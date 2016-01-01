Не говори, что ты храним звездой

Не говори, что ты храним звездой

       Вглядываясь в бескрайние просторы звёздного неба или восхищаясь морскими пейзажами, стоя у подножия гор или находясь в бескрайней степи, каждый из нас может остро ощутить - как мал человек в сравнении с величием мироздания! Именно это осознание малости и незащищённости в жизни и порождает потребность искать помощь и защиту. К сожалению, многие люди ищут её не у Бога, а у “судьбоносных” звезд, “таинственных” камней или “чудесной” воды.
       Ни для кого не секрет, что в далеком прошлом люди служили и поклонялись идолам, олицетворявшим солнце, луну, животных, различные стихии и т.п. Сегодня многие россияне не делают себе истуканов, но по-прежнему поклоняются и служат творению, а не Творцу. Включая утром телевизор или радио, множество людей внимательно слушает советы астрологов, гороскопы на день, на неделю, покупают себе талисманы и амулеты различного вида и т.п., тем самым говоря: “Ты - мой бог, я полагаюсь на твою поддержку и защиту. Я ищу тебя с самого утра и каждый день обращаюсь к тебе за помощью”. О, как это печально, как это оскорбляет Бога!
       Но Создатель наш говорит: “Я Господь, изрекающий правду, открывающий истину... Нет иного Бога кроме Меня, Бога праведного и спасающего, нет кроме Меня. Ко Мне обратитесь, и будете спасены, все концы земли, ибо я Бог, и нет иного” (Ис.45:19-22). Апостол Иоанн призывает верующих людей: “Мы знаем, что мы от Бога и что весь мир лежит во зле. Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум, да познаем Бога истинного и да будем в истинном Сыне Его Иисусе Христе. Сей есть истинный Бог и жизнь вечная. Дети! храните себя от идолов. Аминь” (1Ин. 5:19-21).


             Не говори, что ты храним звездой,
             Звезда - лишь отблеск света во вселенной.
             Подняться выше мыслью вдохновенной
             Зовет Отец наш, Вечный и Святой.

             Не погасить круг солнца золотой,
             Не отменить восхода и заката.
             Есть Тот, Чьё слово праведно и свято,
             Не говори, что ты храним звездой.

             Не говори, что Бог тебе чужой,
             Не говори, что Истина распята,
             Не стоит мерить мантию Пилата,
             Он - слишком жалкий для тебя герой.

             Не говори, что ты храним звездой,
             Не отрекайся от святой опеки.
             Бог есть любовь и ныне, и во веки,
             Не говори, что ты храним звездой.

Дарина Кочанжи (в сокращении)





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ВЫПУСК 40 2009\3