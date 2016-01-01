Компьютерные игры

Компьютерные игры


       Давно всем известно, что изо всех средств массовой информации именно телевидение оказывает самое мощное воздействие на человека. В настоящее время оно во многом определяет поведение людей, личное и общественное мышление и мнение. Телевидение приобретает власть над душами людей и диктует, во что им верить и как жить, - жить не по законам Божьим, но по безнравственным, греховным законам, которые красиво преподносятся с экрана.
       С компьютерными играми дело обстоит примерно так же. Во время игры на компьютере происходит, в общем-то, то же, что и во время просмотра теле- или видеофильма. Но есть одно принципиальное различие. Специфика компьютерной игры делает человека не пассивным наблюдателем, а активно действующей личностью. Тем самым эффект воздействия на личность человека усиливается!
       На сегодняшний день существуют настолько жестокие и извращенные компьютерные игры, что просто остается удивляться порочности человеческой натуры. Действие в таких играх происходит в мире, устроенном по примитивным и жестоким законам, которым игрок вынужден подчиняться. Он принимает не собственные решения, а выбирает предложенные варианты действий. Так постепенно происходит формирование определённых навыков и моральных стереотипов. Эти игры учат жить по законам бесовского мира, где «побеждает» сильнейший, хитрейший, жесточайший. Человеческая личность в этом мире не воспринимается, как образ Божий; нет понятия «ближний», а только «чужой, противник, враг, строительный материал». У человека, играющего в такие игры, постепенно разрушаются нравственные принципы. И, конечно же, существует причинно-следственная связь между насилием на экране или мониторе компьютера и агрессивным поведением взрослых людей и детей, играющих в такие игры.
       Зачастую персонажами этих игр являются инопланетные монстры, вампиры, роботы-убийцы и прочая бесовщина. Таким образом, у игрока формируется положительное, чуть ли не панибратское отношение к миру злых духов. А поскольку игры носят ярко выраженный демонический характер, постепенно разрушается барьер, который Бог установил между человеком и падшими духами, что наносит душе игрока страшный ущерб.
       На прохождение одного уровня многих компьютерных игр требуется от нескольких часов до нескольких дней. У человека, играющего в такие игры, есть все шансы попасть в зависимость от азарта игры. А что говорит Библия? «...поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы» (Еф. 5:15-16).
В большинстве ролевых игр игрок вынужден применять магию. А Библия предупреждает: «Не обращайтесь к вызывающим мертвых, и к волшебникам не ходите, и не доводите себя до осквернения от них» (Лев.19:31); «Не должен находиться у тебя...обаятель, вызывающий духов, волшебник и вопрошающий мёртвых. Ибо мерзок пред Господом всякий, делающий это…» (Втор. 18:10-12).
       Большинство игр пропагандируют насилие, разврат и жестокость. Стоит ли говорить, что все это является мерзостью и грехом пред Богом. Человек, конечно, может успокаивать себя тем, что он, к примеру, стреляет в «противника» не в действительности, а значит, не совершает греха. Но Библия говорит: «…Что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте. Чему вы научились, что приняли и слышали и видели.., то исполняйте, - и Бог мира будет с вами» (Фил. 4:8-9). Человек, теряющий Божью поддержку, быстро становится жертвой врага душ человеческих. Все это зло разрушает человеческую личность и ведет к очень серьезным проблемам.





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ВЫПУСК 40 2009\3