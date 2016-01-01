Рубрика: "Спрашивали? - Отвечаем"

Рубрика: "Спрашивали? - Отвечаем"


       Вопрос: Объясните, пожалуйста, когда нужно пребывать в посте и молитве - в определенные дни и в определенное время в году или кто когда хочет?

       Ответ: В Евангелии нигде не сказано, что пребывать в посте и молитве нужно в какие-то определенные дни, но в Библии много говорится о посте и молитве вообще. Если наша жизнь не будет соответствовать учению Слова Божьего, тогда пост и молитва не будут иметь никакого значения. «Взывай громко, не удерживайся; возвысь голос твой, подобно трубе, и укажи народу Моему на беззаконие его, и дому Иаковлеву - на грехи его. Они каждый день ищут Меня и хотят знать пути Мои, как бы народ, поступающий праведно и не оставляющий законов Бога своего; они вопрошают Меня о судах правды, желают приближения к Богу. «ПОЧЕМУ MЫ ПОСТИМСЯ, а Ты не видишь? смиряем души свои, а Ты не знаешь?»- Вот в день поста вашего вы исполняете волю вашу и требуете тяжких трудов от других. Вот, вы поститесь для ссор и распрей и для того, чтобы дерзкою рукою бить других; вы не поститесь в это время так, чтобы голос ваш был услышан на высоте. Таков ли тот пост, который Я избрал, день, в который томит человек душу свою, когда гнет голову свою, как тростник, и подстилает под себя рубище и пепел? Это ли назовешь постом и днем, угодным Господу? Вот пост, который Я избрал: разреши оковы неправды, развяжи узы ярма, и угнетенных отпусти на свободу, и расторгни всякое ярмо; раздели с голодным хлеб твой, и скитающихся бедных введи в дом; когда увидишь нагого, одень его, и от единокровного твоего не укрывайся. Тогда откроется, как заря, свет твой, и исцеление твое скоро возрастет, и правда твоя пойдет пред тобою, и слава Господня будет сопровождать тебя. Тогда ты воззовешь, и Господь услышит; возопиешь, и Он скажет: «вот Я!» Когда ты удалишь из среды твоей ярмо, перестанешь поднимать перст и говорить оскорбительное, и отдашь голодному душу твою и напитаешь душу страдальца: тогда свет твой взойдет во тьме, и мрак твой будет как полдень; и будет Господь вождем твоим всегда, и во время засухи будет насыщать душу твою и утучнять кости твои, и ты будешь, как напоенный водою сад и как источник, которого воды никогда не иссякают» (Ис.58:4-11). В этом случае люди постились и молились, но Бог не обращал внимания на их молитвы, потому что их жизнь была не угодна Богу.
       Обычно люди постились, когда имели особые нужды пред Богом, находились в трудных положениях и нуждались в Божьей помощи. Об этом рассказывается в Библии в книге Есфирь. Мы видим, что там Мардохей и Есфирь и весь народ иудейский молились и постились три дня пред Богом. Потому что они имели большую нужду: народ иудейский мог быть истреблен, а царица Есфирь подвергла свою жизнь опасности, чтобы предотвратить эту трагедию. До этого времени ни Есфирь, ни Мардохей не соблюдали какой-то назначенный людьми пост. Мы видим, что Господь ответил на их молитву и народ и царица были спасены. Такие посты были угодны Богу. Если вы поститесь, какую цель вы преследуете?
       Когда Иона пророк был послан в Ниневию, чтобы объявить жителям города приговор Божий, люди в посте обратились к Господу и были помилованы.
       В Новом Завете мы находим много примеров поста. Анна не отходила от храма, постом и молитвою служа Богу день и ночь, но о каком-то особом периоде поста ничего не сказано, как и в других случаях. «Тут была также Анна пророчица, дочь Фануилова, от колена Асирова, достигшая глубокой старости, проживши с мужем от девства своего семь лет, вдова лет восьмидесяти четырех, которая не отходила от храма, постом и молитвою служа Богу день и ночь. И она в то время подошедши славила Господа и говорила о Нем всем, ожидавшим избавления в Иерусалиме» (Лк. 2: 36-38). Во втором послании к Коринфянам Апостол Павел описывает свою жизнь. «Много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратиями, в труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, ЧАСТО В ПОСТЕ, на стуже и в наготе» (2 Кор. 11:26-27).
       Когда ученики спросили Иисуса, почему они не смогли изгнать беса, Он ответил, что для этого необходимы пост и молитва. «И запретил ему Иисус; и бес вышел из него; и отрок исцелился в тот час. Тогда ученики, приступивши к Иисусу наедине, сказали, почему мы не могли изгнать его? Иисус же сказал им: по неверию вашему; ибо истинно говорю вам: если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей: «перейди отсюда туда», и она перейдет и ничего не будет невозможного для вас; сей же род изгоняется только молитвою и постом» (Матф. 17:18-21). И Христос, и Апостолы показали важность и значение поста, но нигде в Новом Завете мы не находим указания в определенные дни в году совершать пост и молитву.



