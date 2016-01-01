Рубрика: "Спрашивали? - Отвечаем"

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В Евангелии нигде не сказано, что пребывать в посте и молитве нужно в какие-то определенные дни, но в Библии много говорится о посте и молитве вообще. Если наша жизнь не будет соответствовать учению Слова Божьего, тогда пост и молитва не будут иметь никакого значения.(Ис.58:4-11). В этом случае люди постились и молились, но Бог не обращал внимания на их молитвы, потому что их жизнь была не угодна Богу.Обычно люди постились, когда имели особые нужды пред Богом, находились в трудных положениях и нуждались в Божьей помощи. Об этом рассказывается в Библии в книге Есфирь. Мы видим, что там Мардохей и Есфирь и весь народ иудейский молились и постились три дня пред Богом. Потому что они имели большую нужду: народ иудейский мог быть истреблен, а царица Есфирь подвергла свою жизнь опасности, чтобы предотвратить эту трагедию. До этого времени ни Есфирь, ни Мардохей не соблюдали какой-то назначенный людьми пост. Мы видим, что Господь ответил на их молитву и народ и царица были спасены. Такие посты были угодны Богу. Если вы поститесь, какую цель вы преследуете?Когда Иона пророк был послан в Ниневию, чтобы объявить жителям города приговор Божий, люди в посте обратились к Господу и были помилованы.В Новом Завете мы находим много примеров поста. Анна не отходила от храма, постом и молитвою служа Богу день и ночь, но о каком-то особом периоде поста ничего не сказано, как и в других случаях.(Лк. 2: 36-38). Во втором послании к Коринфянам Апостол Павел описывает свою жизнь.(2 Кор. 11:26-27).Когда ученики спросили Иисуса, почему они не смогли изгнать беса, Он ответил, что для этого необходимы пост и молитва.(Матф. 17:18-21). И Христос, и Апостолы показали важность и значение поста, но нигде в Новом Завете мы не находим указания в определенные дни в году совершать пост и молитву.Не возможно быть истинным христианином и при этом следовать лжеучению или определенной практике этого учения. Либо человек поклоняется истинному Богу и имеет благодать от Него, либо он действует, нарушая Божьи заповеди, и получает в своей жизни воздаяние за это. Библия нас предупреждает:(Втор. 6:13-15).Существует много видов йоги. Все они имеют своей целью самосовершенствование человека. Вроде бы кажется ничего плохого в этом нет, многие говорят даже, что это не противоречит христианским идеям совершенствования человека. Но есть большая разница между понятием совершенствования в христианстве и в восточных учениях, в том числе и в йоге. Христианство ведет человека по пути совершенствования себя с целью приближения к Идеалу - Христу, по пути освящения и послушания Богу, чтобы подражать Христу. И для этого человек обращается за помощью к Богу, так как сам по себе не может стать святым. Он ищет близких взаимоотношений с Богом. В отличие от этого путь совершенствования в различных «восточных» учениях основан на принципе, что человек - это все и всего может достичь сам, самосовершенствуясь. Да и цель самосовершенствования у христиан и у йогов разная. У христиан - Христос, а у них - «Я». Обычно самыми популярными методами являются дыхательные упражнения и распределение энергии. Что же касается дыхательных упражнений, то и они не так безобидны, как кажется на первый взгляд. Ознакомив ученика с техникой этих упражнений, учитель йоги переходит к психическим упражнениям, связанным с дыханием. Ученик должен представить, что он поглощает прану - космическую энергию, основу бытия, затем он должен в такт дыханию и вместе с дыханием направлять эту прану в позвоночник и в сексуальные центры, в так называемые лотосы. При этом иногда прана представляется в виде змея, вползающего в позвоночник человека. Думаю, что не надо объяснять, кто внедряется при таких упражнениях в человеческое сознание. Что касается определенных поз в упражнениях, то в йоге они называются асаны. Человек принимает определенное положение и как бы замирает, давая возможность телу получить энергию от подобной «гимнастики». Даже с физической точки зрения увлечение этими упражнениями небезопасно. Но большую опасность представляет духовная сторона этих упражнений. Значительное число асан взято из наблюдений за животными и растениями, и здесь позы льва или тигра должны оживить в подсознании человека какие-то инстинкты, свойственные этим животным и таящиеся в душе человека, как бы раскрепостить их. По учению восточных религий дух человека связан с духом животных и растений и представляет собой определенное единение с ними. Вот почему многие из них говорят о перевоплощении, о рождении в следующей жизни медведем или еще кем-то. Они говорят, что душа человека сливается с космической душой и в итоге человек осознает, что он и божество - это одно, а значит, и сам человек - бог. Все это наносит ущерб человеческому духу. Некоторые из упражнений йоги взяты из языческих ритуалов, то есть заключают в себе генетическую связь с демонизмом. Человек делает, как ему кажется, невинные и неопасные упражнения, совершенствует свое тело, но в итоге, отдает свою душу во власть бесовских сил, теряет отношения с Богом. Вот почему Бог и предупреждал, чтобы те, кто хочет следовать за Ним, не только не верили в чужих ложных богов, но и не делали того, что делают эти люди.