Что есть человек, что Ты помнишь его?

B начале человеческой истории врагу душ человеческих удалось убедить наших прародителей, Адама и Еву, в том, что им следовало бы слушать его, а не Бога, давшего им жизнь. Сатана пытается то же самое проделать с людьми и сегодня. Одной из самых искусных и безнравственных уловок, используемых врагом душ человеческих, является теория эволюции и ложь о происхождении человека. Она утверждает то, что люди, как и весь окружающий нас мир, не были созданы Богом. Что человек произошел от одного предка и развивался на протяжении долгого времени, подвергаясь постоянным изменениям, «совершенствуясь» вместе со всей остальной природой. Эта теория не имеет под собой никакой научной основы и абсурдна. Но она пришлась по вкусу многим атеистам. И по сей день она успокаивает человеческую совесть, утверждая, что все произошло из ничего само собою, что Бога нет, а значит, ни перед кем не придется держать ответ за свою жизнь. Живи, как хочешь, делай, что хочешь. Вместе с тем человек лишился чувства собственного достоинства, поставив себя на один уровень с животными. Люди убедили самих себя в том, что все, что они чувствуют, является просто природными животными инстинктами, передавшимися человеку от его прародителей. Но вот, что удивительно: ни одно, даже самое мерзкое, животное не ведет сегодня себя столь извращенно, как человек! Враг душ человеческих на планете Земля ведет войну именно против человека, которому Бог все покорил на земле, которому продолжает на протяжении всех веков благотворить и благодетельствовать, милуя и прощая и помогая, и спасая, которому и желает дать Небесное Царство и Жизнь вечную в Его присутствии. Цель же врага душ человеческих - убедить человека в том, что Бога нет, заставить его делать мерзости пред Лицом Божьим и подвергнуть его той же участи, которую будет иметь сатана и бесы - вечной погибели!Библия утверждает, что человек с самого начала создания имел законченный человеческий облик.. Бог сообщает о Своем удивительном намерении дать человеку полное господство над всеми другими существами на Земле. Никакое другое творение ни в Небе, ни на Земле не получило подобной верховной власти. В Псалтыре сказано:. Бог сделал так, что все на земле подчинено только человеку, которому предстояло стать правителем, а не животным. Человек не просто стоит чуть выше обезьян. Он стоит чуть ниже Бога! Подумайте о смысле этой истины.Что же отличает человека от всех остальных существ, живущих на земле?He его анатомия, хотя она и уникальна! He его способность к прямохождению, хотя и она тоже уникальна! He его способность изготавливать и использовать орудия и т.п.! И даже не его речевые навыки, хотя и они также являются уникальным человеческим даром! И не только его большие умственные способности, какими бы изумительными они ни были!Все абстрактные понятия, обозначающие любовь, истинность, честность, справедливость, добродетель, милость - понятны только людям. Ни одно животное не мыслит такими категориями. Только человек понимает красоту. Каждый уголок нашего мира наполнен неисчерпаемыми сокровищами красоты и величия. Когда мы выходим в жизнь и знакомимся с прекрасным миром, наши самые сокровенные чувства не могут остаться равнодушными. Мы можем испытывать сильное волнение, слушая крещендо симфонического оркестра. Даже мерцающая радужность крошечной тропической рыбки может создать у нас чувство благоговейного трепета. Покажите это лошади или обезьяне, и они просто не обратят внимания на ваше открытие и вернутся к своей еде.Но самая главная уникальность человека состоит в его глубоко духовной сущности!!! B Книге Бытия 1:26 Бог говорит:Что значит по подобию Божьему? Бог не есть человек из плоти и кости. Как было сказано Иисусом в Евангелие от Иоанна 4:24:И именно в этом заключается изначальная суть человека, которая делает его отличным от всех других творений Бога. B отличие от всех животных Бог сотворил человека существом духовным. Да, человек живет в оболочке из плоти, но его вечный дух делает его высшим существом и единственным творением, которое может действовать вне пределов, установленных для обычных животных. Он может иметь общение со Своим Творцом! Мало того, Бог не просто желает установить с нами связь, Он желает усыновить нас, сделать нас своими детьми и дать нам будущее, выходящее за рамки нашего представления о жизни!. B Первом Послании Иоанна 1:3 мы читаем, чтоB отличие от любого другого животного, человек способен установить личную и осознанную связь с Богом. И, как нам становится ясно из Библии, единственный путь к установлению такой связи лежит через Сына Божьего Иисуса Христа.