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       ВОПРОС: Я понимаю, что йога в любом виде нам, верующим людям, вредит, но когда я сталкиваюсь с людьми, которые занимаются упражнениями с элементами йоги, они говорят, что эта йога совсем другая, «безопасная». Объясните, пожалуйста, почему христианам нельзя заниматься ничем подобным?

       Ответ: Не возможно быть истинным христианином и при этом следовать лжеучению или определенной практике этого учения. Либо человек поклоняется истинному Богу и имеет благодать от Него, либо он действует, нарушая Божьи заповеди, и получает в своей жизни воздаяние за это. Библия нас предупреждает: «Господа, Бога твоего, бойся, и Ему одному служи, и к Нему прилепись... Не последуйте иным богам, богам тех народов, которые будут вокруг вас; ибо Господь, Бог твой, Который среди тебя, есть Бог ревнитель; чтобы не воспламенился гнев Господа, Бога твоего, на тебя...» (Втор. 6:13-15).
       Существует много видов йоги. Все они имеют своей целью самосовершенствование человека. Вроде бы кажется ничего плохого в этом нет, многие говорят даже, что это не противоречит христианским идеям совершенствования человека. Но есть большая разница между понятием совершенствования в христианстве и в восточных учениях, в том числе и в йоге. Христианство ведет человека по пути совершенствования себя с целью приближения к Идеалу - Христу, по пути освящения и послушания Богу, чтобы подражать Христу. И для этого человек обращается за помощью к Богу, так как сам по себе не может стать святым. Он ищет близких взаимоотношений с Богом. В отличие от этого путь совершенствования в различных «восточных» учениях основан на принципе, что человек - это все и всего может достичь сам, самосовершенствуясь. Да и цель самосовершенствования у христиан и у йогов разная. У христиан - Христос, а у них - «Я». Обычно самыми популярными методами являются дыхательные упражнения и распределение энергии. Что же касается дыхательных упражнений, то и они не так безобидны, как кажется на первый взгляд. Ознакомив ученика с техникой этих упражнений, учитель йоги переходит к психическим упражнениям, связанным с дыханием. Ученик должен представить, что он поглощает прану - космическую энергию, основу бытия, затем он должен в такт дыханию и вместе с дыханием направлять эту прану в позвоночник и в сексуальные центры, в так называемые лотосы. При этом иногда прана представляется в виде змея, вползающего в позвоночник человека. Думаю, что не надо объяснять, кто внедряется при таких упражнениях в человеческое сознание. Что касается определенных поз в упражнениях, то в йоге они называются асаны. Человек принимает определенное положение и как бы замирает, давая возможность телу получить энергию от подобной «гимнастики». Даже с физической точки зрения увлечение этими упражнениями небезопасно. Но большую опасность представляет духовная сторона этих упражнений. Значительное число асан взято из наблюдений за животными и растениями, и здесь позы льва или тигра должны оживить в подсознании человека какие-то инстинкты, свойственные этим животным и таящиеся в душе человека, как бы раскрепостить их. По учению восточных религий дух человека связан с духом животных и растений и представляет собой определенное единение с ними. Вот почему многие из них говорят о перевоплощении, о рождении в следующей жизни медведем или еще кем-то. Они говорят, что душа человека сливается с космической душой и в итоге человек осознает, что он и божество - это одно, а значит, и сам человек - бог. Все это наносит ущерб человеческому духу. Некоторые из упражнений йоги взяты из языческих ритуалов, то есть заключают в себе генетическую связь с демонизмом. Человек делает, как ему кажется, невинные и неопасные упражнения, совершенствует свое тело, но в итоге, отдает свою душу во власть бесовских сил, теряет отношения с Богом. Вот почему Бог и предупреждал, чтобы те, кто хочет следовать за Ним, не только не верили в чужих ложных богов, но и не делали того, что делают эти люди.


По материалам сайта http://www.cxbe.by/

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ВЫПУСК 40 2009\3