату, и через них путь истины будет в поношении. И из любостяжания будут уловлять вас льстивыми словами; суд им давно готов, и погибель их не дремлет» (2Пет.2:1-3).